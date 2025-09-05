xs
xsm
sm
md
lg

Lenovo ผงาด IFA 2025 จับ AI ลงอุปกรณ์รันทุกวงการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ลูก้า รอสซี (Luca Rossi) ประธานกลุ่มอุปกรณ์อัจฉริยะ Lenovo กับ Legion Go Gen 2
เลอโนโว (Lenovo) อัปเดทกองทัพสินค้าใหม่ย้ำแชมป์เจ้าตลาด PC โลก ชูวิสัยทัศน์ "Smarter AI for All" เน้นการทำให้ AI เป็นเรื่องง่าย ใช้งานได้สะดวก และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ย้ำไม่ได้มองว่า AI เป็นเพียงส่วนเสริม แต่เป็นส่วนสำคัญที่ถูกออกแบบและติดตั้งมาในตัวอุปกรณ์เพื่อทำให้เทคโนโลยีทำงานได้อย่างชาญฉลาดและราบรื่นยิ่งขึ้น งานนี้เปิดตัวจัดเต็มนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ตั้งแต่เวิร์คสเตชัน, อุปกรณ์เกมมิ่ง, อุปกรณ์พกพา ไปจนถึงคอนเซ็ปต์แห่งอนาคต

ลูก้า รอสซี (Luca Rossi) ประธานกลุ่มอุปกรณ์อัจฉริยะ Lenovo ย้ำบนเวทีงาน Lenovo Innovation World 2025 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรับมหกรรมแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ IFA 2025 ว่า Lenovo ยังคงรักษาตำแหน่งแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกในตลาด PC และ AI PC เอาไว้ได้ โดยครองตลาดในหลายพื้นที่และเป็นผู้นำ 4 จาก 5 ภูมิภาคทั่วโลกที่เข้าไปทำธุรกิจ โดยเป็นที่หนึ่งทั้งในกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป (consumer) และกลุ่มลูกค้าองค์กร (commercial)

Lenovo ยังคงรักษาตำแหน่งแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกในตลาด PC และ AI PC เอาไว้ได้
นอกจากนี้ ธุรกิจมือถือของ Lenovo ยังเติบโตร้อนแรง โดยธุรกิจโทรศัพท์มือถือนั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ โดยมียอดการเปิดใช้งานเครื่อง (activation) สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา และมี รายได้ทั่วโลกเติบโตเกือบ 15%

ในอีกด้าน เวทีนี้ยังมีการโชว์เคสความร่วมมือกับ DreamWorks Animation โดยทั้งคู่ได้เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเพื่อยกระดับโปรเจ็กต์จากสตูดิโอผู้สร้างภาพยนตร์แอนิเมชันชื่อดัง ในการสร้างภาพยนตร์เรื่องล่าสุดอย่าง "Bad Guys 2" 

Lenovo ThinkStations นั้นช่วยให้ศิลปินทำงานได้รวดเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
พบว่า DreamWorks ใช้ชั่วโมงการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ไปนับล้านชั่วโมง โดยส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานของ Lenovo โดยเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำอุ่น ซึ่งไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพสูง แต่ยังช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายด้วย

เซิร์ฟเวอร์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ ของ Lenovo
วันนี้ Lenovo โชว์ฐานะเป็นคอมพิวเตอร์สำหรับศิลปิน โดยโปรโมทว่าเวิร์กสเตชันอย่าง Lenovo ThinkStations นั้นช่วยให้ศิลปินทำงานได้รวดเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น การโหลดฉากที่เร็วขึ้น และการแสดงผลแบบเรียลไทม์ที่ลื่นไหลกว่าเดิม ทำให้ศิลปินสามารถจดจ่อกับการเล่าเรื่องและสร้างสรรค์ผลงานได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็มีเวิร์กสเตชันเคลื่อนที่ P series ที่ช่วยให้ศิลปินสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม และบริการ True Scale ที่สามารถปรับขนาดการประมวลผลได้ตามความต้องการในรูปแบบจ่ายตามที่ใช้ เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการทำงาน

***กระหึ่มนวัตกรรมรันวงการเกมมิ่ง

งานนี้ Lenovo ภูมิใจเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในตระกูล Legion ซึ่งเน้นความครบจบสำหรับนักเล่นเกม พระเอกของเวทีคือ Legion Go Gen 2 เครื่องเล่นเกมพกพารุ่นใหม่ที่ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ มาพร้อมคอนโทรลเลอร์ True Strike ที่ถอดออกได้, โหมด FPS, จอแสดงผล OLED, แบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้น และใช้โปรเซสเซอร์ AMD Ryzen Z2 Extreme เพื่อการเล่นเกมที่ลื่นไหลทุกที่ทุกเวลา

Legion Go Gen 2

Legion Glasses Gen 2 แว่นตาอัจฉริยะที่มาพร้อมจอ micro OLED ให้ประสบการณ์เหมือนมองจอขนาด 126 นิ้ว

