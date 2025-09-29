เน้น SMEs ใช้ง่าย! เลอโนโว ออกโซลูชันไอที รองรับ AI

เลอโนโว เปิดตัวโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ชูจุดเด่นด้านการติดตั้งที่ง่ายดาย ปรับขนาดได้ตามการเติบโตของธุรกิจ และรองรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เต็มรูปแบบ พร้อมโมเดลค่าบริการแบบจ่ายตามการใช้งานจริง (Pay-as-you-go) ตั้งเป้าลดความซับซ้อนและภาระค่าใช้จ่าย ช่วยให้ SME ไทยสามารถยกระดับสู่ยุคดิจิทัลและแข่งขันในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้อย่างทัดเทียม
นายสุเมียร์ บาเทีย ประธานประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เลอโนโว อินฟราสตรักเจอร์ โซลูชัน กรุ๊ป (ISG) กล่าวว่า SME กำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและมีการแข่งขันสูง หลายองค์กรประสบปัญหาในการปรับปรุงระบบไอทีให้ทันสมัยเนื่องจากมีงบประมาณที่จำกัด
เลอโนโวจึงนำเสนอโซลูชันที่ลดความซับซ้อนและค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้การวางระบบและการบริหารจัดการด้านไอทีทำได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีระดับอุตสาหกรรมที่รองรับ AI, ปรับขนาดได้, ปลอดภัย และติดตั้งง่าย คือเครื่องมือสำคัญที่เราตั้งใจมอบให้เพื่อเสริมศักยภาพและโอกาสในการแข่งขันในยุคที่ทุกธุรกิจต้องขับเคลื่อนด้วย AI”
"ในยุคที่ AI กลายเป็นเครื่องมือสำคัญทางธุรกิจ กลุ่ม SME กำลังเผชิญความท้าทายในการปรับตัวท่ามกลางข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากร เลอโนโวจึงได้พัฒนาโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวโดยเฉพาะ โดยมุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่รวดเร็วและวัดผลได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มใช้งาน"
โซลูชันสำเร็จรูป ตอบโจทย์ธุรกิจปัจจุบันและอนาคต
เลอโนโวได้นำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรที่ผ่านการทดสอบและรับรองประสิทธิภาพแล้ว โดยผสานเซิร์ฟเวอร์ตระกูล ThinkSystem ที่ได้รับความเชื่อถือ เข้ากับซอฟต์แวร์จากพันธมิตรชั้นนำ ทำให้ SME สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องลงทุนพัฒนาระบบหรือจ้างทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมีโซลูชันเด่น 3 รูปแบบ ได้แก่
1.กล่องชุดอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมใช้งานทันที (Hyper-V Ready Node): สำหรับธุรกิจที่ต้องการขยายระบบอย่างมั่นใจ โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ Lenovo ThinkSystem SR635 V3 หรือ SR630 V4 ที่ทำงานร่วมกับ Windows Server 2025 Hyper-V ช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการเวอร์ชวลไลเซชัน
2.AI Edge-Ready Node: รองรับการใช้งานแอปพลิเคชันยุคใหม่ได้ทุกที่ด้วยเครื่อง Lenovo ThinkEdge SE100 ที่ทรงพลังแต่ราคาย่อมเยา เหมาะสำหรับการประมวลผลที่ปลายทาง (Edge Computing) ทำให้การใช้งานในระดับองค์กรเป็นเรื่องง่ายแม้มีทีมไอทีขนาดเล็ก
3.กล่องชุดอุปกรณ์เพื่อปกป้องข้อมูลธุรกิจ (Data Protection in a Box): ปกป้องข้อมูลและเวิร์คโหลดที่สำคัญของธุรกิจด้วยเซิร์ฟเวอร์ Lenovo ThinkSystem SR650 V3 หรือ SR630 V3 ที่ทำงานร่วมกับ Veeam ช่วยให้สามารถกู้คืนข้อมูลสำคัญจากภัยคุกคามอย่างแรนซัมแวร์ได้ภายในไม่กี่นาที
นายคูมาร์ มิตรา ผู้อำนวยการบริหารงาน ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลาง เลอโนโว ISG กล่าวเสริมถึงตลาดในประเทศไทยว่า SME ถือเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลในไทย แต่การนำ AI มาใช้งานยังค่อนข้างต่ำ โซลูชันที่ออกแบบมาเฉพาะเหล่านี้จะช่วยเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว ด้วยคุณสมบัติที่ปรับขยายได้ ปลอดภัย และเลือกจ่ายตามการใช้งานจริง จะช่วยปลดล็อกศักยภาพการเติบโตด้วย AI ให้กับ SME ไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พลิกโฉมการลงทุนไอทีด้วยโมเดล ‘จ่ายตามจริง’
ไฮไลท์สำคัญคือบริการ Lenovo TruScale Infrastructure as-a-Service (IaaS) ที่เปลี่ยนรูปแบบการลงทุนไอทีแบบเดิมๆ มาเป็นการสมัครใช้บริการและคิดค่าใช้จ่ายตามปริมาณการใช้งานจริง ช่วยให้ธุรกิจไม่ต้องแบกรับต้นทุนก้อนใหญ่ในช่วงเริ่มต้น และสามารถปรับขนาดบริการได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเลอโนโวรายงานว่าลูกค้าสามารถติดตั้งและใช้งานระบบได้เร็วขึ้นถึง 30%
ตัวอย่างความสำเร็จจาก Microtree Sdn Bhd ในมาเลเซีย ที่ใช้ TruScale เพื่อขยายบริการ Backup-as-a-Service ทำให้สามารถนำเสนอบริการใหม่ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนสูง นับเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานให้กับธุรกิจได้อย่างแท้จริง