AIS พร้อมขาย iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max

AIS 5G เตรียมวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดจาก Apple ได้แก่ iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max โดยลูกค้าสามารถสั่งจองล่วงหน้า iPhone รุ่นใหม่ ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2568 เวลา 19.00 น. และจะพร้อมจำหน่ายในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2568 โดยสามารถชม iPhone 17 ด้วยประสบการณ์แบบหมุนได้ 360 องศา และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ais.th/consumers/promotions/recommend/apple/iphone-17-series
นอกจากนี้ยังเตรียมวางจำหน่าย Apple Watch รุ่นใหม่ทั้งหมด ได้แก่ Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 3 และ AirPods Pro 3 โดยจะแจ้งกำหนดวางจำหน่ายอีกครั้ง