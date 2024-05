'ETDA' เก็ง! อีคอมเมิร์ซไทยปี 66 โตผงาด แตะ 5.96 ล้านล้านบาท ประกันภัยทำถึงสุด 31%

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.67เปิดเผยว่า รายงานผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย หรือ Value of e-Commerce Survey in Thailand จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลสะท้อนสถานภาพและทิศทางการพัฒนาอีคอมเมิร์ซของประเทศ โดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซทั่วประเทศใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม พบว่าในปี 2565 ประเทศไทยมีมูลค่าอีคอมเมิร์ซอยู่ที่ 5.43 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีมูลค่า 5.17 ล้านล้านบาท ถึง 5.05%โดยสัดส่วนมูลค่าอีคอมเมิร์ซแบบ B2C มีมากที่สุด คิดเป็น 51.7% รองลงมาคือ B2B ที่ 37.8% และ B2G ที่ 10.5% ข้อมูลนี้มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ในการวางแผนธุรกิจและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงภาครัฐในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้นเมื่อพิจารณามูลค่าอีคอมเมิร์ซรวมจำแนกรายอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมการค้าปลีกและค้าส่งครองแชมป์มีมูลค่ารวมมากที่สุด อยู่ที่ 2.83 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น อุตสาหกรรมการค้าปลีก 1.53 ล้านล้านบาท และอุตสาหกรรมการค้าส่ง 1.30 ล้านล้านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการผลิต 6.99 แสนล้านบาท อุตสาหกรรมการขนส่ง 5.52 แสนล้านบาท อุตสาหกรรมการให้บริการที่พักและอาหาร 4.28 แสนล้านบาท และอุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 2.99 แสนล้านบาทโดยช่องทางการขายออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหนีไม่พ้น e-Marketplaces อยู่ที่ 24.58% (อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการขายผ่านช่องทางดังกล่าวมากที่สุด ได้แก่ การค้าปลีกและค้าส่ง รองลงมาคือ อุตสาหกรรมผลิต และบริการที่พักและอาหาร ตามลำดับ) รองลงมาคือ การขายผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของกิจการเองที่ 23.60% และ Social Commerce (มากสุดคือ Facebook รองลงมาคือ TikTok และ Instagram) 22.25%โดยช่องทางการชำระเงินยอดนิยมคือ Mobile/Internet Banking อยู่ที่ 68.12%) รองลงมาคือ เก็บเงินปลายทาง ที่ 7.92% และสั่งจ่ายผ่านเช็ค ที่ 6.93% ขณะที่ ช่องทางการขนส่งสินค้า พบว่า SMEs นิยมใช้บริการขนส่งสินค้าในประเทศ อยู่ที่ 41% รองลงมาคือ ไปรษณีย์ไทย ที่ 32% ส่วน Enterprises นิยมใช้บริษัทจัดส่งสินค้าด้วยตนเอง อยู่ที่ 63% ถัดมาคือ บริษัทจัดส่งสินค้าในประเทศ ที่ 38%ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อมูลค่าอีคอมเมิร์ซมากที่สุดคือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เช่น การเพิ่มช่องทางการให้บริการ การจำหน่าย การชำระเงิน รวมถึงการเลือกขายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ขณะที่ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อมูลค่าอีคอมเมิร์ซมากที่สุดคือภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น และความพร้อมของการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่