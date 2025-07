Nothing เปิดตัว Phone (3) และ Headphone (1) ในไทย

Phone (3) ถูกวางให้เป็นสมาร์ทโฟนระดับเรือธง ของ Nothing ยกเครื่องดีไซน์และประสิทธิภาพ ด้วยจุดเด่นที่ Glyph Matrix โฉมใหม่ ที่เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายขึ้น เช่น Glyph Toys รวมมินิเกมและเครื่องมือด่วนไว้, ฟีเจอร์ Flip to Record ที่เพียงคว่ำหน้าจอก็เริ่มบันทึกและสรุปเสียงสนทนาได้ทันทีสเปกของ Phone (3) ทำงานบนชิปเซ็ต Snapdragon 8s Gen 4 ประสิทธิภาพ CPU ขึ้น 36% และ GPU เร็วขึ้น 88% เมื่อเทียบกับ Phone (2) หน้าจอ Flexible AMOLED ขนาด 6.67 นิ้ว ความละเอียด 1.5K, รีเฟรชเรต 30-120Hz และสว่างสูงสุด 4,500 nitsชุดกล้องระดับโปร 50 ล้านพิกเซล ทุกเลนส์ ทั้งเลนส์หลัก เลนส์มุมกว้าง และเลนส์ซูม Optical Zoom ถ่ายวิดีโอ 4K 60fps ได้ทุกเลนส์ พร้อมระบบกันสั่น OIS แบตเตอรี่ ความจุ 5150mAh รองรับชาร์จเร็วมีสาย 65W และไร้สาย 15Wตัวเครื่องปรับดีไซน์ให้จับถนัดมือขึ้น ขอบจอบาง 1.87 มม. และผ่านมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP68 ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Nothing OS 3.5 บนฐานของ Android 15 พร้อมฟีเจอร์ AI อัจฉริยะอย่าง Essential Search และ Essential Space การันตีอัปเดต OS นาน 5 ปี และความปลอดภัยนาน 7 ปีนายคาร์ล เพ่ย CEO ของ Nothing ระบุว่า ใช้เวลาสองปีเต็มในการพัฒนา Phone (3) เพื่อให้เทคโนโลยีกลับมามีความหมายกับผู้ใช้งานอีกครั้ง จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และสะท้อนเอกลักษณ์ออกมาได้อย่างโดดเด่นนอกจากนี้ ยังได้เริ่มก้าวแรกสู่ตลาดหูฟังครอบหูของ Nothing กับ Headphone (1) ที่เกิดจากความร่วมมือกับ KEF แบรนด์เครื่องเสียงสัญชาติอังกฤษ เพื่อมอบเสียงคุณภาพสูง สมจริง และเป็นธรรมชาติที่สุดHeadphone (1) มากับ Dynamic Driver ขนาด 40 มม. ที่ปรับจูนโดย KEF รองรับ Hi-Res Audio, LDAC และ Spatial Audio 360 องศา พร้อมระบบติดตามการเคลื่อนไหวของศีรษะ ใช้ระบบการควบคุมด้วย Tactile Controls (ปุ่มกดจริง) เช่น Roller และ Paddle เพื่อการควบคุมที่แม่นยำและลดความผิดพลาด มีระบบตัดเสียงรบกวน (ANC) ขั้นสูง และไมโครโฟน 4 ตัวพร้อม AI ช่วยให้เสียงสนทนาคมชัดแม้ในที่เสียงดัง ใช้งานได้ต่อเนื่อง 35 ชั่วโมงสำหรับ Nothing Phone (3) วางจำหน่ายด้วยกัน 2 รุ่นคือ รุ่น 12 GB + 256 GB ราคา 27,999 บาท และ รุ่น 16 GB + 512 GB: ราคา 30,999 บาท ขณะที่ Nothing Headphone (1) ราคา 8,999 บาท มีให้เลือก 2 สี ทั้งสมาร์ทโฟน และหูฟัง คือดำ และขาว โดยจะเริ่มเปิดให้สั่งจอง 26 ก.ค. ผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