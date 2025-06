เบลารุสจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศให้รัฐบาลทหารพม่าใช้ป้องกันโดรนโจมตีจากฝ่ายต่อต้าน

กลุ่มสิทธิมนุษยชนระบุว่ากลุ่มได้ค้นพบความร่วมมือทางทหารที่สำคัญและดำเนินมาอย่างต่อเนื่องระหว่างสองฝ่าย โดยจดหมายระหว่างรัฐบาลทหารกับเบลารุสที่หลุดออกมาได้ยืนยันถึงการโอนถ่ายระบบการป้องกันภัยทางอากาศ เทคโนโลยีเรดาร์ V3D และระบบขีปนาวุธภาคพื้นดินจากบริษัท Belspetsvneshtechnikaระบบป้องกันภัยทางอากาศดังกล่าวประกอบด้วยระบบภาพพาโนรามาอัตโนมัติ เทคโนโลยีเรดาร์ Vostok 3D ที่ใช้ตรวจจับวัตถุในอากาศและติดตามเป้าหมายโดยอัตโนมัติรวมทั้งโดรน ที่กองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหารใช้โจมตีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลทหารกำลังศึกษาเทคโนโลยีป้องกันภัยทางอากาศที่มหาวิทยาลัยสารสนเทศและวิทยุอิเล็กทรอนิกส์แห่งรัฐเบลารุส เพื่อเพิ่มการผลิตอาวุธที่โรงงานของรัฐบาลในกรุงเนปีดอ และมัณฑะเลย์เบลารุสออกเสียงคัดค้านมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี 2564 ที่เรียกร้องให้สมาชิกสหประชาชาติห้ามขายอาวุธให้กับพม่าในปีนี้ พล.อ.อาวุโสมิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารได้เดินทางไปยังเบลารุสในเดือนมี.ค. และอยู่ที่กรุงมินสก์เมื่อวันศุกร์ เพื่อหารือกับประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ ลูกาเชนโก เกี่ยวกับการขายอาวุธและการลงทุนเขายังเยี่ยมชมบริษัทอาวุธ Belarusian Optical and Mechanical Organization ที่เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์มองเห็นตอนกลางคืนและระบบเบรกลมสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ตัวแทนจากอุตสาหกรรมอาวุธเบลารุสและมหาวิทยาลัยที่มีโครงการด้านวิศวกรรมทหารและการฝึกอบรม ได้เดินทางเยือนพม่าหลายครั้งในปีนี้ และได้ลงนามข้อตกลงด้านการทหารกับมหาวิทยาลัยในพม่าองค์กร Justice for Myanmar ได้เรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรนายหน้าค้าอาวุธของพม่าที่ค้าขายกับเบลารุส รวมทั้งกลุ่มบริษัท Dynasty Group และมหาวิทยาลัยของเบลารุสที่ให้การฝึกอบรมบุคลากรของรัฐบาลทหารพม่าโฆษกของ Justice for Myanmar กล่าวว่าความร่วมมือกับเบลารุสควรเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเบลารุสให้การสนับสนุนการรุกรานยูเครนของรัสเซีย และการคว่ำบาตรเป็นสิ่งสำคัญในการขัดขวางการจัดส่งอาวุธให้กับรัฐบาลทหารพม่า.