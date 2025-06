‘AIS Infinite SMEs’ ชวนถอดรหัสความสำเร็จผู้ประกอบการไทย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการโครงการเพื่อธุรกิจ SMEs ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงกลยุทธ์ ‘3ส’ ที่เป็นหัวใจของโครงการ AIS Infinite SMEs ซึ่งออกแบบมาจากการรับฟังเสียงของบรรดาผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัป ว่าต้องการให้องค์กรใหญ่อย่าง AIS เข้าไปช่วยเหลือในด้านไหน ก่อนออกมาเป็นแนวทางที่ประกอบด้วย: ยกระดับขีดความสามารถผ่านแพลตฟอร์ม AIS Academy ที่มีมาตรฐานสากล พร้อมเปิดหลักสูตรเข้มข้น "Transformative Infinite SMEs" เพื่อปั้น 30 บริษัทที่มีศักยภาพให้เติบโตแบบก้าวกระโดด: สร้างความน่าเชื่อถือด้วยการจับมือกับสภาอุตสาหกรรมฯ พัฒนาซอฟต์แวร์ไทยให้ได้มาตรฐานสากล ISO 29110 และเตรียมเปิดตัว "ISO Marketplace for SMEs" แหล่งรวมซอฟต์แวร์คุณภาพที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี: เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ โดยใช้ศักยภาพของเครือ AIS ทั้งฐานลูกค้ากว่า 50 ล้านราย, แอปพลิเคชัน myAIS และโปรแกรมส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อช่วยให้ SMEs ขยายตลาดและเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่พร้อมกันนี้ ยังได้แบ่งปันมุมมองจากผู้ประกอบการธุรกิจอย่าง Divana Wellness ธุรกิจสปาที่ก่อตั้งหลังถูกเลิกจ้างจากสายการบินสู่ธุรกิจ Wellness ครบวงจร และ SC Grand ทายาทรุ่นที่ 3 ที่เข้ามาพลิกธุรกิจจากโรงงานปั่นด้านสำหรับทำม็อบถูพื้น สู่แบรนด์รีไซเคิลสิ่งทอเพื่อความยั่งยืนที่ร่วมงานกับแบรนด์ดังมากมายธเนศ จิระเสวกดิลก ผู้ร่วมก่อตั้ง Divana Wellness เล่าให้ว่าจุดเริ่มต้นของ Divana ในปี 2001 เกิดขึ้นจากวิกฤตส่วนตัวหลังถูกเลิกจ้างจากอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน แต่สามารถเปลี่ยนวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาส โดยนำประสบการณ์ที่ได้เห็นโมเดลธุรกิจ และไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวจากการทำงาน มาสร้างสรรค์ธุรกิจสปาและสุขภาพจนเติบโตเป็นธุรกิจ Wellness ครบวงจรในปัจจุบัน“กุญแจสำคัญคือการมี Passionที่ผลักดันให้ก้าวต่อ, มี Purpose หรือเป้าหมายที่ชัดเจนในการส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้า และที่ขาดไม่ได้คือ Partner ที่แข็งแกร่งอย่าง AIS ที่เข้ามาช่วยวางรากฐานดิจิทัล ทำให้ธุรกิจปรับตัวและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว”ขณะที่ จิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ ทายาทรุ่นที่ 3 แห่ง SC Grand ได้แบ่งปันเรื่องราวการต่อยอดธุรกิจครอบครัวซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากรุ่นคุณย่าที่มองเห็นคุณค่าในเศษผ้าเหลือทิ้งและนำมารีไซเคิล สู่รุ่นที่สองที่พัฒนาเป็นโรงงานปั่นด้ายสำหรับทำม็อบถูพื้นแบรนด์ Supercatจนมาถึงในรุ่นปัจจุบันที่มองเห็นเมกะเทรนด์ด้านความยั่งยืน จึงเข้ามาพลิกโฉมธุรกิจดั้งเดิมสู่การเป็นแบรนด์รีไซเคิลสิ่งทอที่ร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลก ซึ่งในตอนที่เริ่มต้นอาจต้องค่อยๆ สร้างความเชื่อมั่นให้ครอบครัวจากโปรเจกต์เล็กๆ ก่อนขยายไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นธเนศ ให้มุมมองถึงความท้าทายของผู้ประกอบการปัจจุบันที่กำลังอยู่ในโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสูง