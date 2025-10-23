OpenAI ท้าชน Google Chrome ปั้น Atlas Browser เบราว์เซอร์ใหม่พลัง ChatGPT

โอเพ่นเอไอ (OpenAI) เปิดตัว “แอตลาส เบราว์เซอร์" (Atlas Browser) โปรแกรมเปิดเว็บไซต์ใหม่ที่ผสานแชตจีพีที (ChatGPT) เข้าไปโดยตรง ตั้งเป้าท้าชน"โครม" (Google Chrome) ด้วยแนวคิดเบราว์เซอร์ที่เข้าใจผู้ใช้ยิ่งกว่าเดิม
แซม อัลต์แมน (Sam Altman) ซีอีโอ OpenAI เผยว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) คือโอกาสครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปีในการนิยามเบราว์เซอร์ใหม่ หลังจากการคิดค้น "แท็บ” (Tab) ซึ่งเคยเป็นนวัตกรรมยิ่งใหญ่ และโลกเบราว์เซอร์แทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยนับแต่นั้น
สำหรับ Atlas จุดเด่นคือการมาพร้อมแถบด้านข้าง "ไซด์บาร์" (Sidebar) อัจฉริยะ ผู้ใช้สามารถถาม ChatGPT เกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บเพจที่กำลังเปิดอยู่ หรือให้ “AI Agent” คลิกและทำงานแทน เช่น หาข้อมูล เปรียบเทียบสินค้า หรือจองทริปได้
ดีไซน์ของ Atlas จะเน้น AI เป็นศูนย์กลาง ต่างจาก Chrome ที่เน้นลิงก์ค้นหา โดย Atlas จะตอบในรูปแบบแชตบ็อตก่อน แล้วจึงแสดงลิงก์ เว็บไซต์ หรือรูปภาพประกอบในแท็บเสริม
นอกจากนี้ Atlas ยังรองรับระบบปฏิบัติการบนแมคหรือ macOS เป็นหลัก เบื้องต้นเปิดให้ใช้ทั่วโลกแล้ว ส่วนวินโดวส์ (Windows) และบนอุปกรณ์มือถือนั้นอยู่ระหว่างพัฒนา
ทั้งหมดใช้งานฟรี แต่ฟีเจอร์ผู้ช่วยหรือ Agent ยังสงวนไว้สำหรับผู้ใช้แบบเสียค่าสมาชิก ChatGPT Plus และ Pro ซึ่งจะได้รับฟีเจอร์ “Browser Memory” เก็บประวัติการค้นหาและพฤติกรรมของผู้ใช้ (สามารถเปิด/ปิดได้) เพื่อช่วยจำสิ่งที่เคยค้นไว้ และแนะนำการกระทำอัตโนมัติ เช่น กลับไปเว็บเดิม หรือจัดประวัติให้เปิดออนไลน์ซ้ำได้
ในอีกด้าน ผู้ใช้สามารถเลือกข้อความแล้วเรียก ChatGPT มาช่วยเขียนหรือแก้ไขทันที โดยไม่ต้องสลับแท็บออกไป ส่วนนี้ OpenAI ระบุว่าได้อัปเกรดระบบค้นหาหรือ Search ใหม่ใน Atlas เมื่อผู้ใช้พิมพ์ถามเป็นวลี เช่น “รีวิวหนัง” จะได้คำตอบสรุป คล้ายกับการแชตกับ ChatGPT จากนั้นจะได้รับลิงก์หรือข่าวจากเว็บจริงตามมา
***เปิดศึก “สงคราม AI Browser War”
ท่ามกลางคู่แข่งอย่างกูเกิล (Google) ที่ติดปุ่ม Gemini Button บน Chrome และไมโครซอฟท์ (Microsoft) ที่ฝัง CoPilot ไว้บน Edge และ Bing ยังมีโอเปรา (Opera) และเบรฟ (Brave) ที่ต่างพัฒนาเบราว์เซอร์ AI ของตัวเอง ทั้งหมดถือเป็นคู่แข่งกับ Atlas ที่เป็นการขยายตัวครั้งใหญ่ของ OpenAI จาก ChatGPT สู่ AI-first Browser ที่ตั้งเป้าเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก
ที่สุดแล้ว หากมองเป้าหมายระยะยาว คาดว่า OpenAI วางหมากให้ผู้ใช้ “ใช้เว็บผ่านการสนทนา” แทนการพิมพ์ค้นหาแบบเดิม ทำให้เบราว์เซอร์กลายเป็น “ผู้ช่วยส่วนตัวดิจิทัล” มากกว่าหน้าต่างเปิดเว็บทั่วไปแบบที่เคยเป็นมา.