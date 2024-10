Microsoft โชว์ AI Copilot พูดคุย-โต้ตอบเนื้อหาบนเว็บ?

ขณะเดียวกัน ยังได้เปิดเผยความสามารถใหม่ของ AI อย่าง Copilot Voice ที่สามารถพูดคุยโต้ตอบได้ ตามด้วย AI ที่ทำงานบน Microsoft Edge อย่าง Copilot Vision ซึ่งจะเปิดทางให้ผู้ใช้สามารถพูดคุยถึงเนื้อหาที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ได้เหมือนการสนทนา โต้ตอบกับเพื่อน มาช่วยให้การใช้งานคอมพิวเตอร์สะดวกมากขึ้นโดยความสามารถของ Copilot Vision เป็นส่วนหนึ่งของ Copilot Labs ที่เป็นโครงการให้ผู้ใช้กลุ่มเล็กๆ มาทดสอบเครื่องมือ AI เพื่อรับความคิดเห็นมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้น่าเชื่อถือ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ที่มีทั้งฟีเจอร์ Think Deeper มาช่วยให้ Copilot แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นขณะที่ Copilot Vision จะเป็นฟีเจอร์ที่ผู้ใช้ต้องเลือกเปิดใช้งานเท่านั้น ซึ่งจะทำให้ AI สามารถเข้าถึงข้อมูลบนหน้าจอ ในการตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหา หรือแนะนำขั้นตอนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ โดยจะไม่มีการบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปเทรนด์ AI และข้อมูลจะถูกลบเมื่อปิดการใช้งานฟีเจอร์นี้ อย่างไรก็ตาม Copilot Vision จะไม่เข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ที่มีการจ่ายเงิน และเริ่มเปิดให้ผู้ใช้ในสหรัฐฯ ที่สมัครใช้งาน Copilot Pro เข้าทดลองใช้งานก่อนเท่านั้นกลับมาที่อัปเดตล่าสุดของ Windows 11 ที่จะเริ่มเปิดให้ผู้ใช้งานสินค้าในกลุ่ม Copilot+ PCs ในเดือนตุลาคมนี้ รุ่นที่ใช้งานชิป Snapdragon จะได้รับการอัปเดตความสามารถใหม่ก่อน ในขณะที่ Copilot+ PCs ที่ใช้งานชิป Intel และ AMD จะทยอยได้รับอัปเดตช่วงเดือนพฤศจิกายนแทนเบื้องต้น 5 ความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาจากการอัปเดตครั้งนี้ ประกอบด้วย1.Recall ฟีเจอร์เรียกเครื่องมือในการค้นหาสิ่งที่เคยเห็นผ่านตาในคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว ซึ่งด้วยมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้จำเป็นต้องเลือกที่เปิดใช้งานผ่านระบบการยืนยันตัวตนอย่าง Windows Hello เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเจ้าของที่ใช้งานเครื่องจริงๆ และจะไม่มีการเข้าถึงข้อมูลที่มีความเสี่ยงอย่างเลขบัตรเครดิต หรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้2.Click to Do เครื่องมือที่จะช่วยการทำงานได้รวดเร็วขึ้น ด้วยการสแกนเนื้อหาบนหน้าจอ เพื่อเปิดคำสั่งลัดในการสั่งงานอย่างการค้นหาด้วยรูปภาพ การเบลอภาพพื้นหลัง ไปจนถึงการสั่งลบวัตถุในโปรแกรมตกแต่งภาพ หรือแม้แต่การทำงานร่วมกับเนื้อหาที่เป็นข้อความ อย่างการสรุป เรียบเรียงเนื้อหาใหม่ ในคลิกเดียว3.Improved Windows Search ปรับปรุงการค้นหาข้อมูล หรือคอนเทนต์ในพีซี ด้วยการนำ AI มาช่วยในการจดจำรูปภาพ ช่วยให้สามารถพิมพ์คีย์เวิร์ดอย่าง ปาร์ตี้บาร์บีคิว เพื่อแสดงรูปภาพที่มีการย่างเนื้อ ซึ่งในการค้นหาจะเกิดขึ้นทั้งในเครื่อง รวมถึงรูปภาพที่จัดเก็บไว้ใน OneDrive ด้วย4.Super resolution in Photos เครื่องมือช่วยเพิ่มความละเอียดของภาพถ่าย ที่จะเข้ามาช่วยในการเปลี่ยนภาพถ่ายสมัยก่อนให้มีความคมชัดมากขึ้น ไปจนถึงการปรับแต่งภาพที่ถ่ายมาเบลอ หรือมีมุมมองที่ผิดเพี้ยนไป ด้วยการใช้ AI มาช่วยเติมรายละเอียดของภาพ5.Generative Fill and Erase in Paint เพิ่มความสามารถในการแก้ไขภาพอย่างการลบวัตถุ หรือเติมภาพในโปรแกรม Paint ที่ติดตั้งมากับเครื่องนอกจากนี้ ในการอัปเดต Windows 11 เวอร์ชัน 24H2 ยังมีการปรับปรุงเรื่องการใช้พลังงาน รองรับการใช้งานบลูทูธพลังงานต่ำ อัปเดตความสามารถในการเชื่อมต่อ WiFi 7 ให้เครื่องที่รองรับ รวมถึงการปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้งาน Taskbar, System Tray, File Explorer และ Settings