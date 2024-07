Red Hat ลดราคา จูงใจลูกค้าย้ายฐานข้อมูล Virtualization

เควิน เชอร์รี รองประธานฝ่ายดูแลลูกค้า เรดเฮ้ท กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ด้านระบบเสมือนจริงทำให้ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องประเมินกลยุทธ์การใช้งาน Virtualization ใหม่ และมองหาวิธีการย้ายไปยังที่ใหม่ซึ่งให้ความคุ้มค่า และรองรับการเติบโตของธุรกิจได้มากกว่าบริการเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยธุรกิจต่างๆ วางแผนย้ายโครงสร้างพื้นฐานของระบบเสมือนจริง (VM) ออกจากแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการรายอื่น และพัฒนาทักษะสำหรับทีมไอทีในการจัดการระบบเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีของ Red Hat โดยหวังว่าจะช่วยธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ให้เข้าใจ วางแผน และสร้างแผนงานเชิงกลยุทธ์สำหรับการย้ายโครงสร้างพื้นฐานบนระบบเสมือนจริงสำหรับบริการ Virtualization Migration Assessment ของ Red Hat เป็นเวิร์กชอประยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ดำเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของ Red Hat เพื่อช่วยประเมินแรงขับเคลื่อนทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมปัจจุบัน และเส้นทางการย้าย การประเมินนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการออกแบบโซลูชันระดับสูง การระบุความเสี่ยง การสร้างแผนงานการใช้งาน และแผนการย้ายที่ปรับแต่งได้พร้อมข้อเสนอต่างๆธุรกิจที่ซื้อบริการ Virtualization Migration Assessment ของ Red Hat หรือการประเมินจากพันธมิตรที่ผ่านการรับรอง แล้วตัดสินใจซื้อสมาชิก Red Hat OpenShift Kubernetes Engine, Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes และ Red Hat Ansible Automation Platform พร้อมบริการการย้ายข้อมูล จะมีสิทธิได้รับเครดิตเงินประเมินทั้งหมดคืนในรูปแบบส่วนลดการเป็นสมาชิกนอกจากนี้ ยังรวมถึงหลักสูตร "Managing Virtual Machines with Red Hat OpenShift Virtualization with Exam (DO317)" จะสอนทักษะพื้นฐานในการสร้างและจัดการระบบเสมือนจริงบน Red Hat OpenShift โดยใช้ Red Hat OpenShift Virtualization Operator หลักสูตรนี้ช่วยเสริมสร้างทักษะด้านระบบเสมือนจริงผ่านการฝึกอบรมและการฝึกภาคปฏิบัติบนระบบคลาวด์ และตรวจสอบความสามารถเหล่านั้นผ่านการรับรองจาก Red Hat ซึ่งรวมถึงการรับรอง Red Hat Certified Specialist in OpenShift Virtualization (EX316)ลูกค้าของ Red Hat สามารถรับส่วนลด 70% ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2024 สำหรับหลักสูตร "Managing Virtual Machines with Red Hat OpenShift Virtualization with Exam (DO317)" โดยต้องเลือกตัวเลือกการเรียนด้วยตนเองควบคู่ไปกับการสอบ เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อเสนอนี้“อุตสาหกรรมไอทีกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านระบบเสมือนจริง ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนี้ ธุรกิจจำเป็นต้องวางแผนการย้าย และบุคลากรไอทีต้องมีทักษะในการจัดการระบบเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีอย่าง Red Hat OpenShift Virtualization จะเข้ามาช่วยในการย้ายและจัดการเวิร์กโหลดระบบเสมือนเดิมที่มีอยู่ด้วยแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันแบบทันสมัย”