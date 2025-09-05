Lenovo ผงาด IFA 2025 จับ AI ลงอุปกรณ์รันทุกวงการ

เลอโนโว (Lenovo) อัปเดทกองทัพสินค้าใหม่ย้ำแชมป์เจ้าตลาด PC โลก ชูวิสัยทัศน์ "Smarter AI for All" เน้นการทำให้ AI เป็นเรื่องง่าย ใช้งานได้สะดวก และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ย้ำไม่ได้มองว่า AI เป็นเพียงส่วนเสริม แต่เป็นส่วนสำคัญที่ถูกออกแบบและติดตั้งมาในตัวอุปกรณ์เพื่อทำให้เทคโนโลยีทำงานได้อย่างชาญฉลาดและราบรื่นยิ่งขึ้น งานนี้เปิดตัวจัดเต็มนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ตั้งแต่เวิร์คสเตชัน, อุปกรณ์เกมมิ่ง, อุปกรณ์พกพา ไปจนถึงคอนเซ็ปต์แห่งอนาคต
ลูก้า รอสซี (Luca Rossi) ประธานกลุ่มอุปกรณ์อัจฉริยะ Lenovo ย้ำบนเวทีงาน Lenovo Innovation World 2025 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรับมหกรรมแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ IFA 2025 ว่า Lenovo ยังคงรักษาตำแหน่งแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกในตลาด PC และ AI PC เอาไว้ได้ โดยครองตลาดในหลายพื้นที่และเป็นผู้นำ 4 จาก 5 ภูมิภาคทั่วโลกที่เข้าไปทำธุรกิจ โดยเป็นที่หนึ่งทั้งในกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป (consumer) และกลุ่มลูกค้าองค์กร (commercial)
นอกจากนี้ ธุรกิจมือถือของ Lenovo ยังเติบโตร้อนแรง โดยธุรกิจโทรศัพท์มือถือนั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ โดยมียอดการเปิดใช้งานเครื่อง (activation) สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา และมี รายได้ทั่วโลกเติบโตเกือบ 15%
ในอีกด้าน เวทีนี้ยังมีการโชว์เคสความร่วมมือกับ DreamWorks Animation โดยทั้งคู่ได้เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเพื่อยกระดับโปรเจ็กต์จากสตูดิโอผู้สร้างภาพยนตร์แอนิเมชันชื่อดัง ในการสร้างภาพยนตร์เรื่องล่าสุดอย่าง "Bad Guys 2"
พบว่า DreamWorks ใช้ชั่วโมงการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ไปนับล้านชั่วโมง โดยส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานของ Lenovo โดยเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำอุ่น ซึ่งไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพสูง แต่ยังช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายด้วย
วันนี้ Lenovo โชว์ฐานะเป็นคอมพิวเตอร์สำหรับศิลปิน โดยโปรโมทว่าเวิร์กสเตชันอย่าง Lenovo ThinkStations นั้นช่วยให้ศิลปินทำงานได้รวดเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น การโหลดฉากที่เร็วขึ้น และการแสดงผลแบบเรียลไทม์ที่ลื่นไหลกว่าเดิม ทำให้ศิลปินสามารถจดจ่อกับการเล่าเรื่องและสร้างสรรค์ผลงานได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็มีเวิร์กสเตชันเคลื่อนที่ P series ที่ช่วยให้ศิลปินสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม และบริการ True Scale ที่สามารถปรับขนาดการประมวลผลได้ตามความต้องการในรูปแบบจ่ายตามที่ใช้ เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการทำงาน
