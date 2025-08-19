เปิดตัว POCO M7 ชูแบตอึด 7000mAh จอ 144Hz เริ่มต้น 3,899 บาท

POCO เปิดตัวสมาร์ทโฟน POCO M7 ชูจุดเด่นด้านความบันเทิงจอใหญ่ 6.9 นิ้ว แบตอึด 7000 mAh ในราคาที่เข้าถึงได้เริ่มต้น 3,899 บาท ตั้งเป้าเจาะกลุ่มผู้ใช้งานที่มองหาสมาร์ทโฟน ราคาคุ้มค่า ใช้งานได้ตลอดวัน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่
คัง โหลว ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ของ POCO Global กล่าวว่า POCO M7 ได้ผสานความบันเทิงบนมือถือในราคาที่เข้าถึงได้เข้ากับการอัปเกรดที่ใช้งานได้จริงและทนทานตลอดทั้งวัน เราเชื่อว่า POCO M7 จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้รุ่นใหม่ได้ใช้ชีวิตที่สนุกมากยิ่งขึ้น
จุดเด่นที่สุดของ POCO M7 คือแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง 7000mAh ที่มาพร้อมเทคโนโลยีซิลิคอน-คาร์บอนสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง 2 วัน สามารถรับชมวิดีโอต่อเนื่องได้ 28 ชั่วโมง หรือสนทนาได้นานถึง 46 ชั่วโมง ที่น่าสนใจคือ แบตเตอรี่ 1% สุดท้ายยังสามารถใช้โทรได้นานถึง 64 นาที
ด้านการชาร์จ POCO M7 รองรับระบบชาร์จเร็ว 33W และยังสามารถทำหน้าที่เป็นพาวเวอร์แบงค์เพื่อชาร์จอุปกรณ์อื่นได้ด้วยกำลังไฟ 18W (Reverse Charging) พร้อมเทคโนโลยี Battery Health 4.0 ที่ช่วยปรับการชาร์จให้เหมาะสมเพื่อยืดอายุแบตเตอรี่
POCO M7 มาพร้อมหน้าจอแสดงผล FHD+ ขนาด 6.9 นิ้ว เสริมด้วยเทคโนโลยี AdaptiveSync ที่ปรับอัตรารีเฟรชหน้าจอได้ 9 ระดับ สูงสุดถึง 144Hz ทำให้การแสดงผลลื่นไหล ไม่ว่าจะเล่นเกมหรือรับชมคอนเทนต์ต่างๆ มอบประสบการณ์เสียงคุณภาพสูงด้วยการรับรอง Hi-Res Audio ที่สามารถเร่งระดับเสียงได้ถึง 200%
หัวใจการทำงานของ POCO M7 คือชิปเซ็ต Snapdragon 685 ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Xiaomi HyperOS มาพร้อมผู้ช่วยอัจฉริยะจาก Google ทั้ง Gemini และ Circle to Search เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ตัวเครื่องมี RAM สูงสุด 8GB (ขยายได้ถึง 16GB) และสามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้สูงสุดถึง 2TB
ด้านการถ่ายภาพ มาพร้อมกล้องหลังคู่ความละเอียด 50MP และกล้องหน้า 8MP พร้อมฟีเจอร์ที่น่าสนใจอย่างโหมดกลางคืนอัตโนมัติ และโหมดเซลฟี่บิวตี้ ตัวเครื่องมีมาตรฐานกันน้ำและฝุ่นระดับ IP64 มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ Silver, Blue และ Black
POCO M7 วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ผ่านช่องทาง mi.com, Lazada, Shopee และ TikTok Shop โดยมีราคาและโปรโมชันพิเศษระหว่างวันที่ 19 - 31 สิงหาคม 2568 ดังนี้ รุ่นความจุ 8GB+256GB: ราคาพิเศษ 4,499 บาท (จากราคาปกติ 4,599 บาท) รุ่นความจุ 6GB+128GB: ราคาพิเศษ 3,899 บาท (จากราคาปกติ 3,999 บาท)