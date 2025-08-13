CEO Spotify ลงทุนโดรนสังหาร ศิลปินดังแห่ถอนตัวประท้วง

ศิลปินชื่อดังหลายคนประกาศถอนเพลงออกจาก Spotify หลังจากที่ CEO Daniel Ek ประกาศลงทุนเงินเกือบ 700 ล้านดอลลาร์ในบริษัทอาวุธ AI ชื่อ Helsing นำไปสู่กระแสหวั่นใจว่าการฟังเพลงบน Spotify อาจหมายถึงการส่งเงินเลี้ยงโดรน AI ที่จะไปสังหารผู้คนในสงคราม
แดเนียล เอ็ก (Daniel Ek) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Spotify ประกาศถึงการลงทุนรอบล่าสุดผ่านบริษัทส่วนตัว Prima Materia ในบริษัท Helsing ซึ่งพัฒนาซอฟต์แวร์ AI สำหรับเครื่องบินรบและโดรนโจมตี โดย Helsing มีความเชี่ยวชาญเรื่อง AI ที่ใช้กับอาวุธยุทโธปกรณ์ เช่น HX-2 AI Strike Drone
ล่าสุด Ek กลายเป็นประธานกรรมการของ Helsing หลังจากการลงทุนครั้งนี้
***ศิลปินแห่ประท้วง
Deerhoof เป็นศิลปินวงแรกที่ถอนตัว นำโดย Greg Saunier ร่วมด้วยศิลปินอย่าง Xiu Xiu ที่เรียก Spotify ว่า "garbage hole violent armageddon portal" ซึ่งหมายถึงการเป็นหลุมขยะที่ทอดไปสู่การทำลายล้างสุดรุนแรง ด้าน King Gizzard & the Lizard Wizard วงร็อคออสเตรเลียชื่อดัง และ Kalahari Oyster Cult ค่ายเพลงอิเล็กทรอนิกส์ก็ร่วมประท้วงในครั้งนี้ด้วย
ศิลปินเหล่านี้เห็นว่าเงินจาก Spotify streaming จะไปสนับสนุนอุตสาหกรรมอาวุธ โดย Greg Saunier กล่าวว่า "ทุกครั้งที่ผู้คนฟังเพลงเราบน Spotify หมายถึงอีกหนึ่งดอลลาร์ที่ไปสร้างสิ่งที่เราเห็นในกาซ่า"
ศิลปินเหล่านี้มองว่าการประท้วงครั้งนี้ไม่ใช่การเสียสละที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจาก Spotify จ่ายค่าลิขสิทธิ์เพลงต่ำอยู่แล้ว (ประมาณ 3 ดอลลาร์ต่อ 1,000 streams) การที่ศิลปินรายเล็กถอนตัวจึงไม่ส่งผลกระทบมากต่อรายได้ ซึ่งที่ผ่านมา Spotify มีรายได้ไตรมาสประมาณ 4.8 พันล้านดอลลาร์ เบ็ดเสร็จแล้ว Spotify จ่ายเงินให้เจ้าของลิขสิทธิ์ 10,000 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 (1/4 ของตลาดเพลงโลก)
การลงทุนของ Daniel Ek สอดคล้องกับ CEO ด้านเทครายอื่นเช่น Jeff Bezos และ Palmer Luckey ที่มีการลงทุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเช่นกัน โดยแม้เงินลงทุนมาจากความมั่งคั่งส่วนตัวของ Ek (ประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งบริษัท Helsing อ้างว่าเป็นการ "ปกป้องค่านิยมประชาธิปไตยและสังคมเปิด"
ที่สุดแล้ว การประท้วงครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดระหว่างศิลปินกับแพลตฟอร์มเทคโนโลยี ซึ่งมีประเด็นหลายมิติทั้งด้านจริยธรรมในการลงทุน คำถามที่ยังต้องรอคำตอบคือ CEO ของแพลตฟอร์มที่อิงกับวัฒนธรรมในสังคมนั้นควรลงทุนในอุตสาหกรรมอาวุธหรือไม่? ไม่แน่ เหตุการณ์นี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในวงการสตรีมมิ่งเพลง หรืออาจเป็นเพียงการประท้วงเล็กๆ ที่ผ่านไปเฉยๆ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภคและศิลปินรายใหญ่จะตอบสนองอย่างไร.