***กระหึ่มนวัตกรรมรันวงการเกมมิ่ง
งานนี้ Lenovo ภูมิใจเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในตระกูล Legion ซึ่งเน้นความครบจบสำหรับนักเล่นเกม พระเอกของเวทีคือ Legion Go Gen 2 เครื่องเล่นเกมพกพารุ่นใหม่ที่ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ มาพร้อมคอนโทรลเลอร์ True Strike ที่ถอดออกได้, โหมด FPS, จอแสดงผล OLED, แบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้น และใช้โปรเซสเซอร์ AMD Ryzen Z2 Extreme เพื่อการเล่นเกมที่ลื่นไหลทุกที่ทุกเวลา
นอกจากนี้ยังมี Legion Pro 7 แล็ปท็อปสำหรับนักเล่นเกมสายแข่งขันที่มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen 9000HX มีอัตราการรีเฟรชหน้าจอที่สูงและระบบระบายความร้อนที่ล้ำสมัย AMD ยกย่องว่าเป็น "แล็ปท็อปในฝันของเกมเมอร์" ที่มาพร้อมโปรเซสเซอร์สำหรับอุปกรณ์พกพาที่ดีที่สุดในโลก
ยังมี Legion Pro Pure Sight OLED Monitor จอภาพที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมที่รวดเร็ว ให้ความคมชัดและคอนทราสต์ที่ยอดเยี่ยม และที่สำคัญคือ Legion Glasses Gen 2 แว่นตาอัจฉริยะที่มาพร้อมจอ micro OLED ให้ประสบการณ์เหมือนมองจอขนาด 126 นิ้ว พร้อมระบบเสียงแบบ Bone Conduction เหมาะสำหรับการเล่นเกมบนมือถือและความบันเทิง นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตฟรีเพื่อเพิ่มโหมด 3D สำหรับเกมและสื่อที่รองรับ
***จุดพลุยุคใหม่ AI PC
Lenovo ยังเขย่าตลาด AI PC โดยร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำอย่าง AMD, Intel และ Microsoft ความร่วมมือกับ AMD และ Intel คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ ThinkPad, Yoga และ IdeaPad จะมาพร้อมกับ AMD Ryzen AI ที่มีจุดขายเรื่องเอ็นจิ้น AI ที่ทรงพลังที่สุดสำหรับพีซี และมีการเคลมว่าให้ประสิทธิภาพในการประมวลผลโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ดีกว่า M4 MacBook Air ถึง 30%
ในขณะเดียวกัน Lenovo ยังร่วมมือกับ Intel ในการพัฒนา ThinkPad X9 Aura Edition ที่ใช้ชิป Intel Core Ultra ซึ่งได้รับการปรับแต่งมาเพื่อประสิทธิภาพ ปลอดภัย และแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานกว่า 20 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมี Copilot+ PC ซึ่ง Lenovo ย้ำว่ามีกลุ่มผลิตภัณฑ์ Copilot+ PCs ที่กว้างขวางที่สุด และเคลมตำแหน่งพีซี Windows ที่เร็วและชาญฉลาดที่สุดเท่าที่เคยมีมาไปเรียบร้อย เพราะพีซีเหล่านี้มี NPU (Neural Processing Unit) ที่ทรงพลังเพื่อมอบประสบการณ์ AI ใหม่ ด้วยความเร็วสูงและให้ผู้ใช้ควบคุมข้อมูลส่วนตัวได้ดีขึ้น
นอกจากรุ่นเรือธงที่ถูกนำขึ้นโชว์บนเวทีอย่าง ThinkPad X9 Aura Edition สี Glacia White ซึ่งนับเป็น ThinkPad รุ่นแรกที่มาในสีขาว และจะวางจำหน่ายในจำนวนจำกัด Lenovo ยังโชว์ ThinkPad P series Mobile Workstations รุ่นล่าสุด โดยเปิดตัว P16 Gen 3 ที่ออกแบบใหม่ให้บางและเบาลง แต่ยังคงประสิทธิภาพระดับเดสก์ท็อป ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ Intel Core Ultra HX และกราฟิก NVIDIA RTX Pro
อีกรุ่นที่ถูกนำมาโชว์คือ ThinkVision P40W-D จอภาพโค้งขนาด 40 นิ้วแบบ Ultrawide ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ส่วนนี้ Lenovo โชว์ความร่วมมือกับ Formula 1 โดย Lenovo ชูตัวเองเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีระดับโลกของ Formula 1 เพราะเทคโนโลยีของ Lenovo ถูกนำไปใช้ในทุกส่วน ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพในสนามแข่ง, การขนส่ง, ไปจนถึงการถ่ายทอดสด ทั้งหมดนี้ F1 ใช้เวิร์กสเตชัน ThinkPad P series ในการประมวลผลข้อมูลและออกแบบกราฟิกการออกอากาศ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก และช่วยให้ F1 บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนด้วย
***พกพาแจ่ม แท็บเล็ตเลิศ
น่าเสียดายที่ประเทศไทยไม่มีสินค้าแบรนด์ Motorola วางจำหน่าย เพราะแบรนด์ Motorola ถูกชูว่าเป็นส่วนสำคัญของ Lenovo ในเวลานี้ โดยล่าสุดได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตรุ่นใหม่ ทั้ง Moto Edge 60 Neo สมาร์ทโฟนดีไซน์กะทัดรัดที่มาพร้อมประสิทธิภาพระดับพรีเมียม มีฟีเจอร์ Moto AI เช่น Photo Enhancement Engine สำหรับปรับปรุงภาพถ่าย, กล้อง 50MP, และเทคโนโลยีชาร์จเร็ว TurboPower ที่ชาร์จเพียง 7 นาทีก็ใช้งานได้ทั้งวัน
ยังมี Moto G06 Family โทรศัพท์ที่มุ่งเน้นการทำให้เทคโนโลยีเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดย Moto G06 Power มาพร้อมแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในเซกเมนต์ ใช้งานได้นานถึง 65 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ทั้งสองรุ่นมีหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในตระกูล Moto G และเป็นสมาร์ทโฟนกลุ่มแรกๆ ที่มีฟีเจอร์ Google Circle to Search ที่ผู้ใช้สามารถวงกลมภาพเพื่อค้นหาข้อมูลได้ง่าย
นอกจากกลุ่มโทรศัพท์มือถือ ปีนี้ยังเป็นปีทองของ Lenovo Yoga Tab แท็บเล็ตรุ่นใหม่ที่ใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 มอบประสบการณ์ AI แบบไฮบริดร่วมกับ Google Gemini มีฟีเจอร์ AI ในตัวเครื่อง เช่น ฟีเจอร์เพิ่มสเกลภาพแบบเรียลไทม์ (AI Super Resolution) และฟีเจอร์เปลี่ยนภาพร่างให้เป็นภาพจริง (Sketch to Image)
***คอนเซ็ปต์แห่งอนาคต
ก่อนจะเข้าโค้งสุดท้ายของปี 2025 เจ้าพ่ออย่าง Lenovo ได้เผยโฉมแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ชิ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงอนาคตของอุปกรณ์ที่สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น
ชิ้นแรกคือ Thinkbook Vertiflex Concept ตัวเครื่องเป้นพีซีขนาด 14 นิ้วเครื่องแรกของโลกที่ออกแบบมาให้ "หมุนระหว่างโหมดแนวนอนและแนวตั้งได้" โหมดแนวตั้งจะช่วยให้เห็นเนื้อหาบนหน้าจอได้มากขึ้นถึง 45% เหมาะสำหรับการอ่าน, เขียนโค้ด หรือทำงานแบบแบ่งหน้าจอ
ชิ้นที่ 2 คือ Lenovo Smart Motion Concept แท่นวางอัจฉริยะที่ใช้กล้องและไมโครโฟนของแล็ปท็อปเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ที่ทำให้แท่นวางขยับเครื่องให้ติดตามผู้ใช้ได้อัตโนมัติ เครื่องสามารถหมุนหน้าจอให้ติดตามใบหน้า (Face Tracking) และผู้ใช้สามารถควบคุมองศาของขาตั้งด้วยเสียงพูด ซึ่งหากเปิดโหมด "Free Move" แท่นวางจะหมุนและปรับระดับตามผู้ใช้ระหว่างการประชุมทางวิดีโอ เพื่อให้ผู้ใช้อยู่ตรงกลางจอเสมอ
ทั้งหมดนี้ แม้ Lenovo ไม่ได้ประกาศแผนการวางตลาดในเวลาอันใกล้ แต่บริษัทยืนยันว่าก้าวใหม่ของการพัฒนานวัตกรรมเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการมีสิทธิบัตรเทคโนโลยีที่พร้อมประยุกต์ใช้ในวันที่ตลาดมีความพร้อมต่อการผลิตแบบจำนวนมาก ซึ่งจะนำมาสู่การนำหน้าคู่แข่งได้อย่างสบาย.