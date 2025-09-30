รู้จัก Green IO บริษัทเทคฯ ไทย ที่ Qualcomm ร่วมลงทุน

ร่วมผลักดันเทคโนโลยีที่คนไทยพัฒนา ‘Green IO’ บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติไทย ที่ได้รับการลงทุนจากโครงการ CSR ของผู้ผลิตชิประดับโลก Qualcomm ในการพัฒนาอุปกรณ์ที่มีความสามารถของ AI ประมวลผลในตัวเครื่อง หวังต่อยอดสร้างอีโคซิสเตมส์ AI on Device ในประเทศไทย
ชารอน อลาลอฟ (Sharon Alalouf) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ควอลคอมม์ ซีดีเอ็มเอ เทคโนโลยี เอเชีย-แปซิฟิก จำกัด ให้ข้อมูลว่า จากโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีในไทยทั้งการมีเครือข่าย 5G ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงนโยบายในการผลักดันไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ทำให้ควอลคอมม์เห็นถึงโอกาสสำคัญในการทำงานร่วมกับบริษัทในไทย เพื่อขยายการใช้งานให้ครอบคลุมมากขึ้นในประเทศไทย
โดย Green IO นับเป็นหนึ่งในโครงการ Wireless Reach ที่ Qualcomm ลงทุนภายใต้ความตั้งใจที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีภายใต้แนวคิด “Tech for Good” ในการนำนวัตกรรมไปใช้งานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก ซึ่งที่ผ่านมามีการสนับสนุนไปแล้วกว่า 150 โครงการ ใน 75 ประเทศทั่วโลก
“การทำงานร่วมกับบริษัทสัญชาติไทยที่เข้าใจความต้องการ บริบทสังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นสิ่งสำคัญที่ควอลคอมม์ให้ความสำคัญ ผ่านมาเข้าไปร่วมสนับสนุนเงินลงทุนระดับ 2 แสนเหรียญให้แก่โครงการที่จะสร้างประโยชน์ให้สังคม”
ประเดิมโปรเจกต์แรกด้วยการพัฒนาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM2.5 ที่สามารถปรับแต่งให้ใช้งานได้ตามความต้องการ พร้อมบริจาค 200 เครื่องให้กับกรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหามลพิษในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวสูง
อิทธิชัย ภูมิศิริวิไล กรรมการผู้จัดการ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท กรีนไอโอ จำกัด กล่าวว่า ทางกรีนไอโอได้รับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการ Qualcomm Wireless Reach มาเพื่อพัฒนาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM2.5 ซึ่งออกแบบและผลิตโดยคนไทยทั้งหมด
“เครื่องตรวจวัดเหล่านี้ถูกนำไปติดตั้งในพื้นที่อ่อนไหว เช่น โรงเรียนในสังกัด กทม. กว่า 50 แห่ง, โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย เพื่อให้บุคลากรและประชาชนสามารถเฝ้าระวังคุณภาพอากาศได้แบบเรียลไทม์”
เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศของ Green IO ไม่เพียงแค่วัดค่า PM2.5 และ PM10 เท่านั้น แต่ยังสามารถตรวจวัดพารามิเตอร์อื่น ๆ ที่สำคัญ ทั้งคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อวัดความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ วัดอุณหภูมิและความชื้น และสารระเหยอินทรีย์ (TVOC)ที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งผ่านเครือข่าย 4G โดยใช้ชิปเซตของควอลคอมม์ขึ้นสู่ระบบคลาวด์ รวมถึงแสดงผลผ่านหน้าจอของเครื่องที่เปลี่ยนสีตามค่าฝุ่น รวมถึงมีแดชบอร์ดบนเว็บไซต์สำหรับให้หน่วยงานที่ติดตั้งใช้ติดตามและดูรายงานย้อนหลังได้
เป้าหมายสร้าง Ecosystem “AI on Device” ในประเทศไทย
ความร่วมมือครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น Green IO และควอลคอมม์ที่มีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้น คือการสร้างระบบนิเวศสำหรับ "AI on Device" ในประเทศไทย เพื่อให้นักพัฒนาชาวไทย รวมถึงนักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าถึงเครื่องมือประมวลผล AI เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต
นายอิทธิพล ระบุว่า ปัจจุบันเทคโนโลยี AI ที่ใช้กันส่วนใหญ่ในปัจจุบันต้องส่งข้อมูลไปประมวลผลบนคลาวด์ ซึ่งใช้พลังงานมหาศาล และอาจมีประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล แต่ AI on Device (Edge AI) คือการนำโมเดล AI ที่ผ่านการเทรนแล้ว มาประมวลผลบนอุปกรณ์ขนาดเล็กได้โดยตรง ทำให้ ประหยัดพลังงาน, มีความหน่วงต่ำ (Low Latency) และรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ได้ดีกว่า
“เครื่องวัดฝุ่นเป็นเพียงหนึ่งแอปพลิเคชัน ในอนาคตเราต้องการขับเคลื่อนให้นักพัฒนาชาวไทยเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งการพัฒนา AI Education Kit ที่เป็นบอร์ดสำหรับพัฒนา AI on Device เพื่อให้นักศึกษาและนักพัฒนาสามารถสร้างสรรค์โซลูชันใหม่ๆ ได้เอง ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ การเงิน หรือคอมพิวเตอร์วิชั่น โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าทั้งหมด”
ทั้งนี้ เป้าหมายหลักของ Green IO คือการสร้าง Community ของนักพัฒนาในไทยให้แข็งแกร่ง เพราะเมื่อมีผู้เล่นในตลาดมากขึ้น จะเกิดการสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์บริบทของประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลจากฐานความรู้ภายในประเทศอย่างยั่งยืน