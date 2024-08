GMM Music ปิดดีล Warner Music Asia ตั้งค่ายเพลงใหม่-เปลี่ยนระบบจัดจำหน่าย

ผู้จัดการรายวัน 360 - GMM Music เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ประกาศความร่วมมือการลงทุนเชิงกลยุทธ์กับ “วอร์นเนอร์ มิวสิค เอเชีย” (Warner Music Asia - WMA) 1 ใน 3 ผู้นำอุตสาหกรรมเพลงระดับโลกร่วมลงทุนเชิงกลยุทธ์ ต่อจากดีลของ TENCENT ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มชั้นนำจากประเทศจีน และ TME ผู้นำธุรกิจดนตรีและความบันเทิงในเครือของเทนเซ็นต์ เมื่อไม่นานมานี้ ตอกย้ำมูลค่าบริษัทของ GMM Music ในปัจจุบันที่สูงกว่า 25,000 ล้านบาท โดย WMA จะร่วมลงทุนเชิงกลยุทธ์ในบริษัทด้วยเงินสด 370 ล้านบาทและจ่ายเงินประกันขั้นต่ำ (Minimum Guarantee) ที่ 315 ล้านบาท เพื่อเร่งอัตราการเติบโตของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมเพลงไทย ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมร่วมกันขยายธุรกิจไปสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้นในระดับโลกทั้งยังร่วมลงทุนตั้งค่ายเพลงใหม่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมเพลงไทยให้สร้างมูลค่าตลาดที่สูงขึ้น โดยใช้ระบบการจัดจำหน่ายชั้นสูงจากกลุ่ม Warner (ADA) ตลอดจนร่วมผลักดันแผน Spin-off เพื่อเดินหน้าเสนอขาย IPO ของ GMM Music โดย GMM Music ตั้งเป้าสร้างกำไรสุทธิให้เติบโตขึ้นอีกเท่าตัวภายในปี 2030 ตอบรับช่วงขาขึ้นของอุตสาหกรรมดนตรีที่กำลังเข้าสู่ยุค Music Second Waveนายภาวิต จิตรกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จีเอ็มเอ็ม มิวสิค กล่าวว่า “ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา GMM Music ได้ประกาศความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำจากทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และล่าสุดเรามีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้การตอบรับจากพันธมิตรยักษ์ใหญ่รายที่ 4 ในการเข้ามาร่วมลงทุนเชิงกลยุทธ์อย่าง Warner Music Asia (WMA) หนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่แห่งอุตสาหกรรมเพลงของโลกจากสหรัฐอเมริกา นับเป็นการตอกย้ำความสนใจที่มีต่ออุตสาหกรรมเพลงไทยในฐานะประเทศที่มีตลาดเพลงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความร่วมมือดังกล่าวยังสะท้อนการปลดล็อคมูลค่าบริษัทของ GMM Music ที่มูลค่ามากกว่า 25,000 ล้านบาท (Unlock Value) และช่วยยกระดับวงการเพลงไทยในแง่ของการยกระดับคุณภาพการผลิต (Uplift Quality) อีกทั้งขยายตลาดสู่ระดับสากล (Upscale Opportunity)ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเพลงทั่วโลกได้เติบโตรวมมากกว่า 100% ตลอดระยะเวลา 8 ปีนับจากปีค.ศ. 2015 – 2023 ซึ่งเป็นการเติบโตที่ทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ (Music Second Wave Boom) โดยมีการคาดการณ์ว่าต่อจากนี้อีก 6 ปีอุตสาหกรรมเพลงจะเติบโตเพิ่มกว่า 100% อีกครั้งภายในปีค.ศ. 2030ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาตลาดเพลงในภูมิภาคเอเชียมีอัตราการเติบโต 15% ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตในตลาดโลกซึ่งมีการเติบโตที่ 10% (อ้างอิงการวิจัย Music in the Air จาก Goldman Sachs) โดย GMM Music ในฐานะบริษัทฯ ที่มีความแข็งแรงด้านคลังทรัพย์สินทางดนตรี (Music IP Assets) ที่ได้สั่งสมและมีการพัฒนาต่อยอดมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี ผนวกกับการมี Music Infrastructure ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในไทยในปี 2023 ที่ผ่านมาเรามียอดรายรับที่ 3,914 ล้านบาท เติบโตขึ้น 27% และมีกำไรสุทธิปิดตัวที่ 402 ล้านบาท เติบโตขึ้น 32% เราสามารถขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างการเจริญเติบโตผ่าน Digital Business (การบริหารจัดการหารายได้ผ่าน Video และ Audio Music Streaming) ซึ่งเป็นจุดแข็งเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯโดยในปี 2023 ยอดการรับชมรับฟังเพลงของ GMM Music มียอด Stream สะสมทะลุกว่า 100,000 ล้าน Stream ใน Digital Streaming นับเป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตของรายได้เป็น New High ในปีที่ผ่านมา ซึ่งการเข้ามาร่วมลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ WMA ในครั้งนี้จะยิ่งส่งผลบวกให้การสร้างรายได้ที่เติบโตของ Music IP ของ GMM Music ในธุรกิจ Digital Business อย่างมีนัยสำคัญนายฟ้าใหม่ ดํารงชัยธรรม ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด จีเอ็มเอ็ม มิวสิค เผยว่า “การเข้ามาร่วมลงทุนเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวคือการตอกย้ำความมั่นใจในอุตสาหกรรมเพลงไทยที่ทะยานสู่ช่วงขาขึ้น สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเพลงของโลก โดยการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ WMA ในบริษัท GMM Music ในครั้งนี้ได้กำหนดข้อตกลงที่จะมุ่งเน้นการขยายตลาดเพลงไทยสู่ตลาดโลก เพื่อต่อยอดมูลค่าของ Music IP Assets ของไทยโดยอาศัยศักยภาพของ WMA ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมดนตรีระดับโลก ขยายการรับรู้ของเพลงไทยและศิลปินไทยสู่ฐานผู้ฟังที่ใหญ่ขึ้นทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์ม Digital Streaming อย่าง Spotify และ Apple Music ซึ่งมียอดการใช้งานเติบโตมากที่สุด โดยเติบโตสูงถึง 86% และ 54% ตามลำดับในปีที่ผ่านมาด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวบริษัทฯจะได้ประโยชน์จากระบบการจัดจำหน่ายชั้นสูง คือ Global Distribution จากกลุ่ม Warner (ADA) ที่สามารถสร้างรายได้ให้สูงขึ้นจากตลาดโลกและรักษาเสถียรภาพของรายได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการร่วมกันขยายธุรกิจบริหารศิลปิน และพัฒนาผลงานเพลงใหม่ ๆ ของศิลปินจากทั้งสองฝ่าย ภายใต้เครือข่ายการบริหารศิลปินทั่วโลกของกลุ่ม Warnerนอกจากการลงทุนในเชิงกลยุทธ์นี้ ทั้งสองบริษัทยังจะลงทุนร่วมแบบ Joint-Venture Operation ในการจัดตั้งค่ายเพลงเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตร่วมกัน ซึ่งจะมีการพัฒนาศิลปินและเพลงใหม่ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น แลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ และการเข้าถึงทรัพยากรด้านการผลิตระดับแนวหน้าของโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลงานและตลาดเพลงไทย อีกทั้ง WMA ยังตกลงจ่าย Minimum Guarantee ที่ 315 ล้านบาท ต่อยอดมูลค่าของ Music IP Assets ให้ GMM Music เพื่อสร้างการเจริญเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีข้างหน้าทั้งนี้ การผสานจุดแข็ง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหว่าง GMM Music และ WMA ในครั้งนี้ ยังเป็นการช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมเพลงไทย (Music Infrastructure) สู่การเป็น New Music Economy ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทั้งระบบ ตามแผนการ Spin-off IPO ที่ GMM Music ได้วางแผนและยึดมั่นเสมอมา”ภายใต้ความร่วมมือนี้ GMM Music เชื่อมั่นว่า WMA จะเป็นตัวเร่งอัตราการเติบโตทางธุรกิจที่สำคัญให้กับบริษัทฯ ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดย GMM Music ได้ตั้งเป้าหมายในการทำกำไรสุทธิให้เติบโตอีกเท่าตัวภายในปี 2030 สอดรับกับแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมเพลงของโลกที่คาดการณ์ว่าจะพุ่งทะยานเติบโตขึ้นเป็นเท่าตัวเช่นเดียวกันในปี 2030สำหรับ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค (GMM Music) ดำเนินธุรกิจเพลงภายใต้โมเดล “การให้บริการเพลงแบบครบวงจร” (Total Music Business) ตั้งแต่การคัดเลือกศิลปิน การผลิตศิลปินและผลงานเพลง การทำการตลาด การบริหารและจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง การจัดจำหน่ายสินค้าเพลงทั้งรูปแบบ Digital และ Physical จนกระทั่งเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตและมิวสิคเฟสติวัล ตลอดจนเป็นผู้ดำเนินการบริหารศิลปิน โดยจัดหางานให้ศิลปินอย่างมืออาชีพ และยังมีสถาบันการสอนร้องเพลง ดนตรี การแสดง เพื่อพัฒนาและยกระดับไปสู่ความเป็นศิลปินมืออาชีพอย่างแท้จริง ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจเพลงได้อย่างครบวงจร และสามารถสร้างรายได้จากหลากหลายช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนวอร์นเนอร์ มิวสิก เอเชีย (WMA) เป็นส่วนหนึ่งของ Warner Music Group ที่มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนและสนับสนุนศิลปินเอเชียบนเวทีโลก WMA ดูแลทั้งการบันทึกเสียงและการจัดจำหน่ายเพลง ซึ่งครอบคลุมหลายแนวเพลง ไม่ว่าจะเป็นฮิปฮอป ป๊อป ร็อค และแดนซ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความหลากหลายและความสามารถที่มีอยู่ในภูมิภาคนี้WMA ยังให้บริการกับศิลปินและค่ายเพลงอิสระผ่าน ADA รวมถึงมีแผนกบริการศิลปินอย่าง WMX ด้วยการสนับสนุนจากทีมงานระดับโลกและความเชี่ยวชาญด้านการตลาด Warner Music Asia มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการนำเสนอศิลปินเอเชียและสร้างการเชื่อมโยงกับผู้ฟังทั่วโลก