ทรู นำรถ “COW” เสริมสัญญาณมือถือในพื้นที่น้ำท่วมแม่ฮ่องสอน

ทรู คอร์ปอเรชั่น เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ภาคเหนือ โดยล่าสุดทีมงานเน็ตเวิร์กได้ลงพื้นที่ บ้านผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตั้งรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (Cell-On-Wheel: COW) เพื่อเสริมสัญญาณมือถือในจุดสำคัญ อำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารให้กับประชาชนในชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ กองทัพ หน่วยงานท้องถิ่น และอาสาสมัคร ที่เร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
ทรู คอร์ปอเรชั่นเร่งเพิ่มการเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติจากพายุฝนอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมย้ำความห่วงใยต่อประชาชนในทุกภูมิภาค จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนพายุ “หนองฟ้า” เคลื่อนตัวผ่านภาคเหนือ และมีแนวโน้มส่งผลให้เกิดฝนตกต่อเนื่องถึงวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน ทำให้หลายจังหวัดมีความเสี่ยงฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก
ทั้งนี้ พื้นที่บ้านบ่องและบริเวณใกล้เคียงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพิ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุ “คาจิกิ” ที่ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรง พัดบ้านเรือนและยานพาหนะเสียหายจำนวนมาก แม้น้ำลดระดับลงแล้ว แต่ยังคงมีเศษไม้ ดิน และโคลนจำนวนมากปิดกั้นเส้นทาง ส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่
โดยการสื่อสารทั้งวอยซ์และดาต้ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการประสานงานในช่วงวิกฤต ทรู คอร์ปอเรชั่นจึงส่งรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว หรือ COW พร้อมทีมวิศวกรเครือข่ายและทีมเน็ตเวิร์กลงพื้นที่บ้านผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมตรวจสอบสถานีฐานและนำเครื่องปั่นไฟติดตั้งเสริมเพื่อให้การใช้งานเครือข่ายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แม้ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับจากฝนตกหนัก เพื่อสนับสนุนการสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงาน ทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐ กองทัพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร่วมมือกันเข้าช่วยเหลือประชาชน เร่งซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่เสียหาย เก็บกวาดซากปรักหักพัง ตลอดจนฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
นอกจากนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้จัดตั้ง War Room ที่ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ BNIC ทำงานร่วมกับระบบ AI เพื่อเฝ้าตรวจสอบและบริหารจัดการเครือข่ายทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง โดยทำงานใกล้ชิดกับ กสทช. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ และพร้อมเคียงข้างคนไทยในการฝ่าวิกฤตภัยธรรมชาติไปด้วยกัน