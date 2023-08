โกลเบล็กมองหุ้นยังผันผวน พร้อมส่องกลุ่ม IT เด่นรับ iPhone 15

บล.โกลเบล็ก (GBS) ประเมินหุ้นไทยผันผวนเนื่องจากนักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอความชัดเจนการโหวตเลือกนายกฯ วันนี้ (22 ส.ค.) พร้อมจับตาการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประจำปีระหว่างวันที่ 24-26 ส.ค.นี้ ให้กรอบการเคลื่อนไหวของดัชนี 1,500-1,550 จุด แนะลงทุนใน 4 หุ้นเด่นได้ประโยชน์จากการเปิดตัวไอโฟน 15 ได้แก่ COM7-SPVI-CPW-SYNEXน.ส.วิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย GBS ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้แกว่งตัวยังผันผวน โดยนักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอความชัดเจนในการโหวตเลือกนายกฯ ในวันนี้ (22 ส.ค.) ประกอบกับรอการประชุมประจำปีของเฟดและรอฟังถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ หลังเงินเฟ้อเริ่มมีแนวโน้มชะลอตัวลงขณะที่เศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณชะลอตัวจากสภาพัฒน์รายงาน GDP ในช่วงไตรมาส 2/66 ขยายตัว 1.8% ต่ำกว่าตลาดคาดการณ์ที่ 3% โดยชะลอจาก 2.6% ในไตรมาส 1/66 พร้อมปรับลดประมาณการ GDP ปี 66 เหลือ 2.5-3.0% จากเดิมคาด 2.7-3.7% เนื่องจากส่งออกหดตัว 3 ไตรมาสติดต่อกัน โดยระบุถึงปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ปัจจัยการเมือง เศรษฐกิจโลกชะลอตัวมากกว่าคาด ภาระหนี้สินครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง รวมทั้งความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรส่วนภาพรวมเศรษฐกิจจีนยังคงอ่อนแอ ล่าสุดบริษัทไชน่า เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนได้ยื่นขอล้มละลายเนื่องจากผิดนัดชำระหนี้เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้วิกฤตหนี้สินภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนลุกลามเป็นวงกว้าง และตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอกว่าคาดหลายรายการ เช่น ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม ยอดค้าปลีก และการส่งออกทำให้นักลงทุนกังวลถึงภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาปัจจัยที่ต้องจับตาในประเทศ เช่น วันที่ 23-25 ส.ค. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดงานใหญ่ Thailand Focus 2023 "The New Horizon" นำเสนอข้อมูลกับผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจ การคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม วันนี้ (22 ส.ค.) สหรัฐฯ รายงานยอดขายบ้านมือสองเดือน ก.ค.วันที่ 23 ส.ค. อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือน ส.ค. สหรัฐฯ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือน ส.ค. ยอดขายบ้านใหม่เดือน ก.ค. สต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์ วันที่ 24 ส.ค. สหรัฐฯ รายงานจ้านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ก.ค. ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือน ก.ค. วันที่ 24-26 ส.ค. การประชุมประจ้าปีของเฟดที่เมืองแจ็กสัน โฮล ภายใต้หัวข้อ "Structural Shifts in the Global Economy" ประธานเฟดมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในวันที่ 25 ส.ค.และ วันที่ 25 ส.ค. สหรัฐฯ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ส.ค.แนะนำกลยุทธ์การลงทุนใน 4 หุ้นเด่นจากการรายงานว่าไอโฟน 15 รุ่นใหม่ที่จะประกาศเปิดตัวในเดือน ก.ย.นี้ ในรุ่นโปรจะมีการอัปเกรดกล้องและหน่วยประมวลผลที่ดีกว่าเดิม โดยหุ้นที่ได้ประโยชน์จากปัจจัยดังกล่าวได้แก่ COM7, SPVI, CPW และ SYNEXส่วนทิศทางการลงทุนในทองคำ นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก ประเมินภาพรวมทองคำสัปดาห์นี้ว่า ตลาดยังคงเฝ้าจับตาการประชุมเฟด และอัตราเงินเฟ้อส่วนบุคคล หรือ Core PCE ของสหรัฐฯ ซึ่งคาดปรับตัวขึ้นตามแนวโน้มเงินเฟ้อทั่วไป หลังเดือนกรกฎาคมราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น +16%MoMฝ่ายวิจัยประเมินว่าราคาทองคำหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ 1,900 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ ประกอบกับแนวโน้มนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ที่ตึงตัวต่อเนื่อง อาจเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำเพิ่มเติม มองราคาทองคำเคลื่อนตัวในกรอบ 1,875-1,930 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ คำแนะนำซื้อขายตามกรอบที่ให้ไว้