กระตุ้นการตื่นตัวทางความปลอดภัยทางไซเบอร์ ในงาน Cybersec Asia x Thailand International Cyber Week 2024

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 - กรุงเทพฯ ประเทศไทย - วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิก ผนึกกำลังกับสำนักงานความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA) ประกาศความพร้อมการจัดงาน Cybersec Asia 2024 x Thailand International Cyber Week 2024 (โดย NCSA) ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและงานประชุมสำหรับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกทางด้านการรักษาความปลอดภัยด้านไอที การจัดการข้อมูล และคลาวด์โซลูชันแบบครบวงจร กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เพลนารีฮอลล์ 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 09.30-17.00 น. จุใจตลอด 2 วันเต็ม เข้าร่วมงานได้ฟรี!การตื่นตัวของอุตสาหกรรมนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและก้าวล้ำด้วยนวัตกรรมชั้นนำสำหรับการปกป้องความปลอดภัยทางไซเบอร์และระบบต่างๆ ที่แต่ละบริษัทจำเป็นต้องเลือกเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือและได้มาตรฐานระดับสากล ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์สำคัญในการรวมผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมมารวมกันเพื่อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยความตระหนักถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในแพลตฟอร์มดิจิทัล ความร่วมมือระหว่าง VNU Asia Pacific กับ NCSA ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในวิวัฒนาการของภาคส่วนความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างยิ่งปลดล็อกความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่งาน Cybersec Asia 2024ในโลกดิจิทัลที่เชื่อมต่อถึงกันและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมเรา การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีบทบาทสำคัญในการป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ตั้งแต่ Ransomware (มัลแวร์เรียกค่าไถ่) ไปจนถึงการโจมตีแบบฟิชชิ่ง และการละเมิดข้อมูล การเข้าร่วม "Cybersec Asia 2024 x Thailand International Cyber Week 2024 (โดย NCSA)" เป็นมากกว่าแค่การเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าและโซลูชันใหม่ แต่ยังเป็นศูนย์รวมที่ผู้นำทางความคิด มืออาชีพ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและสนใจด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จะมาสำรวจเทคโนโลยีล้ำสมัย ปัญญาประดิษฐ์ และวิธีการเข้ารหัส (Encryption) โดยแบรนด์ระดับโลกกว่า 50+ แบรนด์จากหลากหลายประเทศร่วมจัดแสดงงาน โดยแบ่งเป็นบริษัทจากประเทศไทย 35% ประเทศสิงคโปร์ 27% ประเทศ ประเทศไต้หวันและอินเดีย 6% ประเทศมาเลเซียและออสเตรเลีย 4% และอีกหลากหลายประเทศที่จะมานำเสนอโซลูชันใหม่ ซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาธุรกิจต่างๆ เสริมเกราะป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์ที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลางานดีที่คนในอุตสาหกรรม IT ไม่ควรพลาดCybersec Asia เป็นเวทีเจรจาการค้าและแบ่งปันข้อมูลของอุตสาหกรรมสำหรับผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพทั้งในและต่างประเทศ ภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับแนวโน้มความปลอดภัยทางไซเบอร์ล่าสุดและเทคโนโลยีสุดล้ำสมัย เหมาะสำหรับผู้นำธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการ ผู้ชื่นชอบเทคโนโลยี ผู้กำหนดนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในแต่ละหน่วยงาน นอกจากอัปเดตข่าวสารข้อมูลแล้ว ผู้เข้าร่วมยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Hackathon งานเสวนา งาน Networking Event และกิจกรรม Business matching เพื่อขยาย connection ทางธุรกิจอย่างไร้ขีดจำกัดMr. Alexander Farkas ผู้จัดการโครงการอาวุโส กล่าวว่า "การเข้าร่วม Cybersec Asia จะทำให้สามารถเข้าถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั่วโลกที่ทันสมัยได้ทันที การสนทนาแบบตัวต่อตัวกับวิทยากรที่มีชื่อเสียง และการได้สัมผัสกับนวัตกรรมล้ำสมัยจากผู้แสดงสินค้า ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับ C สามารถใช้โอกาสจากงานสำหรับการเชื่อมต่อทางธุรกิจที่มีความหมายตลอดสองวันชมการสาธิตเทคโนโลยีสุดล้ำและปรึกษาทุกปัญหากับผู้ประกอบการชั้นนำหลังจากความสำเร็จของงาน Cybersec Europe 2023 นำมาสู่การขยายธุรกิจมาสู่เอเชีย ซึ่งการจัดงาน Cybersec Asia 2024 ได้รับการรับประกันในการเป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่ครบครันไปด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ล้ำสมัย และโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่ปรับให้เหมาะกับภูมิทัศน์ความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบไดนามิกของเอเชีย ภายในงานมีผู้จัดแสดงสินค้ามากกว่า 50 บริษัทจาก 12 ประเทศที่แตกต่างกัน เช่น ประเทศไทย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย บรูไน ไต้หวัน มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย สหราชอาณาจักร และยิบรอลตาร์ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำ เช่น M. Tech, Exclusive Networks, Palo Alto, Huawei, NCSA, Microsoft, Google, DPM, Zerto, Movaci, ManageEngine, Cyber Elite, PwC, Akamai, PentesterLab และอีกมากมาย พร้อมด้วยพาวิเลียนที่เป็นตัวแทนของประเทศอินเดีย และยุโรปพลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรวบรวมแนวคิดใหม่ๆ ทั่วโลก เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงาน Cybersec Asia และ Thailand International Cyber Week ทำหน้าที่เป็นเวทีที่เหมาะสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องจุใจกับงานสัมมนาจากวิทยากรชั้นแนวหน้าของอุตสาหกรรมCybersec Asia ถูกกำหนดให้เป็นแพลตฟอร์มความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำ ที่จะมีการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบการจัดงานประชุมและสัมมนาที่ครอบคลุมหัวข้อสำคัญๆ เช่น การจัดการข้อมูลประจำตัวและการเข้าถึง กลยุทธ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และความยืดหยุ่นและการกู้คืนข้อมูล ด้วยการรวมตัวกันของวิทยากรมากกว่า 60 รายจาก 15 ประเทศ ผู้เข้าร่วมจะได้เจาะลึกการอภิปรายที่สำคัญ เรื่อง Cyber Fortification โดย ST Telemedia Global Data Centers (Thailand), AIS, True Digital Group และธนาคารกสิกรไทย ตลอดจนการเข้าร่วมเซสชันที่ปลุกระดมความคิด เช่น “ผลกระทบของ AI และ Quantum Computing ต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์” โดย Bernard Collin (Safecoms), “Uncharted Territory: The Art of Hacking Transportation” โดย Shahmeer Amir (Younite) และอีกมากมายตลอดสองวันลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับบัตรเข้างานฟรี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติร่วมจัดงานสัมมนา ไม่ว่าจะเป็น Dave Lewis (CISCO), Vivek Ramachandran (SquareX), ฐิติรัตน์ สิริพัฒนเลิศ (True Digital Group), Bernard Collin (Safecoms), Krisana Kamakorn (M.Tech) และ Dr. Amir (Cybersecurity มาเลเซีย) จะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่า Cybersec Asia มุ่งหวังที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการช่วยยกระดับตลาดอาเซียนร่วมยกระดับความเข้าใจความปลอดภัยทางไซเบอร์ไปกับงาน "Cybersec Asia 2024 x Thailand International Cyber Week 2024 (โดย NCSA)"วันที่: 31 มกราคมถึง 1 กุมภาพันธ์ 2567สถานที่: เพลนารีฮอลล์ 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย | เวลา 09.30-17.00 น.ลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยที่ https://eventpassinsight.co/el/to/cbsZสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://cybersec-asia.net