เปิดตัว HONOR Magic V5 จอพับสุดบาง ราคา 57,990 บาท

ออเนอร์ (HONOR) เปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่ Honor Magic V5 ในไทย ชูดีไซน์ตัวเครื่องสุดบาง 8.8 - 9 มม. เพื่อชิงตำแหน่งจอพับบางที่สุดในโลก น้ำหนักเบา 217 กรัม แต่ยังคงความแข็งแรง พร้อมใส่สเปกครบทั้งชิป Snapdragon 8 Elite RAM 16 GB กล้องหลัก 50 ล้านพิกเซล ในราคา 57,990 บาท
Honor Magic V5 มากับมาตรฐานใหม่ของสมาร์ทโฟนจอพับด้วยความบางเมื่อกางออก 4.1 มิลลิเมตร และหนาเพียง 8.8 มิลลิเมตรเมื่อพับ ในรุ่นสีขาว ส่วนในสีอื่นจะมากับความบาง 4.2 มม. และ 9 มม. เมื่อพับเก็บ พร้อมน้ำหนักเบา 217 กรัม ทำให้พกพาได้สะดวกไม่ต่างจากสมาร์ทโฟนทั่วไป
เทคโนโลยีสำคัญที่ทำให้ HONOR Magic V5 บางลงได้คือการพัฒนาแบตเตอรียุคใหม่ที่มีความบางมากกว่าเดิม รวมถึงการใช้ Luban shock-absorbing hinge บานพับที่การันตีความทนทานในการเปิดปิดใช้งานกว่า 500,000 ครั้ง ทั้งยังเป็นสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกๆ ที่มาพร้อมมาตรฐานกันน้ำและฝุ่นระดับ IP58/IP59 ทนทานต่อการฉีดน้ำแรงดันสูงได้
ตัวเครื่องทำงานบนชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 8 Elite ให้สเปกจัดเต็ม RAM 16 GB ROM 512 GB โดยที่หน้าจอหลักเป็น LTPO AMOLED 7.95 นิ้ว, 120Hz สว่างสูงสุด 5,000 nits และหน้าจอภายนอก 6.43 นิ้ว 120 Hz เช่นเดียวกัน
ส่วนชุดกล้องมากับกล้องหลัก 50 ล้านพิกเซล เสริมด้วยเลนส์มุมกว้าง 50 ล้านพิกเซล และเลนส์ Periscope Telephoto: 64MP โดยมีกล้องหน้าทั้ง 2 จุด อยู่ที่ 20 ล้านพิกเซล ทำงานพร้อม Honor AI ช่วยประมวลผลภาพให้มีความคมชัดมากขึ้น โดยเฉพาะการถ่ายภาพในที่แสงน้อย
ขณะที่แบตเตอรี่ มีขนาดใหญ่ 5,820 mAh รองรับชาร์จเร็ว 66W แบบมีสาย และรองรับชาร์จไร้สายที่ 50W ตัวเครื่องทำงานบนระบบปฏิบัติการ MagicOS 9 บนพื้นฐาน Android 15 ทำให้รองรับการใช้งาน AI ของ Google อย่าง Gemini ได้อย่างครบถ้วน
Honor Magic V5 วางจำหน่ายในประเทศไทยรุ่น RAM 16GB + ROM 512GB มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ สีทองอรุณ สีน้ำตาลแดง และสีขาวงาช้าง ในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ โดยจะเปิดให้สั่งจองล่วงหน้า 20 - 29 สิงหาคม ที่จะได้รับส่วนลด