Mekha V รับรางวัล Microsoft Partner of the Year 2023

สะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันและส่งเสริมการมุ่งสู่ธุรกิจแห่งอนาคตอย่างแท้จริง สำหรับหรือบริษัทลูกในเครือ ปตท. ที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในประเภทรางวัล Industry Awardรางวัลดังกล่าวนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากไมโครชอฟท์จะมอบให้กับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญที่มีการนำเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ไปต่อยอดความสำเร็จและส่งต่อ ด้วยการสรรสร้างนวัตกรรมและพัฒนาโซลูชันสำหรับการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมกำลังให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตโดยซึ่งเป็นบริษัทเรือธงด้านธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีดิจิทัล (AI, Robotics & Digitalization) ของ กลุ่ม ปตท. ได้นำเสนอนวัตกรรมและโซลูชันที่โดดเด่นด้าน Energy and Resources สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาและเติมเต็มระบบนิเวศการใช้คลาวด์ (Cloud Ecosystem) ของกลุ่ม ปตท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านดิจิทัล และสร้างโอกาสการเติบโตไปยังธุรกิจที่ไกลกว่าการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมที่หลากหลายบนดิจิทัลแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ ๆ ตามทิศทางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจใหม่ของ ปตท. ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ไมโครซอฟท์มอบรางวัลให้อีกครั้งในปีนี้ด้วยวิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกลไปสู่อนาคต Mekha V เกิดจากการควบรวมของ 2 บริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจในกลุ่ม AI Robotics and Digitalization ของ ปตท. ได้แก่ บริษัท เมฆาเทคโนโลยี จำกัด (Mekha Tech) ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Cloud Innovation และบริษัท รี แอค จำกัด (ReAcc) ซึ่งเชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มเทรดพลังงานหมุนเวียน และ Carbon Neutrality โดย Mekha V ได้เริ่มดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2565จากจุดเริ่มต้น Mekha V ได้รับการก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายในการรองรับและต่อยอด New S Curve ของกลุ่ม ปตท. ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมอนาคต ซึ่งในปัจจุบัน Mekha V ได้ให้บริการมากถึง 5 ด้านด้วยกัน และด้านสำคัญที่ผลักดันให้ Mekha V ได้รับรางวัลจากไมโครซอฟท์ 2 ปีซ้อน ก็คือ บริการด้านโดยมุ่งใช้ระบบเทคโนโลยีในการอัจฉริยะสนับสนุนอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการไทย ผ่านการส่งเสริมความรู้ และการสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีและบริการต่าง ๆ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งในส่วนของ IndustrialTECH มีบริการหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นซึ่งพร้อมจะสนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลของอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมถึงรองรับความต้องการทำ Centralize data ของแต่ละบริษัทหนึ่งในหัวใจของการวางแผนซ่อมบำรุงโดยการทำ Prediction maintainace เพื่อช่วยในการลดต้นทุนการซ่อมบำรุงช่วยปรับปรุงและพัฒนาอุตสาหกรรมให้ไปสู่การควบคุมด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ โดยครอบคลุมทั้งส่วนการผลิต คลังพัสดุ และการขนส่งภายในโรงงาน System & Innovation Integrator สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญผ่านการให้คำปรึกษาตลอดจนการติดตั้ง รวมถึงการเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะกับแต่ละอุตสาหกรรมทั้งนี้ ในปี 2024 Mekha V ยังคงเดินหน้าโครงการใหม่ ๆ อีกหลายโครงการ โดยมุ่งเน้นการทำ Generative AI และ Cloud Computing เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของลูกค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาซึ่ง Recurring Revenue ให้กับบริษัท โดยมีโครงการที่น่าสนใจ ทั้ง โครงการ Abdul ที่จะนำ Generative AI และ CahtGPT มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเข้าถึงฐานข้อมูลและองค์ความรู้ขององค์กร ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีโครงการที่นำเทคโนโลยี Speech-to-Text และ Large Language Model (LLM) มาพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะช่วยเปลี่ยนบทสนทนาและการประชุมต่าง ๆ ให้เป็นบันทึกการประชุมแบบอัตโนมัติ , โครงการ AI for Sentiment analysis ที่นำเทคโนโลยี Generative AI และ Robotic Process Automation ในการดึงข้อมูล Global Trend & News สรุปเหตุการณ์สำคัญและวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อ Global Economy และ Performance ของกลุ่ม ปตท. รวมถึงโครงการ AI for Marine Vessel Quality Assurance ซึ่งนำเทคโนโลยี Generative AI และ RPA มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจสอบคุณภาพเรือขนสิ่งสินค้าของกลุ่ม ปตท.อย่างไรก็ดี นอกจากด้านของ IndustrialTECH ดังกล่าวมาแล้ว Mekha V ยังได้ให้บริการด้านนวัตกรรมที่สำคัญอีก 4 ด้าน ประกอบด้วยมุ่งใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านแพลตฟอร์มอัจฉริยะ Smart Energy Platform นำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการพลังงานตามแนวทาง Net Zero Carbon ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่สามารถวางแผนการใช้พลังงานในพื้นที่ พร้อมประสิทธิภาพในการสามารถตรวจติดตามการใช้พลังงานแบบ Real Time Monitoring สามารถทำ Energy Optimization รองรับการซื้อขายพลังงานแบบ Peer-to-Peer และการซื้อขาย Renewable Energy Certificate (REC) รวมถึงสามารถจัดทำรายงานความเป็นกลางทางคาร์บอนในแต่ละพื้นที่ได้เทคโนโลยีสนับสนุนธุรกิจยานยนต์ เช่น Telematic, Mapping Data, เซ็นเซอร์อัจฉริยะ เป็นต้น เพื่อรองรับรถยนต์ที่มีความ SMART มากขึ้น จากชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ โดยนำระบบ AI มาช่วยทั้งในเรื่องระบบขับขี่ และเพิ่มความปลอดภัย ซึ่งจำหน่ายให้กับผู้ผลิตรถยนต์สันดาปภายใน ICE และรถยนต์ไฟฟ้า ที่ทาง Arun Plus ดำเนินการอยู่ อีกทั้งจะส่งเสริมให้ประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ของอาเซียนเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพ บริการพบแพทย์ผ่อนช่องทางออนไลน์ เสมือนมีแพทย์ประจำตัว เพื่อรักษาสมดุลของสุขภาพที่แข็งแรงโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดำเนินการตั้งแต่การให้คำแนะนำจนกระทั้งการรักษาและติดตามผล ให้บริการพบแพทย์ผ่านช่องทางออนไลน์ด้านสุขภาพเช่น อาหารสุขภาพ กิจกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพหรือปัญหาสุขภาพนำมาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุรวมไปถึงการจ่ายยาและติดตามผลด้วยระบบ AI แบบครบวงจรยกระดับธุรกิจครีเอทีฟของประเทศไทยให้ตอบสนองความต้องการของตลาดสากล เสริมสร้าง Soft power ของประเทศไทยให้เข้มแข็ง และเป็นศูนย์กลาง Creative hub ในระดับอาเซียน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยผลักดันให้ประสบความสำเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่ โครงสร้างพื้นฐาน การบริการ และคอมมูนิตี้ สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน มีการใช้เทคโนโลยี Cloud และ Blockchain เข้ามาเก็บข้อมูล ซึ่งมีความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน ซึ่งสามารถนำข้อมูลไปต่อยอดทำแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้ เช่น แพลตฟอร์มโลกเสมือนจริง นอกจากนี้ยังให้บริการทำ Outsource Studio for Gaming & Virtual Production, Virtual Marketplacev และ AR Content Platform เป็นต้น มีการจัดทำ Community ให้บริการ CRM การจัดงานต่าง ๆ รวมไปถึงการทำ Brand Royaltyยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เพราะ Mekha V ยังเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ช่วยจับคู่ผู้ซื้อกับผู้ผลิตพลังงานที่มี RECs รองรับ เป็นแพลตฟอร์มที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ปตท. และ The I-REC Standard ที่ช่วยเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยและผู้ที่สนใจพลังงานหมุนเวียน ได้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดและแสดงจุดยืนด้านการลดพลังงานภายในบริษัท ช่วยให้ใช้พลังงานสะอาดร่วมกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นแพลตฟอร์มจึงเปรียบเสมือนเป็นตัวกลางที่คอยเชื่อมต่อผู้พัฒนาพลังงานหมุนเวียนในชุมชนกับบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติ สนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด ทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ของกลุ่ม ปตท.สุดท้ายแล้วต้องยอมรับว่า การได้รับรางวัล Microsoft Partner of the Year 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ของ Mekha V คือสิ่งที่สะท้อนเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของกลุ่ม ปตท. ด้วยเช่นกัน ที่จะผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อความมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ และนั่นก็เท่ากับว่า Mekha V ได้เป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้นไปด้วยเช่นกัน