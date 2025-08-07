VST ECS ลงทุนตั้งจุดเดโม่ AI กระจายทั่วไทย เปิดทาง ISV ไทย พัฒนาโซลูชันตอบโจทย์องค์กร

VST ECS ลงทุนเซิร์ฟเวอร์ AI กระจาย 11 สาขาทั่วประเทศ เปิดทางผู้ประกอบการไทย และผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระ (ISV) ในไทยเข้ามาพัฒนา และทดลองใช้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนทางด้าน AI เพิ่มในประเทศไทย ชี้การมีแค่แพลตฟอร์มไม่เพียงพอ ต้องมองหาโซลูชันมาตอบโจทย์ด้วย
นายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ถูกพูดถึงในทุกวงการ แต่หัวใจสำคัญคือการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง ซึ่งต้องอาศัยการพัฒนาต่อยอด โดยในกลุ่มผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ต่างมองเห็นตรงกันและหันมาเน้นการสร้างกรณีศึกษา (Showcase) ผ่านบริษัทท้องถิ่นมากขึ้น
“ความท้าทายในวันนี้คือ ทำอย่างไรให้องค์กรต่างๆ นำโซลูชัน AI ไปใช้งานได้จริง เพราะการมีแค่เซิร์ฟเวอร์ แต่ไม่มีแอปพลิเคชันที่เข้าไปใช้งาน ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร คีย์หลักจึงอยู่ที่การพัฒนาต่อยอด ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศ เข้ามาช่วยสร้างสรรค์แอปพลิเคชันที่นอกเหนือไปจากการทำแชทบอทธรรมดา”
นายสมศักดิ์ได้ยกตัวอย่างการใช้งานภายในองค์กรของ VST ECS ที่มีการนำระบบ AI เข้ามาผสมผสานกับระบบแชทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หรือการนำ AI มาช่วยวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อควบคุมสินเชื่อ (Credit Control) ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำ AI ไปแก้ปัญหาทางธุรกิจ
ตลาดคอนซูเมอร์ซบ สวนทางตลาดองค์กรโตแรง
นายสมศักดิ์ยังได้ให้ภาพรวมตลาดไอทีว่า ตลาดคอนซูเมอร์ ไม่ว่าจะเป็นพีซี โน้ตบุ๊ก หรือพรินเตอร์ ยังคงซบเซาจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวม แม้จะมีเทคโนโลยี AI เข้ามาเสริม ก็ยังไม่สามารถช่วยให้ตลาดกระเตื้องขึ้นได้
ในทางกลับกัน ตลาดสำหรับองค์กรธุรกิจ และโซลูชันกลับมีการเติบโตที่ดีมาก โดยมีการลงทุนในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์และระบบความปลอดภัยทางเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ทำให้ VST ECS คาดการณ์ว่ากลุ่มตลาดนี้จะยังคงมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงต่อไป
ทุ่มลงทุนเดโมทั่วประเทศ กระตุ้นการเข้าถึง AI
เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้งาน AI ในวงกว้าง VST ECS ได้ตัดสินใจลงทุนติดตั้งเครื่องสาธิต (Demo) ในสำนักงานสาขาทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ในต่างจังหวัดได้เข้ามาสัมผัสและทดลองใช้งานเทคโนโลยี AI บนเซิร์ฟเวอร์จริง
“เราเชื่อว่าเมื่อลูกค้าได้เห็น และได้ทดลองใช้เทคโนโลยีในระดับราคาที่ไม่แพงมากนัก จะช่วยกระตุ้นการตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้น และจะส่งผลให้ช่วงปลายปี 2568 หรือต้นปี 2569 จะมีการเติบโตของการลงทุนเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ”
นายบุญชัย อัศวชัยสุวิกรม ประธานฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวเสริมว่า ในฐานะดิสทริบิวเตอร์ VST ECS ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่ออัปเดตความรู้และเทคโนโลยีให้แก่พาร์ทเนอร์และลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นคอนเซปต์ AI เป็นหลัก
อย่างในการจัดงาน The Show Day in Bangkok 2025 ที่มีการชวนเวนเดอร์ชั้นนำทั้งฝั่งซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์มาจัดแสดงเทคโนโลยี โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 900 คน เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เห็นภาพรวมของอีโคซิสเตมส์ และโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI