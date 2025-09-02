เลอโนโว สนับสนุนผลิตภัณฑ์เกมมิ่ง Lenovo Legion ในศึกรอบชิงฯ "FIFAe"

รายการอีสปอร์ตระดับนานาชาติ FIFAe จับมือกับ เลอโนโว เพื่อนำผลิตภัณฑ์เกมมิ่ง Lenovo Legion มาใช้ในการแข่งขัน FIFAe รอบชิงชนะเลิศประจำปี 2025 รวมถึงการประกาศเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการ
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเพื่อการเล่นเกมที่มาพร้อมพลัง และประสิทธิภาพขั้นสูงจากเลอโนโว อย่าง Lenovo Legion จะถูกนำมาใช้ในการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่แห่งปี FIFAe Finals 2025 เพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับการเล่นเกมให้แก่เหล่าผู้เล่นชั้นนำ, สร้างความโปร่งใสในการแข่งขัน, เติมเต็มประสบการณ์ที่เต็มอรรถรสในทุกสภาพแวดล้อมของการแข่ง และช่วยยกระดับมาตรฐานสำหรับนักกีฬาฟุตบอลอีสปอร์ตรุ่นต่อไป
โดยผลิตภัณฑ์ที่จะถูกใช้ในการแข่งขันได้แก่ เกมมิ่งเดกส์ท็อป Lenovo Legion Tower 7i, จอเกมมิ่ง Legion, เมาส์, คีย์บอร์ด, อุปกรณ์เสริม และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเลอโนโว โดยจะใช้งานทั้งในกลุ่มนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน,ผู้บรรยายการแข่งขัน และทีมงานของการแข่งขัน เพื่อขับเคลื่อนหนึ่งในทัวร์นาเมนต์การแข่งขันอีสปอร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
ความร่วมมือระหว่าง FIFAe และเลอโนโวในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่กว้างขึ้นระหว่าง เลอโนโว กับ FIFA ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล FIFA Club World Cup 2025™, FIFA World Cup 2026™ และ FIFA Women’s World Cup 2027™ ผ่านการนำเสนอเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูง ในทุก ๆ ทัวร์นาเมนต์ โดยเลอโนโวได้นำเอาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ และโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของ AI รวมถึงบริการด้านดาต้าเซ็นเตอร์ มาใช้งานเพื่อยกระดับการปฎิบัติงาน, การถ่ายทอดสด และการมีส่วนร่วมของแฟนบอลในระดับโลก
การแข่งขัน FIFAe Finals 2025 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 19 ธันวาคม ณ กรุงริยาดห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยภายในงานจะมีการแข่งขัน FIFAe World Cup™ featuring Rocket League, FIFAe World Cup™ featuring eFootball™ สำหรับเกมคอนโซล และ FIFAe World Cup™ featuring eFootball™ สำหรับมือถือ โดยการแข่งขันทั้งหมดนี้จะรวมทีมชาติชั้นนำจากทั่วโลกมาร่วมแข่งขันเพื่อชิงแชมป์ระดับโลก
หลังจากที่การแข่งขันในปี 2024 ได้สร้างสถิติใหม่ด้วยการเป็นงานแข่งกีฬาเสมือนจริงที่มีผู้ชมสูงสุดแห่งปี ผู้จัดการแข่งขัน FIFAe ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการสร้าง ecosystem เพื่อต่อยอดอีสปอร์ตฟุตบอลระดับโลก
สำหรับการแข่งขันในปีนี้จะมีกระบวนการคัดเลือกแบบเปิดที่ขยายกว้างขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ FIFA Member Associations จำนวนมากกว่าเดิมได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับสูงสุด อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.fifa.gg/
