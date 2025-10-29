Kintone เร่งทรานส์ฟอร์มอุตสาหกรรมอาหารไทย เปิด AI Lab หนุนองค์กรสร้างแอปได้เอง ไม่ต้องเขียนโค้ด

คินโทน (Kintone) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการทำงานดิจิทัลบนคลาวด์ เดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของอุตสาหกรรมอาหารไทย มูลค่ากว่า 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของเศรษฐกิจประเทศ หลังจากบริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยฐานลูกค้าในไทยเพิ่มขึ้นกว่า 300% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568
ล่าสุด Kintone เปิดตัว Kintone AI Lab ที่งาน Kintone Days Global 2025: AI NEXTREAM ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เพื่อแสดงศักยภาพของโซลูชัน “No-Code” ที่สามารถสร้างแอปพลิเคชันได้ด้วยคำสั่งข้อความ โดยไม่ต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม ช่วยให้องค์กรเร่งปรับกระบวนการทำงานจากระบบเอกสารและ Excel สู่ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วและคุ้มค่า
***ปักธงอาหารไทย
นายน้ำยา วายุภาพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คินโทน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าอุตสาหกรรมอาหารของไทยมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมาก ไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่อันดับ 12 ของโลก แต่ยังสามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกมากจากการใช้เทคโนโลยีจัดการข้อมูลและกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
"โซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ Kintone จะช่วยให้องค์กรทำได้จริง โดยไม่ต้องพึ่งทีมไอทีขนาดใหญ่ และยังปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมให้เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ”
เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน) คือตัวอย่างผู้เล่นในอุตสาหกรรมอาหารไทย ที่ใช้ Kintone ช่วยลดการพึ่งพา Excel และเอกสารกระดาษ เปิดโอกาสให้ทุกแผนกสร้างแอปแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพิ่มความโปร่งใสและคล่องตัวในการทำงาน
ยังมี ฟู้ดอินโนโพลิส ที่ใช้ Kintone รวมศูนย์ฐานข้อมูลและการติดตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการให้บริการผู้ประกอบการ และ เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ที่นำแพลตฟอร์มมาใช้บริหารจัดการเอกสารด้านการขายและจัดซื้อแบบดิจิทัล ลดข้อผิดพลาดและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน
นางสาวสุธีรา อาจเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโสและผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฟู้ดอินโนโพลิส กล่าวว่า Kintone ช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลและโครงการต่าง ๆ ทำได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ลดความซับซ้อนของงานเอกสาร เช่นเดียวกับ นางสาวธีรดา หอสัจจกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ที่เสริมว่า Kintone ช่วยลดข้อผิดพลาดจากงานเอกสาร และทำให้กระบวนการขาย–จัดซื้อ–จัดส่ง มีความคล่องตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
***ปีหน้าโกยองค์กรไทย 500 แห่ง
Kintone ยังคงเดินหน้าผลักดันนวัตกรรมและเสริมศักยภาพให้กับธุรกิจไทยทุกขนาด ตามแนวทาง Thailand 4.0 ตั้งเป้าให้บริการองค์กรในประเทศกว่า 500 แห่งภายในปี 2569 ผ่านเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใช้งานง่าย และไม่ต้องอาศัยทักษะด้านโค้ดดิ้ง
ปัจจุบัน Kintone เป็นบริษัทในมือ Cybozu ผู้นำด้านซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานจากญี่ปุ่น ปัจจุบันมีองค์กรกว่า 41,000 แห่งทั่วโลกที่ใช้งานอยู่ รวมถึงกว่า 47% ของบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว โดยมีแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นแล้วมากกว่า 3 ล้านแอปบนแพลตฟอร์มทั่วโลก.