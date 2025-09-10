ลองจับ Lenovo Legion Go เจน 2 จอ 8.8 นิ้ว แบตอึดกว่ารุ่นก่อน 50%

ฮือฮาเป็นกระแสมากมาย สำหรับเลอโนโว (Lenovo) ที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เกมมิ่ง แท็บเล็ต และซอฟต์แวร์ รุ่นใหม่ ในจำนวนนี้มีผลิตภัณฑ์เกมมิ่งดีไวซ์ Legion และ LOQ ที่มาพร้อมชิปประมวลผล AMD รวมถึงพระเอกอย่าง Lenovo Legion Go เจนเนอเรชั่น 2 ซึ่งคอเกมตั้งตารอจะได้สัมผัสกับจอขนาด 8.8 นิ้ว ที่พกพาไปเล่นที่ไหนก็ได้ตามใจต้องการ
Lenovo Legion Go เจนเนอเรชั่น 2 นั้นถูกยกให้เป็นตัวจริงเรื่องเกม ก่อนหน้านี้ Legion Go ถูกเปิดตัวในแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบครั้งแรก ที่งาน CES 2568 จนในวันนี้พร้อมวางจำหน่ายแล้วที่ต่างประเทศ
อุปกรณ์เล่นเกมแบบพกพา Legion Go เจอเนอเรชั่นล่าสุดนี้มาพร้อมหน้าจอ OLED WUXGA 144Hz VRR ขนาด 8.8 นิ้ว ในอัตราส่วนการแสดงผลภาพแนวนอน และมีสีสดคมชัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน HDR TrueBlack 1000 ว่าสามารถแสดงเฉดสีดำได้ลึกสมจริง
Legion Go เจนเนอเรชั่น 2 ให้ประสบการณ์เล่นเกมที่ลื่นไหลด้วยอัตรารีเฟรชที่ปรับได้ระหว่าง 30Hz–144Hz ตัวเครื่องมาพร้อมหน่วยประมวลผล AMD Ryzen Z2 Extreme และหน่วยความจำสูงสุด 32GB 8000MHz ให้ประสิทธิภาพในการทำงานเต็มที่ ทั้งในเกมระดับ AAA ที่ต้องการสเปกที่แรง เกมอินดี้ หรือเกมเรโทร
นอกจากนี้ Legion Go เจนเนอเรชั่น 2 ยังมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุดถึง 2TB PCIe Gen 4 พร้อมช่อง microSD ที่รองรับได้อีกสูงสุดถึง 2TB และแบตเตอรี่ใหม่ขนาด 74Whr ที่มีความจุมากกว่ารุ่นก่อนหน้าถึงกว่า 50% Legion Go เจนเนอเรชั่นล่าสุด ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้ตรงตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้จับถนัดมากยิ่งขึ้น พร้อม คอนโทรลเลอร์ Legion TrueStrike ที่ถอดแยกออกจากกันได้
Legion Go เจนเนอเรชั่น 2 มีปุ่มควบคุมที่จัดวางดีขึ้น แต่ยังคงรองรับโหมด FPS อีกทั้งตัวคอนโทรลเลอร์ด้านขวายังสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นเมาส์แนวตั้งเพื่อการควบคุมที่ง่ายขึ้นระหว่างเล่น
ตัวคอนโทรลเลอร์ TrueStrike แบบแยกชิ้นของ Legion Go เจนเนอเรชั่น 2 ยังรองรับการเล่นได้หลายโหมด ทั้งคอนโซล แท็บเล็ต หรือแบบพกพา อีกทั้งยังมาพร้อมปุ่มโปรแกรมที่ตั้งค่าได้เองถึง 3 ปุ่ม ทำให้ผู้เล่นสามารถปรับแต่งผ่าน Legion Space เพื่อการควบคุมที่ละเอียด และตอบโจทย์ได้ในคลิกเดียว
Legion Go เจนเนอเรชั่น 2 มีจอยสติ๊กแบบ Hall Effect ทำให้การควบคุมที่แม่นยำ ไม่มี drift และปุ่มทิศทาง D-pad แบบ Pivot ขนาดใหญ่ช่วยให้การกดคอมโบไม่มีสะดุด
Legion Go เจนเนอเรชั่น 2 ซึ่งเป็นเจนเนอเรชั่นล่าสุด ยังมาพร้อมฟีเจอร์อีกมากมาย อาทิ ขาตั้งที่ทนทานต่อการเล่นเมื่อถอดคอนโทรลเลอร์, พอร์ต USB4 ทั้งด้านบน และด้านล่าง เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายขึ้น และเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือบนปุ่มพาวเวอร์ เพื่อการเข้าสู่ระบบที่เร็วขึ้นกว่าเดิม