Epic Games Store เปิดตัวแอปมือถือ พร้อมรองรับ 3 เกมดัง!

สำหรับการดาวน์โหลดแอป Epic Games Store จะไม่สามารถดาวน์โหลดผ่านสโตร์ปกติได้ ผู้เล่นจะต้องดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บไซต์โดยทำตามขั้นตอนดังนี้1. เปิด Google Chrome บนมือถือ และเข้าไปที่เว็บไซต์ epic.download2. กดปุ่ม Install on Android3. หากขึ้นหน้าต่างแจ้งเตือน ให้กด Download Anyway4. เมื่อดาวน์โหลดไฟล์เสร็จสิ้น ให้กด Open เพื่อทำการติดตั้งแอป5. หากขึ้นหน้าต่างแจ้งเตือนไม่อนุญาตให้ติดตั้งแอป ให้กดปุ่ม Settings และกด Allow from this source. จากนั้นจะขึ้นหน้าต่างยืนยันการติดตั้งแอป Epic Games Store ให้กด Install เพื่อทำการติดตั้งแอป6. เมื่อติดตั้งแอปเสร็จ สามารถเปิดแอปเพื่อล็อคอิน ดาวน์โหลดเกม และเข้าเล่นได้เลยผู้เล่นที่ดาวน์โหลดแอป Epic Games Store และเข้าเล่นเกม "Fortnite", "Fall Guys" หรือ "Rocket League Sideswipe" ผ่านมือถือ จะได้รับของตกแต่งพิเศษที่จะแจกให้เฉพาะผู้ที่เล่นผ่านมือถือเท่านั้น ซึ่งทั้งสามเกมรองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นพีซี คอนโซล หรือมือถือ รวมถึงบันทึกความก้าวหน้าร่วมกัน นอกจากนี้ทาง Epic Games ยังมีแผนที่จะเพิ่มเกมอื่น ๆ ให้รองรับการเล่นผ่านมือถือในอนาคตอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งแอป Epic Games Store ได้ที่ https://store.epicgames.com/en-US/mobile