ทำให้ไม่สามารถคาดเดาได้ สิ่งที่ทำได้ในตอนนี้คือต้องเปิดรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกมิติ เมื่อเกิดวิกฤต หรือเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น ต้องพร้อมที่จะปรับตัว อย่าง Divana จากโมเดลธุรกิจที่เดิมเป็นออฟไลน์ 80-90% พอโควิดเข้ามา ก็ต้องขยายสู่ออนไลน์ในทันทีขณะเดียวกันก็ต้องมองถึงธุรกิจหลักที่ชัดเจน ซึ่ง Divana มีคุณค่าในส่วนของ Hospitality ที่เป็นงานบริการ แต่ธุรกิจสุขภาพ หรือสปา ไม่ใช่แค่มาผ่อนคลายเพียงอย่างเดียว เพราะสามารถใช้ในการเติมเต็มทั้งร่างกาย และสุขภาพจิตได้ ทำให้มองถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า“เมื่อการที่จะเติบโต และแก้ไขปัญหาคนเดียวมันไม่พอ การมีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรง จะเข้ามาเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้สามารถเอาคุณค่าที่มีมาต่อยอดร่วมกันได้ อย่างที่ผ่านมา AIS จะเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในองค์กรระหว่างสาขาแบบเรียลไทม์ ช่วยยกระดับการบริการลูกค้าให้มีความลื่นไหล ไปจนถึงการหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ จากโปรแกรมโรมมิ่งของ AIS ที่ให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้าเพื่อดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้งานเพิ่มเติม”ส่วนในมุมของทาง SC Grand จิรโรจน์ ได้เลือกนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ระหว่างเข้าร่วมโครงการ AIS The StartUp ทำให้ได้รับทักษะและความกล้า จนมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจครอบครัวได้สำเร็จ“ในการทำธุรกิจทุกคนเจอปัญหาด้วยกันหมด ถือเป็นเรื่องธรรมดามากๆ แต่ถ้าทุกคนมี Passion อยากจะแก้ปัญหาได้เพียงพอ ยังไงก็สาามารถหาทางออกได้ ปัญหาเป็นเรื่องธรรมดา ทุกคนสามารถแก้ได้หมดแต่ต้องบริหารแตกต่างกัน”ในมุมของ AIS โครงการอย่าง AIS Infinite SMEs คือการเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด ที่จะมาเชื่อมโยงทุกความเป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมเทคโนโลยี เชื่อมตลาด และเชื่อมพันธมิตร รวมถึงไปการเชื่อมทักษะในช่วงเวลาที่เหมาะสม แต่ในมุมของผู้ประกอบการ Infinite SMEs จะให้คำนิยามอย่างไรธเนศ มองไปถึงเรื่องของ Infinite Growth ภายใต้ 2 คำ คือ Sustainable Growth ในการที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการที่จะทำได้ธุรกิจต้องมี Core Value ที่ชัดเจน และพร้อมปรับตัวเพื่อให้แบรนด์ไปสู่เป้าหมาย อีกส่วนคือ Longevity เพื่อที่จะรู้ว่าเราทำธุรกิจนี้เพื่ออะไร และสามารถส่งต่อคุณค่าที่มีต่อไปให้คนรอบข้าง ให้สังคม หรือให้ชาติ ให้โลกเราได้มากขึ้นในทุกๆ วันส่วนจิรโรจน์ ให้คำจำกัดความว่า Jazz เหมือนเพลง Jazz ที่ใช้คอร์ดหลักเพียง 2 คอร์ดแต่สามารถ Improvise ไปได้แบบไม่มีขีดจำกัด ถ้าปรับตัวเปลี่ยนแปลง หรือ Improvise ได้ตลอดเวลาก็สามารถที่จะเป็น Infinite Growth for SMEs ได้สำหรับ AIS ในปีนี้จะมีการคัดเลือก 30 บริษัท ไม่ว่าจะเป็นบริษัท SME ที่กำลังต้องการ scale หรือบริษัทที่มารับช่วงต่อเป็นทายาทธุรกิจ เพื่อเข้าร่วมคอมมูนิตี้ และหลักสูตรที่ชื่อว่า Transformative Infinite SMEs ที่ภายในหลักสูตรจะได้ทั้งองค์ความรู้ เพื่อการเติบโตอย่างมีมาตรฐาน หากสนใจเข้าร่วมโครงการ พร้อมพัฒนาธุรกิจ เข้าร่วมได้ที่ https://www.ais.th/infinite-smes