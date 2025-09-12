xs
ให้คนรู้ทั่วโลก! Apple ไม่ใช้รูปมือจีบ iPhone Air ในเกาหลีใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นข้อมูลที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ เมื่อรูปภาพการโปรโมท iPhone Air ในเกาหลีใต้ มีการลบรูปมือที่ยื่นมาจับ iPhone ออกไป จนทำให้เกิดคำถามตามมาว่าเพราะอะไร?

สิ่งที่มาเฉลยในรอบนี้ก็คือ สัญลักษณ์ “มือจีบ 🤏🏻” ถูกตีความว่าเป็นการ “ดูถูกผู้ชายในเกาหลีใต้” โดยเฉพาะการเปรียบเทียบเกี่ยวกับขนาดของอวัยวะเพศที่มีขนาดเล็ก จนทำให้ Apple ต้องปรับภาพประชาสัมพันธ์ iPhone Air ให้ไม่มีรูปมือเข้ามาจับตัวเครื่อง

แน่นอนว่า หลังข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยออกมา กลายเป็นว่าผู้คนทั่วโลกต่างรับรู้กันแล้วว่า ห้ามไปทำท่ามือจีบใส่ผู้ชายเกาหลีใต้กันนะ



หน้าเว็บไซต์ Apple ประเทศไทย

หน้าเว็บไซต์ Apple เกาหลีใต้

