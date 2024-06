Huawei โฟกัส AI บนมือถือ พาเหรด 5G-A เร็วพิเศษโชว์ MWC เซี่ยงไฮ้ 2024

หัวเว่ย (Huawei) เจ้าพ่อโทรคมนาคมแดนมังกรลั่นกลองเปิดศักราชใหม่การเชื่อมต่อเร็วพิเศษ "5G แอดวานซ์" (5G-A) การันตีน้องใหม่เก่งกว่า 5G ดั้งเดิมที่เปิดตลาดมานานกว่า 5 ปี พาเหรดนวัตกรรมขับเคลื่อนยุค AI และคลาวด์บนมือถือออกโชว์สุดคึกคักที่งาน MWC เซี่ยงไฮ้ 2024 ไทยขึ้นแท่นกรณีศึกษาโอเปอเรเตอร์คิดแพคเกจบริการบูสต์เครือข่าย 5G เร็วพิเศษ 3 ชั่วโมงตอบโจทย์คอเกม-ไลฟ์สด 49 บาทเดวิด หวัง (David Wang) กรรมการบริหาร และประธานธุรกิจการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ICT กล่าวบนเวที MWC Shanghai 2024 ถึงก้าวกระโดดของยุคแห่งการเชื่อมต่อข้อมูลแบบใหม่และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์บนอุปกรณ์มือถือ (Accelerating 5G-A and Shaping the Mobile AI Era) ว่านับตั้งแต่ 5G เปิดตัวเชิงพาณิชย์ในประเทศจีนเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ปี 2024 ถือเป็นช่วงเวลาที่อุปกรณ์ 5G-A และ AI จะเข้ามามีบทบาทยิ่งกว่าเดิม นำไปสู่การแจ้งเกิดบริการอัจฉริยะที่จะฟื้นฟูสังคมและปลดล็อกโอกาสใหม่ให้กับอุตสาหกรรมมือถือทั่วโลกผู้บริหาร Huawei ยืนยันว่าการพัฒนา 5G-A จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมมือถือ สามารถคว้าโอกาสสร้างรายได้มากขึ้นในยุคทองของเทคโนโยลี AI บนมือถือหรือ Mobile AI ซึ่งล่าสุด Huawei แสดงจุดยืนชัดเจนเรื่องความพร้อมในการเริ่มศักราช "5G-A เชิงพาณิชย์” และมีการโชว์ผลิตภัณฑ์รวมถึงโซลูชันใหม่ที่บริษัทออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานเครือข่าย 5G-A คู่กับ AI โดยเฉพาะสำหรับน้องใหม่ 5G อย่าง 5G-A นั้น Huawei ระบุว่าได้บรรลุข้อตกลงกับผู้ให้บริการ 5G-A ผู้บุกเบิก 6 รายทั่วโลก โดยได้เริ่มโปรเจ็กต์กับทั้งโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการ ลูกค้าในอุตสาหกรรม และองค์กรที่เกี่ยวข้องใน 8 เมืองใหญ่ตั้งแต่ช่วงปี 2023 โดยหนึ่งในผลที่ชัดเจนจากการนำร่อง 5G-A คือการยกระดับวิดีโอบนมือถือที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของหลายบริการกลุ่ม Mobile AI ที่จะเข้ามามีบทบาทกับชาวโลกมากขึ้นในอนาคต"5G แอดวานซ์" หรือ 5G-A ยังมีอีกชื่อเรียกคือ 5.5G ซึ่งสะท้อนความเร็วและแรงกว่า 5G ดั้งเดิมที่มีจำนวนผู้ใช้ทั่วโลกมีมากกว่า 1.8 พันล้านราย โดยบริการใหม่ที่ 5.5G จะทำให้เกิดขึ้นได้นั้นมีหลากหลาย หนึ่งในนั้นคือการโทรศัพท์ผ่านระบบคลาวด์พลัง AI ซึ่งเป็นการโทร 3 แบบใหม่ที่ Huawei ตั้งชื่อว่า New Calling AI Assistant, AI Cloud Phone และ AI Butler โดยบางบริการรองรับภาพ 3 มิติแบบไม่ต้องใช้แว่นตา และต้องทำงานบนเครือข่ายความเร็วสูงและความหน่วงต่ำ ทำให้ผู้ใช้มีผู้ช่วยอำนวยความสะดวกระหว่างการโทร ทั้งการค้นหาข้อมูลที่จะทำได้ง่ายขึ้น และการทำธุรกรรมออนไลน์ที่จะไม่ยุ่งยากเหมือนเคยนอกจากนี้ Huawei ยังโชว์ว่า 5G-A จะรองรับระบบที่กำลังได้รับความนิยมอย่าง RedCap และไม่เพียงอุปกรณ์เครื่องใช้ทั่วไปที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตหรือ IoT แต่ความเก่งของ 5G-A ยังรองรับยานยนต์ไฮเทคกลุ่ม Internet of Vehicles (IoV) ด้วยความเร็วอัปโหลดและดาวน์โหลดที่สูงขึ้นอีกด้วย ซึ่งขอเพียงได้ใบอนุญาต โอเปอเรเตอร์ก็สามารถหยิบเครือข่าย 5G-A ไปใช้และให้บริการเพื่อสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ได้มากกว่า 5Gข้อมูลล่าสุดที่มีการเปิดเผยคือโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการชั้นนำทั่วโลกกำลังขานรับ 5G-A อย่างแข็งขัน โดยมากกว่า 30 รายได้เสร็จสิ้นการตรวจสอบทางเทคนิคของเทคโนโลยีแล้ว และโทรศัพท์มือถือเกือบ 20 รุ่นที่มีวางจำหน่ายทั่วไปในปัจจุบันก็รองรับ และคาดว่าจะมีอุปกรณ์ 5.5G ล็อตใหญ่ทยอยลงสู่ตลาดในปี 2025สำหรับความเก่งของ 5G-A คือการรองรับการเชื่อมต่อ 1 แสนล้านจุด ความเร็วในการอัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลนั้นเหนือกว่า 5G ราว 10 เท่าตัวสำหรับงาน MOBILE World Congress หรือ MWC เซี่ยงไฮ้ 2024 นั้นถือเป็นหนึ่งในงานประชุมด้านโทรคมนาคมที่มีอิทธิพลมากในเอเชีย มีกำหนดจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุม Shanghai New International Expo Center และโรงแรม Kerry Hotel Pudong ในเซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่วันที่ 26-28 มิถุนายน 2567 ไฮไลท์ของงานปีนี้มุ่งไปที่โซลูชัน 5G และปัญญาประดิษฐ์ ท่ามกลางผู้แสดงสินค้าจากจีน เยอรมนี อินเดีย สิงคโปร์ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา