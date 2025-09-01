ดราม่า! กลุ่มคน “ม้วนธงชาติไทย” ที่ ผาหินดำ จ.ภูเก็ต ก่อนเจอคนจริงเดินเข้าไปคลี่ธงออกตามเดิม

กำลังเป็นดราม่าร้อนในโซเชียล หลังมีกลุ่มผู้มาถ่ายงานที่จุดชมวิวผาหินดำ จ.ภูเก็ต ได้ทำการ “ม้วนธงชาติไทย” ที่ปักไว้อยู่แล้วบริเวณนั้น งานนี้ทำเอาคนในพื้นที่ทนไม่ไหว เจอคนจริงเดินเข้าไปคลี่ธงชาติให้ปลิวไสวตามเดิม ได้ใจชาวเน็ตไปเต็มๆ
โดยคลิปดังกล่าวถูกโพสต์โดยเฟซบุ๊กบัญชีผู้ใช้ชื่อ จรัล สุดวิลัย ที่ถ่ายเก็บภาพเหตุการณ์ขณะที่มีกลุ่มผู้มาถ่ายงานกลุ่มหนึ่ง ที่จุดชมวิวผาหินดำ จ.ภูเก็ต ได้ทำการ “ม้วนธงชาติไทย” ที่ปักอยู่ก่อนแล้วบริเวณนั้น เพื่อทำการถ่ายงานโดยที่ไม่ต้องการให้ติดธงชาติไทยเข้าไปในภาพด้วย
ซึ่งในคลิปได้ถ่ายติดผู้หญิงที่เป็นหนึ่งในทีมงาน ได้เดินเข้าไปม้วนธงชาติเข้าไปกับเสาหลัก และขณะที่ถ่ายงานอยู่นั้น ก็มีผู้ชายที่คาดว่าเป็นคนในพื้นที่ ได้เดินตรงเข้าไปบริเวณเสาธงและทำการคลี่ธงที่ม้วนอยู่ให้ออกมาปลิวไสวดังเดิม
โดยขณะที่ผู้ชายคนดังกล่าวกำลังคลี่ธงนั้น ผู้หญิงหนึ่งในทีมงานก็ได้พูดภาษาไทยออกมาว่า “เดี๋ยวแกะคืนให้ค่ะ แป๊ปหนึ่ง” แต่พี่ผู้ชายไม่สนใจเสียงนั้นและทำการคลี่ธงออกมาจนเรียบร้อย บอกเลยว่าช็อตนี้ได้ใจชาวเน็ตไปเต็มๆ
ซึ่งเจ้าของคลิปได้โพสต์คลิปและได้ระบุแคปชั่นว่า
ธงชาติไทยต้อง สะบัดแบบนี้.
ไม่ใช่นึกจะม้วนก็จะมาม้วน.
คุณได้แค่มาเที่ยวอย่างเดียวก็พอ.
จะมาม้วนธงชาติไทยทำไม
มันคือธงชาติไทยของผมนะครับ
คุนได้แค่มาเที่ยวอย่างเดียวนะ
คนนี้ละ..ที่ม้วนธงชาติไทย
รู้จักช่วยบอกที...
รู้จักไว้ด้วยที่นี่ประเทศไทย..
ซึ่งคลิปดังกล่าวได้มีผู้แชร์คลิปออกไปจำนวนมาก รวมถึงเพจ “ ฝันดี-ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” ก็ได้แชร์คลิปดังกล่าวด้วย พร้อมแสดงความคิดเห็นว่า
เรียกร้องสิทธิเสรีภาพเพื่อตนเองเหนือผู้อื่นล้วนๆ จนลืมว่าสังคม ว่าโลกใบนี้เค้าก็มีสิทธิอันชอบธรรมขั้นพื้นฐานที่ไม่ต้องเหนือผู้อื่นร่วมอยู่ด้วย อยากได้สิ่งใดก็ควรทำสิ่งนั้นก่อน
ไม่เคยเสียสละเพื่อใครอื่นไม่ว่า แต่อย่าเอาเปรียบ เห็นแก่ได้จนลืมความเป็นคน
นอกจากนั้นชาวเน็ตจำนวนมากยังร่วมแสดงความคิดเห็นโดยมีทั้งตำหนิกลุ่มผู้มาถ่ายงานและชื่นชมชายฮีโร่คนนี้กันถล่มทลาย อาทิ
- ในลักษณะของกองถ่ายทำ เลือกมุมถ่ายได้ครับ ถ้าจะเก็บโน่นนี่ก็คงต้องขออนุญาติก่อน ถ้ากลัวธงจะรกเฟรมก็แค่ขยับเฟรม อีกอย่างการถ่ายทำ กองถ่าย ไม่ได้ใหญ่ที่สุด กอวถ่ายเป็นเพียงผู้ใช้ประโยชน์ ก็ควรต้องค่อยคิดค่อยทำ
- จัดไปพี่ชายอย่ามองข้าม นี้คือบ้านเรา ไทย
- ถ่ายติดไม่ชอบไม่สวย แอ๊ปลบรูปก้อมีนะคะ ถ้าพูดว่าถ่ายงาน แสดงว่าต้องมีตากล้องมืออาชีพ แค่แต่งรูปไม่ยากนะคะ
- ผู้กล้า รักชาติ ในแบบที่เราสามารถทำได้ ไม่ทำร้ายใคร
- อ๊ายยยย เท่!!!! สุดๆๆๆๆๆ👍 ขอบคุณแทนใจคนไทยคนนึงคะ🙏🇹🇭
- สุดยอดคะ ไม่อยากถ่ายติดธงชาติ ก็ไปถ่ายที่อื่นโน๊ะ
- ถ้าจะไม่ให้ติดธงชาติก็ขยับไปถ่ายมุมอื่น จะม้วนเพื่อ? หรือไม่ใช่คนไทยแต่ก็ไม่ควรทำ
- แต่ละคนในทีมงาน คนไทยทั้งนั้น ถ้าไม่อยากได้ธงชาติ มึงควรไปถ่ายที่อื่นค่ะ🔥 #น้องบ่าวนี้ซิคนจริง💪👍
- พี่ทำถูกแล้วครับ ถ้าไม่อยากเห็นธงชาติไทยก็ไปถ่ายทีอื่นครับ
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline