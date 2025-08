MSC จับมือ IBM ยอดจอง Power 11 ทะลุ 20 เครื่อง องค์กรไทยพร้อมลุย AI

อีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของวงการ IT ไทย ที่กำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์เต็มตัว ล่าสุดเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น (MSC) ร่วมกับ IBM ประเทศไทย ประกาศยอดจอง IBM Power 11 ในงานทะลุ 20 เครื่อง สะท้อนสัญญาณชัดเจนว่าองค์กรไทยพร้อมลุยเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานยุค AIย้อนไปเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 68 เจ้าพ่อยักษ์ใหญ่ไอทีสีฟ้า IBM ได้เปิดตัว IBM Power 11 อย่างเป็นทางการในฐานะเซิร์ฟเวอร์อัจฉริยะรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับยุค AI ซึ่งเพียงวันเดียวหลังเปิดตัวระดับโลก เมืองไทยก็กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศแรกที่ได้ต้อนรับเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้ ผ่านงานสัมมนา The Future of IBM Power ที่จัดโดยบริษัท MSC ผู้นำด้าน Digital Solutions ของไทย ร่วมกับ IBM ThailandIBM Power 11 คืออะไร? คำตอบคือสุดยอดเซิร์ฟเวอร์ที่ IBM ยกให้เป็นแชมป์ทนทายาทที่สุดเท่าที่เคยมีมา สถิติ uptime ระดับ 99.9999% และที่สำคัญคือไม่มี Downtime แม้แต่วินาทีเดียวในการบำรุงรักษาจุดขายของ Power 11 คือการมาพร้อมเทคโนโลยี Autonomous Operations ที่จัดการทุกอย่างให้อัตโนมัติ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีการปิดระบบเพื่ออัปเดตแพตช์ หรือชุดคำสั่งรักษาความปลอดภัยไฮไลต์เด็ดของ IBM Power 11 ยังอยู่ที่ความสามารถตรวจจับภัยคุกคาม ransomware ได้ในเวลาไม่ถึง 1 นาที ด้วย IBM Power Cyber Vault รองรับ AI แบบฝังหรือ Built-in ที่จะเปิดตัวช่วงปลายปีนี้ในภาพรวม IBM Power 11 มีประสิทธิภาพดีขึ้นสูงสุด 55% เทียบกับรุ่นก่อนหน้า และประหยัดพลังงานมากขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปในตลาดจากงานสัมมนาที่ MSC จัดร่วมกับ IBM Thailand เพื่อเปิดตัว IBM Power 11 อย่างเป็นทางการครั้งแรกในไทยเมื่อ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ผู้บริหาร IBM และทีมผู้เชี่ยวชาญของ MSC ได้ถ่ายทอดความสามารถของ Power 11 ให้แก่องค์กรไทยแบบเจาะลึก ผลลัพธ์คือยอดสั่งซื้อ IBM Power 11 พุ่งถึง 20 เครื่อง แปลได้ว่าองค์กรระดับประเทศพร้อมลงทุน เพื่อก้าวสู่อนาคตที่จะรองรับ AI อย่างเต็มรูปแบบและไม่ใช่แค่เรื่อง Hardware เท่านั้น MSC ยังโชว์ความพร้อมด้านบริการครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน ออกแบบ ติดตั้ง ไปจนถึงบริการหลังการขายระดับมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจสามารถเปลี่ยนผ่านระบบ IT แบบไร้รอยต่อ คาดว่าจะมีแรงกระเพื่อมถึงวงการโซลูชันไอทีองค์กรไทยในวงกว้าง.