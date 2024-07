ทรู ชวนเชียร์สด “ โอลิมปิก ปารีส 2024” ทุกจอ ทุกเวลา ทุกแพลตฟอร์ม เริ่ม 26 ก.ค. นี้

จัดเต็มถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติให้ชมสดพร้อมกันทั่วโลก พร้อมชวนชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทย สู้สุดทุกสนามไปด้วยกันทั้งและดึงไฮไลท์ผู้บรรยายมากประสบการณ์ คอมเมนเตเตอร์ชื่อดังที่คุ้นเคย ร่วมวิเคราะห์และสร้างสีสันให้ตลอดการแข่งขัน และจัดเต็มกิจกรรมสุดอ็กซ์คลูชีฟร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ เพิ่มความสุขในทุกการชมกีฬา ประเดิมพาชมบรรยากาศความยิ่งใหญ่ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในกรุงปารีส ที่จะเริ่มต้นขึ้นในคืนวันที่ซึ่งจะมีนักกีฬาและนักแสดงหลายพันคน เข้าร่วมขบวนในแม่น้ำแซน ตลอดระยะทาง 6 กิโลเมตร ผ่านทางทรูวิชันส์ระบบจานดาวเทียม และเคเบิ้ล 3 ช่องหลัก True Premier Football 3, 4, 5 (603 ,604, 605) และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) รับชมพิธีเปิดที่ช่อง NOW Olympic Special 1, 2, 3 รวมไปถึงผ่านทรูไอดีทั้ง แอป, เว็บไซต์ และ กล่องทรูไอดี ทีวี ชมพิธีเปิดที่ช่อง TrueID Sports 1กล่าวว่า “ โอลิมปิก ปารีส เกมส์ 2024 เป็นมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทั่วโลกต่างรอคอย โดยเฉพาะในปีนี้ผู้คนทั่วโลกต่างเฝ้ารอชม ตั้งแต่พิธีเปิดการแข่งขันที่จะเริ่มอย่างเป็นทางการเวลา 19:30 น. และจะไปสิ้นสุดเวลา 23:00 น. ของวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งจะตรงกับเวลา 00:30-04:00 น. ของวันที่ 27 กรกฎาคม 2567 ตามเวลาของประเทศไทย ซึ่งทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะ Official Broadcaster ของการถ่ายทอดสดโอลิมปิก ปารีส เกมส์ 2024 ได้นำศักยภาพความเป็นผู้นำด้านการถ่ายทอดสดกีฬาชั้นนำ และซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่ดีที่สุดและมากที่สุด ของทรูวิชั่นส์ ในฐานะ “คิง ออฟ สปอร์ตส์” จัดเต็มเป็นพิเศษให้ชาวไทยไม่พลาดทุกกีฬาที่ชื่นชอบ ถ่ายทอดสดถึง 24 ช่อง ด้วยความคมชัดระดับ HD มาพร้อมระบบเสียง 2 ภาษา ที่จะช่วยเพิ่มอรรถรสเข้าถึงการแข่งขันได้แบบเต็มอิ่ม เหมือนอยู่ในสนามการแข่งขัน และที่พลาดไม่ได้ ทรูวิชั่นส์ มาพร้อมการบรรยายไทย ด้วยทัพนักพากย์ระดับแถวหน้าของเมืองไทย ที่จะมาช่วยสร้างสีสันในการเชียร์ครั้งนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการยกระดับการเชียร์กีฬายิ่งขึ้นไปอีก รวมถึงยังสามารถรับชมการแข่งขันกีฬาย้อนหลัง (รีรัน) ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา ตามความต้องการ พร้อมเชิญชวนส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทย สู้สุดทุกสนามไปด้วยกัน ดูฟรี ทุกจอ ทุกเวลา ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม ดูฟรี ทั้งทรูวิชั่นส์ระบบจานดาวเทียม และระบบเคเบิ้ล แอปพลิเคชั่นทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) และทรูไอดี ทั้ง แอป, เว็บไซต์ และ กล่องทรูไอดี ทีวี ตั้งแต่ 26 กรกฎาคม จนถึง 11 สิงหาคม 2567- True Premier Football 3, 4, 5 (603 ,604, 605)- รับชมครบ 24 ช่อง ประกอบด้วยช่อง NOW Olympic Special 1, 2, 3 พร้อมช่องพิเศษ ให้ติดตามผลงานของนักกีฬาไทย, ช่อง NOW Olympic 4-23 เพื่อติดตามการแข่งขันและอีก 1 ช่องข่าว NOW Olympic News ที่จะรายงานผลการแข่งขัน, สัมภาษณ์นักกีฬาแบบเอ็กซ์คลูซีฟ และไฮไลท์ประจำวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เตรียมพบกับประสบการณ์สุดพิเศษที่จัดเต็มให้คุณเลือกรับชมกีฬาที่คุณชื่นชอบ รวมถึงยังสามารถรับชมการแข่งขันกีฬาย้อนหลัง (รีรัน) ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา ตามความต้องการ รับชมฟรีทันที เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ได้แล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV และ LG TV หรือคลิก https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/zrw142fi- รับชมเกมการแข่งขันกันได้แบบเต็มอิ่มจุใจถึง 24 ช่อง ได้แก่ ช่อง TrueID Sports 1 , TrueID Sports 2 , TrueID Sports 3 และ ช่องโอลิมปิก 21 ช่อง ประกอบด้วยช่อง NOW Olympic 4-23 และ NOW Olympic News ดูได้ครบทุกแพลตฟอร์ม ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทั้ง 3 ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชันทรูไอดี, เว็บไซต์ทรูไอดี และ กล่องทรูไอดี ทีวี เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกกีฬาที่ชื่นชอบ พร้อมกันนั้นยังได้สนุกตื่นเต้น มันส์มากกว่า ไปกับกิจกรรมและสิทธิพิเศษอีกมากมายจากทาง ทรูไอดี