ทรู คอร์ปอเรชั่น ช่วยน้ำท่วมปางอุ๋ง ติดตั้งฟรี WiFi พร้อมมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภั

ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าสนับสนุนภารกิจด้านการสื่อสารในสถานการณ์อุทกภัยที่ปางอุ๋ง จังหวัดเชียงใหม่ โดยติดตั้งจุดให้บริการฟรี WiFi ครอบคลุมทั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว อบต.แม่ศึก โรงเรียนปางอุ๋ง และ ศูนย์อำนวยการฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการใช้งานทุกเครือข่ายมือถือฟรี เพื่อให้ประชาชนที่อพยพเข้ามาพักพิงมากกว่า 130 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่ แพทย์ และพยาบาลสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกและต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งมอบสิ่งของจำเป็นและอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิง
การติดตั้งฟรี WiFi ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการฉุกเฉินจากทรู คอร์ปอเรชั่นที่ดำเนินการต่อเนื่องจากการเสริมสัญญาณมือถือ 5G และ 4G ผ่านรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (Cell-on-Wheel: COW) ซึ่งได้ถูกนำไปประจำการในจุดสำคัญ รวมถึงการดูแลสถานีฐานหลักที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนปางอุ๋ง พร้อมติดตั้งเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินเพื่อให้ระบบสื่อสารยังคงทำงานได้ต่อเนื่อง แม้จะเกิดไฟฟ้าดับจากฝนตกหนัก
ที่ผ่านมาพายุ “คาจิกิ” ที่พัดถล่มภาคเหนือทำให้หลายพื้นที่ของอำเภอแม่แจ่มเผชิญฝนตกหนัก ดินถล่ม และน้ำท่วม ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้จัดทีมเน็ตเวิร์กลงพื้นที่น้ำท่วมดินถล่ม เพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินการติดตั้งระบบสื่อสารฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาเครื่องปั่นไฟและน้ำมันสำรองสำหรับสถานีฐาน เตรียมแบตเตอรี่เพิ่มเติม ไปจนถึงการวางแผนการเข้าถึงพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมด้วยยานพาหนะ 4WD และเรือท้องแบน
ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้จัดทีมซ่อมบำรุงฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์สำรองเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลในการให้บริการสื่อสารได้ทุกสถานการณ์ และทำให้ประชาชนสามารถติดต่อกับครอบครัว ญาติ หรือเพื่อน และใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อรวมทั้งเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานสำคัญได้ ทั้งนี้สัญญาณมือถือยังได้ช่วยในภารกิจและอำนวยความสะดวกต่อการทำงานของทีมเจ้าหน้าที่รัฐ แพทย์ และพยาบาล ที่ต้องปฏิบัติงานด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง
นอกจานี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังจัดตั้ง War room ที่ BNIC ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ เป็นศูนย์กลางในการติดตามและบริหารจัดการเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และปรับการทำงานของเครือข่ายอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสัญญาณในทุกพื้นที่ได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ประสานงานใกล้ชิดกับ กสทช. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ตลอดจนหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้ความเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การทำงานแบบบูรณาการนี้ไม่เพียงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า แต่ยังเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าในยามวิกฤต ระบบสื่อสารจะยังคงเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันด้วยประสิทธิภาพสูงสุด