ถอดรหัส 3 ทักษะ ปลดล็อก SMEs จาก AIS Infinite SMEs

การเข้าไปสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้เติบโต และแข่งขันได้ กลายเป็นหนึ่งในภารกิจของ AIS ในการผลักดันธุรกิจไทย สามารถก้าวผ่านการเป็น ‘สตาร์ทอัป’ เข้าสู่กลุ่มของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ร่วมขับเคลื่อนประเทศไปพร้อมกัน ซึ่งแน่นอนว่าในการที่ SMEs จะแข็งแรงได้ ต้องมีทักษะพื้นฐานที่สำคัญทั้งเรื่องของการบริหารคน การสื่อสาร และการเจรจา
พร้อมกับการส่งเสริมผู้ประกอบการ AIS ยังมีโครงการ Transformative Infinite SMEs หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และทายาทธุรกิจรุ่น 2 รุ่น 3 ที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ (Transform & Scaling Up) เพื่อเข้ามา “ยกระดับศักยภาพธุรกิจผ่านการเปลี่ยนผ่านที่มีคุณภาพ ด้วยความคิด กลยุทธ์ และระบบที่แข็งแรง” เน้นการเติบโตแบบรอบด้าน ทั้งด้านความคิด (Mindset), การบริหารคนและการทำงาน (Execution), การใช้เทคโนโลยี (AI/Digital), และความยั่งยืน (Sustainability)
โดยมีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมหลักสูตรกว่า 400 ธุรกิจ SMEs ทั่วประเทศ และมี SMEs กลุ่มแรก จำนวน 30 บริษัท ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วม Executive Class เพื่อรับฟังข้อมูลเพิ่มเติม ช่วยปลดล็อกศักยภาพ และนำพาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแรง และยั่งยืน ผ่านมุมมองจากผู้บริหารจาก AIS ที่มาช่วยให้คำแนะนำใน 3 ทักษะที่สำคัญนี้
***บริหารคนอย่างมืออาชีพ ไม่ใช่ครอบครัว
กานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ได้เน้นย้ำว่า การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในยุคนี้ไม่ใช่แค่การปรับตัว แต่คือการ "ผ่าเหล่าผ่ากอ" (Mutation) เพื่อแปลงร่างองค์กรไปสู่การแข่งขันในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคต
สำหรับกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับผู้ประกอบการ SMEs จะต้องเริ่มต้นจาก “รู้จักตัวเอง” ที่ใช้ได้ทั้งตัวบุคคล และองค์กร ที่ต้องเข้าใจว่า “ปัจจุบันเราอยู่ตรงไหน? และเราเก่งเรื่องอะไร?" หลังจากนั้น จึงเริ่มวางแผน เพื่อที่จะนำพาองค์กรให้เติบโต
"เรื่องของคนคือเรื่องการไปสร้างทาง ถ้ามองว่าจังหวัดไหนจะเจริญต้องมีถนนตัดไปถึง หน้าที่ของการทำเรื่องคน หรือ HR ก็คือการตัดถนนให้ไปถึง แล้วความเจริญถึงจะมา"
ขณะเดียวกัน ยังให้มุมมองว่า องค์กรควรเป็นทีมของ "มืออาชีพ" เพื่อทำให้การตัดสินใจที่ยากเพื่อส่วนรวมเป็นไปได้จริง ไม่ติดกับดักของความสัมพันธ์ส่วนตัว และเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารกับคนที่ไม่เห็นด้วย คือ ข้อมูล (Data)
"ไม่ต้องมาสร้างความเป็นครอบครัวในที่ทำงาน เพราะเราต้องการให้มืออาชีพมารวมตัวกัน ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร แล้วกลับไปใช้ชีวิตส่วนตัวกับครอบครัวที่บ้าน เพราะเมื่อไหร่ที่ความสัมพันธ์เริ่มก้าวล้ำความเป็นมืออาชีพ การใช้ความเป็นพี่เป็นน้องมาตัดสินใจก็จะทำได้ยาก”
สุดท้ายคือ ผู้ประกอบการธุรกิจ SME หรือทายาทธุรกิจที่กำลังจะเข้ามาบริหาร ต้องตระหนักว่า "อย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลก" เพราะการมีทีมที่แข็งแกร่ง และสร้างบรรยากาศที่ทีมสามารถพูดคุยกันได้ จะทำให้องค์กรเคลื่อนไปข้างหน้าได้
***เปลี่ยนเรื่องเล่าให้เป็นชื่อเสียง
สายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานสื่อสารองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ AIS ให้ข้อมูลว่า หัวใจของการสื่อสารไม่ใช่การทุ่มงบประมาณเพื่อสร้างกระแส แต่คือการสร้าง "ชื่อเสียง" (Reputation) ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเกิดจาก 3 องค์ประกอบที่ต้องทำควบคู่กัน คือผลการดำเนินงาน การรักษาคำมั่นสัญญาของแบรนด์ และการสื่อสาร
สำหรับ SMEs ที่ทรัพยากรจำกัด ความคิดสร้างสรรค์คืออาวุธที่ทรงพลังกว่างบประมาณ โดยเฉพาะการให้อิสระทีมงานในการคิดนอกกรอบ อาจได้คอนเทนต์ที่โดนใจ โดยไม่ต้องใช้งบมหาศาล
ขณะเดียวกัน แบรนด์ ต้องหัดใช้พลังของจังหวะที่ใช่ (Just In Time) ด้วยการติดตามเทรนด์และสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อหาโอกาสเชื่อมโยงเรื่องราวของแบรนด์เข้ากับสิ่งที่ผู้คนกำลังสนใจ รวมถึงการใช้เครื่องมืออย่าง AI มาช่วยสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพสูงได้ในต้นทุนที่เหมาะสม
***เจรจาอย่างมีชั้นเชิง ด้วยการบริหารความคาดหวัง
การเข้าใจ จิตวิทยา เบื้องหลังการเจรจาคือหัวใจสำคัญที่จะนำพาผู้ประกอบการไปสู่เป้าหมาย และกลายเป็นทักษะชี้ขาดความสำเร็จของ SMEs ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การเจรจา ไม่จำเป็นต้องจบที่ “Win-Win” เพราะเป็นการสร้างกรอบคิดที่ว่าต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบ
ดร.ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการโครงการ AIS Infinite SMEs ระบุว่า การเจรจาคือการบริหารจัดการความคาดหวังของอีกฝ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทำให้ก่อนที่จะเกิดการเจรจา เราควรที่จะประเมินอำนาจต่อรอง อะไรคือสิ่งที่สูงที่สุดที่คุณให้ได้ อะไรคือสิ่งที่ต่ำสุดที่คุณเสียได้ คำตอบเหล่านี้ต้องอยู่ในใจตั้งแต่แรก
ดังนั้น ในการเจรจา ต้องมีการประเมินทั้งอำนาจต่อรอง และกำหนดวัตถุประสงค์ของการเจรจาให้ชัดเจน รวมถึงการหาผู้มีอำนาจตัดสินใจที่แท้จริง เพื่อให้การเจรจาสามารถลุล่วงไปได้ เพราะการเจรจาที่ดีไม่ได้จบที่การปิดดีล แต่ต้องสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวผ่านการสร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ และการแสดงศักยภาพทางธุรกิจ
นอกเหนือจากเรื่องของทักษะในการเจรจา ดร.ศรีหทัย ยังให้มุมมองเพิ่มเติมว่า การมี Connection ไม่ใช่กุญแจสู่ความสำเร็จ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ Trust หรือความไว้วางใจ เนื่องจากการมี Connection เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการนำพาคนมาเจอกันเท่านั้น แต่ไม่ได้การันตีถึงความร่วมมือทางธุรกิจที่ยั่งยืน
อีกประเด็นที่เกิดขึ้นคือเรื่องของ การทำธุรกิจจะไม่เคยหยุดนิ่ง เหมือนรถที่ต้องวิ่งตลอดเวลา ทำให้ธุรกิจต้องมีการทรานฟอร์มเพื่อแข่งขัน ดังนั้นการหยุดนิ่งเพื่อรอปรับตัวไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่ต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปพร้อมกัน โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล
สุดท้ายแล้ว สำหรับผู้ประกอบการ SMEs การสื่อสารที่สร้างสรรค์ การบริหารคนที่เด็ดขาดและเป็นมืออาชีพ และการเจรจาต่อรองที่มีกลยุทธ์ จะกลายเป็น 3 ทักษะที่ช่วยให้ธุรกิจการสามารถก้าวต่อไปข้างหน้า และนำพาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในทุกสภาวะการณ์
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ เนื้อหา และข้อมูลจากโครงการ AIS Infinite SMEs สามารถเข้าไปติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ais.th/infinite-smes