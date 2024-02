“พิริยพูล” ลุยตลาดกาแฟเฮาส์แบรนด์ ชู“Music Marketing-ออนไลน์” ดันยอด

แคมเปญ

ผู้จัดการรายวัน 360 - พิริยพูล เปิดเกมรบ ขยายธุรกิจด้วยทิศทางโปรเจกต์ NEXT PIRIYAPUL จ่อลุยตลาดสินค้ากาแฟเฮาส์แบรนด์ เปิดกลยุทธ์ Music Marketing ควบคู่กับการทำ Online Marketing ดันยอดขาย เป้าหมายรวมปีนี้ที่ 2,000 ล้านบาทนายศุภเชษฐ์ พิริยพูล กรรมการบริหาร บริษัท พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยถึงทิศทางการตลาดในปี 67 กับโปรเจกต์ NEXT PIRIYAPUL ไว้ “ในโอกาสครบรอบ 50 ปีในครั้งนี้ พิริยพูล มีแนวคิดและกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆมากมายที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ต่างๆ รวมถึงการเข้าถึงและขยายฐานผู้บริโภคได้มากขึ้น โดยจะอยู่ในโปรเจกต์ NEXT PIRIYAPUL ซึ่งตั้งเป้าเติบโตโดยภาพรวมไว้ที่ยอดตัวเลข 2,000 ล้านบาทในปีนี้เราจะดำเนินการต่อเนื่องและเน้นหนักในเรื่องของ Music Marketing ควบคู่กับการทำ Online Marketing มาเป็นตัวช่วยสำคัญในด้านของกลยุทธ์การตลาด ไม่ว่าจะเป็นการทำเพลงให้กับแคมเปญพิเศษต่างๆ รวมถึงการใช้ศิลปินมีที่มีชื่อเสียงและเข้ากับแบรนด์มาช่วยขยายฐานกลุ่มเป้าหมาย ทั้งด้านการทำกิจกรรมกับผู้บริโภค (Consumer Event) และการทำคอนเทนต์ต่างๆในรูปแบบของ B2C เพราะผมเชื่อว่าเพลงจะเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ช่วยเพิ่ม Brand Royalty ใหักับกลุ่มเป้าหมายทั้งเก่าและใหม่ขึ้นอย่างมากโดยเรามีกรณีศึกษา ( case study ) ที่เห็นได้ชัดจาก แบรนด์ขนม Choco Mucho จากปี 2565 มีรายได้อยู่ที่ 10 ล้านบาท แต่หลังจากที่เราได้ วง Paper Planes เข้ามาเป็นพรีเซ็นเตอร์ พร้อมทำการตลาดแบบเต็มรูปแบบ รวมถึงลงพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้ยอดขายของ Choco Mucho พุ่งขึ้นเป็น 110 ล้านบาททันที ซึ่งในปีนี้เราได้ทำการต่อสัญญาและมีการทำหนังโฆษณาตัวใหม่ ซึ่งเน้นหนักในด้านออนไลน์และสื่อ OUT OF HOME ในอนาคตอันใกล้ โดยตั้งเป้าเติบโตไว้ที่ 40% จากยอดขายในปีที่แล้วจากกรณีศึกษาของ Choco Mucho เราจึงนำแนวคิดนี้ไปใช้กับแบรนด์กาแฟ G7 ที่เป็นแบรนด์กาแฟนำเข้าคุณภาพดี ที่มีศักยภาพด้วยตัวคุณภาพและรสชาติของตัวกาแฟเอง ซึ่งพิสูจน์จากการ ที่ปีที่แล้วแล้ว G7 ปิดยอดไปที่ 60 ล้านบาทก่อนทำการตลาด ดังนั้นในปีนี้เราจึงตั้งใจลุยทำการตลาดกับแบรนด์ G7 โดยใช้แพล็ตฟอร์มเดียวกับ Choco Mucho คือเรื่อง Music Marketing ในแง่ของการใช้ศิลปิน ซึ่งได้ โจอี้ ภูวศิษฐ์ เข้ามาเป็นพรีเซ็นเตอร์ โดยตั้งเป้าเติบโตของยอดขายไว้ที่ 100%“นี่เป็นแค่แคมเปญส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ NEXT PIRIYAPUL เท่านั้น เรายังมีแคมเปญกับแบรนด์ต่างๆอีกมากมาย อาทิ แคมเปญ WORLD OF COFFEE by NESCAFE, แคมเปญ Friend Of TCHIBO กับ กาแฟ TCHIBO (ทชิโบ) แบรนด์กาแฟพรีเมี่ยมจากเยอรมัน ,แคมเปญ FACE OF PIRIYAPUL ตัวแทนในการส่งมอบความสุขความสดใสไปสู่ผู้บริโภค เป็นต้น” นายศุภเชษฐ์ กล่าวทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า พิริยพูล ให้ความสำคัญกับธุรกิจแบบ” B2C เห็นหลัก