อีกมุมของ Legion Glasses Gen 2
นอกจากนี้ยังมี Legion Pro 7 แล็ปท็อปสำหรับนักเล่นเกมสายแข่งขันที่มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen 9000HX มีอัตราการรีเฟรชหน้าจอที่สูงและระบบระบายความร้อนที่ล้ำสมัย AMD ยกย่องว่าเป็น "แล็ปท็อปในฝันของเกมเมอร์" ที่มาพร้อมโปรเซสเซอร์สำหรับอุปกรณ์พกพาที่ดีที่สุดในโลก

ครบชุดคอเกมจาก Legion
ยังมี Legion Pro Pure Sight OLED Monitor จอภาพที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมที่รวดเร็ว ให้ความคมชัดและคอนทราสต์ที่ยอดเยี่ยม และที่สำคัญคือ Legion Glasses Gen 2 แว่นตาอัจฉริยะที่มาพร้อมจอ micro OLED ให้ประสบการณ์เหมือนมองจอขนาด 126 นิ้ว พร้อมระบบเสียงแบบ Bone Conduction เหมาะสำหรับการเล่นเกมบนมือถือและความบันเทิง นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตฟรีเพื่อเพิ่มโหมด 3D สำหรับเกมและสื่อที่รองรับ

***จุดพลุยุคใหม่ AI PC

Lenovo ยังเขย่าตลาด AI PC โดยร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำอย่าง AMD, Intel และ Microsoft ความร่วมมือกับ AMD และ Intel คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ ThinkPad, Yoga และ IdeaPad จะมาพร้อมกับ AMD Ryzen AI ที่มีจุดขายเรื่องเอ็นจิ้น AI ที่ทรงพลังที่สุดสำหรับพีซี และมีการเคลมว่าให้ประสิทธิภาพในการประมวลผลโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ดีกว่า M4 MacBook Air ถึง 30%

ThinkBook Plus Gen 6 Rollable ต้นแบบที่ถูกเปิดตัวไปเมื่อต้นปี 2025 ก็ถูกนำมาโชว์ด้วยเช่นกัน

ThinkPad X9 Aura Edition สีขาว Glacial White รุ่น Limited ผลิตจำนวนจำกัด ถือเป็น ThinkPad เครื่องแรกที่ทำสีขาว
ในขณะเดียวกัน Lenovo ยังร่วมมือกับ Intel ในการพัฒนา ThinkPad X9 Aura Edition ที่ใช้ชิป Intel Core Ultra ซึ่งได้รับการปรับแต่งมาเพื่อประสิทธิภาพ ปลอดภัย และแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานกว่า 20 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมี Copilot+ PC ซึ่ง Lenovo ย้ำว่ามีกลุ่มผลิตภัณฑ์ Copilot+ PCs ที่กว้างขวางที่สุด และเคลมตำแหน่งพีซี Windows ที่เร็วและชาญฉลาดที่สุดเท่าที่เคยมีมาไปเรียบร้อย เพราะพีซีเหล่านี้มี NPU (Neural Processing Unit) ที่ทรงพลังเพื่อมอบประสบการณ์ AI ใหม่ ด้วยความเร็วสูงและให้ผู้ใช้ควบคุมข้อมูลส่วนตัวได้ดีขึ้น

นอกจากรุ่นเรือธงที่ถูกนำขึ้นโชว์บนเวทีอย่าง ThinkPad X9 Aura Edition สี Glacia White ซึ่งนับเป็น ThinkPad รุ่นแรกที่มาในสีขาว และจะวางจำหน่ายในจำนวนจำกัด Lenovo ยังโชว์ ThinkPad P series Mobile Workstations รุ่นล่าสุด โดยเปิดตัว P16 Gen 3 ที่ออกแบบใหม่ให้บางและเบาลง แต่ยังคงประสิทธิภาพระดับเดสก์ท็อป ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ Intel Core Ultra HX และกราฟิก NVIDIA RTX Pro

ThinkVision P40W-D จอภาพโค้งขนาด 40 นิ้วแบบ Ultrawide ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
อีกรุ่นที่ถูกนำมาโชว์คือ ThinkVision P40W-D จอภาพโค้งขนาด 40 นิ้วแบบ Ultrawide ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ส่วนนี้ Lenovo โชว์ความร่วมมือกับ Formula 1 โดย Lenovo ชูตัวเองเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีระดับโลกของ Formula 1 เพราะเทคโนโลยีของ Lenovo ถูกนำไปใช้ในทุกส่วน ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพในสนามแข่ง, การขนส่ง, ไปจนถึงการถ่ายทอดสด ทั้งหมดนี้ F1 ใช้เวิร์กสเตชัน ThinkPad P series ในการประมวลผลข้อมูลและออกแบบกราฟิกการออกอากาศ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก และช่วยให้ F1 บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนด้วย

***พกพาแจ่ม แท็บเล็ตเลิศ

น่าเสียดายที่ประเทศไทยไม่มีสินค้าแบรนด์ Motorola วางจำหน่าย เพราะแบรนด์ Motorola ถูกชูว่าเป็นส่วนสำคัญของ Lenovo ในเวลานี้ โดยล่าสุดได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตรุ่นใหม่ ทั้ง Moto Edge 60 Neo สมาร์ทโฟนดีไซน์กะทัดรัดที่มาพร้อมประสิทธิภาพระดับพรีเมียม มีฟีเจอร์ Moto AI เช่น Photo Enhancement Engine สำหรับปรับปรุงภาพถ่าย, กล้อง 50MP, และเทคโนโลยีชาร์จเร็ว TurboPower ที่ชาร์จเพียง 7 นาทีก็ใช้งานได้ทั้งวัน

ยังมี Moto G06 Family โทรศัพท์ที่มุ่งเน้นการทำให้เทคโนโลยีเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดย Moto G06 Power มาพร้อมแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในเซกเมนต์ ใช้งานได้นานถึง 65 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ทั้งสองรุ่นมีหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในตระกูล Moto G และเป็นสมาร์ทโฟนกลุ่มแรกๆ ที่มีฟีเจอร์ Google Circle to Search ที่ผู้ใช้สามารถวงกลมภาพเพื่อค้นหาข้อมูลได้ง่าย

สมาร์ทโฟนดีไซน์กะทัดรัดแบรนด์ Moto
นอกจากกลุ่มโทรศัพท์มือถือ ปีนี้ยังเป็นปีทองของ Lenovo Yoga Tab แท็บเล็ตรุ่นใหม่ที่ใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 มอบประสบการณ์ AI แบบไฮบริดร่วมกับ Google Gemini มีฟีเจอร์ AI ในตัวเครื่อง เช่น ฟีเจอร์เพิ่มสเกลภาพแบบเรียลไทม์ (AI Super Resolution) และฟีเจอร์เปลี่ยนภาพร่างให้เป็นภาพจริง (Sketch to Image)

***คอนเซ็ปต์แห่งอนาคต

ก่อนจะเข้าโค้งสุดท้ายของปี 2025 เจ้าพ่ออย่าง Lenovo ได้เผยโฉมแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ชิ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงอนาคตของอุปกรณ์ที่สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น

Thinkbook Vertiflex Concept ออกแบบมาให้ หมุนระหว่างโหมดแนวนอนและแนวตั้งได้
ชิ้นแรกคือ Thinkbook Vertiflex Concept ตัวเครื่องเป้นพีซีขนาด 14 นิ้วเครื่องแรกของโลกที่ออกแบบมาให้ "หมุนระหว่างโหมดแนวนอนและแนวตั้งได้" โหมดแนวตั้งจะช่วยให้เห็นเนื้อหาบนหน้าจอได้มากขึ้นถึง 45% เหมาะสำหรับการอ่าน, เขียนโค้ด หรือทำงานแบบแบ่งหน้าจอ

Lenovo Smart Motion Concept แท่นวางอัจฉริยะ หมุนและปรับระดับตามผู้ใช้ระหว่างการประชุมทางวิดีโอ เพื่อให้ผู้ใช้อยู่ตรงกลางจอเสมอ
ชิ้นที่ 2 คือ Lenovo Smart Motion Concept แท่นวางอัจฉริยะที่ใช้กล้องและไมโครโฟนของแล็ปท็อปเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ที่ทำให้แท่นวางขยับเครื่องให้ติดตามผู้ใช้ได้อัตโนมัติ เครื่องสามารถหมุนหน้าจอให้ติดตามใบหน้า (Face Tracking) และผู้ใช้สามารถควบคุมองศาของขาตั้งด้วยเสียงพูด ซึ่งหากเปิดโหมด "Free Move" แท่นวางจะหมุนและปรับระดับตามผู้ใช้ระหว่างการประชุมทางวิดีโอ เพื่อให้ผู้ใช้อยู่ตรงกลางจอเสมอ

ทั้งหมดนี้ แม้ Lenovo ไม่ได้ประกาศแผนการวางตลาดในเวลาอันใกล้ แต่บริษัทยืนยันว่าก้าวใหม่ของการพัฒนานวัตกรรมเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการมีสิทธิบัตรเทคโนโลยีที่พร้อมประยุกต์ใช้ในวันที่ตลาดมีความพร้อมต่อการผลิตแบบจำนวนมาก ซึ่งจะนำมาสู่การนำหน้าคู่แข่งได้อย่างสบาย.
ลูก้า รอสซี (Luca Rossi) ประธานกลุ่มอุปกรณ์อัจฉริยะ Lenovo กับ Legion Go Gen 2
ThinkBook Plus Gen 6 Rollable ต้นแบบที่ถูกเปิดตัวไปเมื่อต้นปี 2025 ก็ถูกนำมาโชว์ด้วยเช่นกัน
Thinkbook Vertiflex Concept ออกแบบมาให้
Lenovo Smart Motion Concept แท่นวางอัจฉริยะ หมุนและปรับระดับตามผู้ใช้ระหว่างการประชุมทางวิดีโอ เพื่อให้ผู้ใช้อยู่ตรงกลางจอเสมอ
Lenovo ผงาด IFA 2025 จับ AI ลงอุปกรณ์รันทุกวงการ
+12
กำลังโหลดความคิดเห็น