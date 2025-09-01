xs
'มาดามหยก'ไม่สนการเมืองวุ่นวาย เดินหน้าช่วย ปชช.เดือดร้อนปัญหาน้ำท่วม พร้อมเรียกร้อง สส.สนใจชาวบ้านในพื้นที่ ก่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(1 ก.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่การเมืองกำลังคุกรุ่นด้วยการหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ แทนนางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้พ้นหน้าที่ไป แต่ขณะเดียวกันปัญหาของประชาชนจากภัยธรรมชาติ ที่เจอพายุเรียงหน้ากันเข้ามา ก็หนักหนาสาหัสเช่นกัน ทั้งพายุคาจิกิ ล่าสุดคือพายุหนองฟ้า ทำให้ประชาชนหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคเหนือ ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม มีผู้เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก

นางสาวกชพร เวโรจน์ หรือ มาดามหยก หัวหน้าพรรคก้าวอิสระ (INDY) ในฐานะประธานชมรม Change Together & Indy Team ยังคงเดินหน้านำจิตอาสา (Indy Team) ให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบกับภัยธรรมชาติ ฝนตกหนัก จนเกิดน้ำท่วมฉับพลันอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด มาดามหยก ได้มอบหมาย ให้ นางกิตติวินท์ แก้วคำมา รองหัวหน้าพรรค ก้าวอิสระ (INDY) ไปมอบถุงยังชีพ สิ่งของต่างๆ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก , ตำบลท่าผา และหมู่บ้านแพม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบให้ นาย ไพโรจน์ ภัทรพาณิชย์กุล รองหัวหน้าพรรค เข้าไปช่วยดูแล ขณะนี้กำลังรวบรวมสิ่งของที่จะให้ความช่วยเหลืออยู่ ส่วนพื้นที่อื่น ๆ พรรคก็จะจัดทีมกระจายไปช่วยเหลือต่อไป

นางสาวกชพร กล่าวว่าอยากให้รัฐบาลโดยเฉพาะสส. ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ไม่ว่าจากพรรคการเมืองไหน ขอให้หันมาสนใจประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนก่อน ตนเข้าใจดีว่า ขณะนี้การเมืองกำลังถึงจุดหักเห จะไปทางไหน และจะได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ก็ยังไม่รู้ แต่อย่าลืมว่าประชาชนในพื้นที่ของท่าน ได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส ที่อยู่อาศัยได้รับความเดือดร้อน ทรัพย์สินเสียหาย อาหารการกินหมดสิ้นไปกับน้ำ ดังนั้นจึงถือเป็นปัญหาเฉพาะหน้า ที่สส.ในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชน ควรหันกลับมาดูแลเขาก่อน

นางสาวกชพร กล่าวว่า ต้องยอมรับจริง ๆ ว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา น้ำท่วมครั้งนี้เยอะมาก สำหรับตนได้มอบหมายให้ทีมงานทั้งที่เป็นสมาชิกพรรค และ lndy team จากชมรม Change Together & Indy Team กระจายออกช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้

"ดิฉันเห็นภาพน้ำป่า หรือดินโคลนสไลด์ ลงมาทับประชาชนแล้วน่าสงสาร ซึ่งทำให้มีทั้งผู้เสียชีวิต และสูญหาย น้ำมาครั้งหนึ่ง มันไม่เหลืออะไรเลย น้ำป่าพัดรุนแรงมาก สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ก็หายไปกับน้ำ ไม่เหลืออะไรเลย ดังนั้นพรรคก้าวอิสระ ซึ่งให้ความสำคัญกับชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน จากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ จึงพยายาม กระจาย ทั้งสมาชิกและ lndy Team ออกช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความทุกข์ใจ ในยามนี้ โดยเริ่มให้ความช่วยเหลือเริ่มตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจะกระจายไปในพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบ ให้ทั่วถึงมากที่สุด พรรคก้าวอิสระมีทีมงานอยู่ในหลาย ๆจังหวัดอยู่แล้ว ดังนั้นหากประชาชนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ และถ้าต้องการความช่วยเหลือ ก็สามารถติดต่อผ่านเพจของพรรคก้าวอิสระมาได้ ด้วยความห่วงใยจากพรรคก้าวอิสระ เพราะปีนี้ถือว่าหนักจริง ๆ บางพื้นที่ไม่เคยเกิดปัญหาน้ำท่วม แต่ก็มาเกิดในครั้งนี้ และหลายพื้นที่ก็ไม่เคยท่วมรุนแรงมากเท่าครั้งนี้ ถนนหนทาง หลายจุด ก็ไม่สามารถที่จะสัญจรได้ แต่ lndy team ของเรา จะพยายามเดินทางไปช่วยเหลือประชาชนให้ถึงที่ให้ได้"

นางสาวกชพร กล่าวต่อว่าปัญหาน้ำท่วม น้ำหลากในครั้งนี้ ไม่ได้เกิดจาก การตัดไม้ทำลายป่าแต่อย่างใด แต่เกิดจากภัยธรรมชาติโดยแท้ เพราะบางจุดมีป่าอุดมสมบูรณ์ด้วยซ้ำ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ใต้พื้นดินหรือ
สภาพอากาศ คือ Climate Change ซึ่งเราต้องหันมาตระหนักเรื่องนี้แล้ว ดังนั้นในส่วนของพรรคก้าวอิสระ เรายังคงให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนต่อไป จะพยายามกระจายไปให้ครบทุกพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ขณะเดียวกันในส่วนของปัญหาชายแดนไทย ซึ่งยังคง ต้องระมัดระวังอยู่ ไม่ได้สงบเงียบเหมือนอย่างที่เป็นข่าว สมาชิกของพรรคก้าวอิสระ ก็ยังคงเกาะติด ให้กำลังใจและยังคงมอบสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ให้กับบรรดาทหารหาญแนวหน้า และประชาชนในพื้นที่เพื่อดูแลกันต่อไป เพราะเขมรก็ยังคงตรึงกำลัง และเตรียมอาวุธอยู่อย่างเต็มที