โดยเน้นกิจกรรมกับผู้บริโภค การทำCSR ในนามบริษัทและในนามของสินค้า เพื่อสร้างความใกล้ชิด และ Royalty กับผู้บริโภค อย่างต่อเนื่อง โดยเราเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ตัวแทนในแง่ทั้งพรีเซ็นเตอร์ และ Friend Of Brand มาเป็นส่วนช่วยในการทำการตลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความใกล้ชิดระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ให้มากขึ้น รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่นต่าง ๆ เราก็เสริมทัพส่วนนี้มากขึ้นให้มีอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันยอดขายและทำให้สินค้าเป็นที่จดจำ เป็นแบรนด์แรก ๆ ที่ลูกค้านึกถึงเมื่อจะเลือกซื้อ เลือกช้อปสินค้านอกจากแคมเปญต่างๆแล้ว ในปี 2567 นี้ ด้วยความที่ บริษัท พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้คร่ำหวอดในการนำเข้าและการจัดจำหน่ายแบรนด์กาแฟ ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนจัดจำหน่ายและนำเข้า แบรนด์กาแฟที่ใหญ่ที่สุดในตลาดของประเทศ ได้มีแผนจะปล่อยสินค้าที่เป็น In House Brand ของตัวเอง ในชื่อ THE ONE COFFEE โดยเป็นกาแฟพรีเมียมนำเข้าจากต่างประเทศ อีกด้วยปัจจุบันพิริยพูลฯมีสินค้าทำตลาดมากกว่า 2,000 SKUs อาทิ NESCAFE GOLD, TCHIBO, G7, Choco Mucho, Ligo, St.Ives, Simple, ใกล้ชิด By Closeup, Lipton, Hunter's Gourmet, Redondo, O'Star By ORION เป็นต้น โดยมีการแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 หมวดหมู่หลัก ได้แก่ เครื่องดื่ม, วัตถุดิบประกอบอาหาร, ของใช้, ขนมและลูกอม ปัจจุบัน บริษัท ได้สร้างช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ทั้งแบบการค้าปลีกแบบสมัยใหม่ การค้าปลีกแบบดั้งเดิม ธุรกิจบริการอาหาร และช่องทางออนไลน์ที่มีร้านค้ากว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศไทยสำหรับแคมเปญใหญ่ๆเช่นเป็นกิจกรรมการตลาดกับผู้บริโภคโดยการส่งมอบความละมุนกลมกล่อม ผ่านบทเพลงจากหลายหลายศิลปินชื่อดังอาทิLipta,Fellow Fellow, No One Else ให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศตลอดปี2567เพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างNESCAFEGOLDและผู้บริโภคFriendOf TCHIBOแคมเปญของกาแฟTCHIBO(ชิโบ)แบรนด์กาแฟพรีเมี่ยมจากเยอรมันที่เลือกใช้คนรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงที่มีlifestyleเข้ากับแบรนด์และได้ดื่มกาแฟทชิโบจริงๆมาสร้างidentityของแบรนด์รวมถึงความน่าเชื่อถือและความใกล้ชิดกับผู้บริโภคผ่านไลฟ์สไตล์ของตัวแทนโดยได้ แคน อติรุธ และ โอบโอบนิธิ มาเป็นเข้าร่วมแคมเปญในครั้งนี้เป็นกิจกรรมของบริษัทในภาพรวมที่ต้องการส่งต่อความสดใสและส่งมอบความสุขให้กับผู้บริโภคพร้อมกับแบรนด์ต่างๆที่เราได้จัดจำหน่ายโดยได้ทายาทรุ่นเล็กมากความสามารถเสียงร้องคุณภาพอย่างซึ่งเป็นศิลปินน้องใหม่ในวงการมาเป็นตัวแทนแห่งความสุขและความสดใสในครั้งนี้ซึ่งแคมเปญนี้จะถูกสอดแทรกไปในทุกแคมเปญของแต่ละแบรนด์โดยในโอกาสครบรอบ50นี้น้องพู่กันในฐานะFACEOF PIRIYAPULได้จับมือกับศิลปินรุ่นพี่อย่างวงFELLOWFELLOWมอบความสุขแรกให้กับทุกคนกับเพลงพิเศษซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา