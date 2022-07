ภาคเอกชนไทยเดินหน้าเต็มกำลังสู่การเป็นเจ้าภาพ APEC CEO Summit 2022

ด้วยการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคของประเทศไทย ในวาระเดียวกันนี้ ประเทศไทยยังรับหน้าที่การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งสำคัญ ‘APEC CEO Summit 2022’ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้แนวคิด ‘Embrace Engage Enable’ เวทีสำคัญระดับโลกในการส่งเสริมความมั่งคั่งและการเติบโตของประชาชนและสังคมในเอเชียแปซิฟิกสู่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางด้านการค้า การลงทุน ตลอดจนการแบ่งปันแง่มุมทางนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างการเติบโตร่วมกันAPEC CEO Summit หรือการประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปก นับเป็นการประชุมชั้นนำของผู้นำเศรษฐกิจเอเปกและผู้นำชุมชนธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกจาก 21 เขตเศรษฐกิจ ในการพบปะ อภิปราย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และมีส่วนร่วมกับผู้นำโลก เพื่อร่วมกันพิจารณาทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องและประเด็นที่เร่งด่วนในการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยเป้าหมายของการประชุม คือ การแสวงหาแนวทางการแก้ไขในประเด็นสำคัญระดับโลก ตลอดจนการจัดการกับความท้าทายที่ธุรกิจต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั้งโลกกำลังเผชิญทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคตดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ผู้แทนหลักสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกประเทศไทย และประธาน APEC CEO Summit 2022 กล่าวถึงความสำคัญของเวทีประวัติศาสตร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในในประเทศไทยครั้งนี้ว่า “ในฐานะประธานการจัดงาน เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมของผู้นำทางธุรกิจและรัฐบาลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชียแปซิฟิกอีกครั้งหลังจากปี 2003 นอกจากนี้ ยังเป็นการประชุมแบบพบปะกันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปีหลังที่โลกเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงนับเป็นบรรยากาศอันดี ที่ซีอีโอและผู้บริหารระดับสูงในแต่ละภาคธุรกิจจะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทายระดับภูมิภาค และมีส่วนร่วมในการเจรจากับผู้นำเอเปก ซึ่งจะเป็นโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้เกิดขึ้นทั้งต่อประเทศไทยและในระดับภูมิภาคซึ่งแน่นอนด้วยว่า โอกาสครั้งสำคัญนี้ยังนับเป็นโอกาสอันดีในการแสดงศักยภาพของภาคธุรกิจไทยสู่เวทีโลก ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศประมาณ 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยที่ภาคเอกชนเป็นกลไกหลักในการเติบโตไม่ว่าการส่งออกกว่า 70% ของจีดีพี การมีภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง (40% ของจีดีพี) และภาคบริการที่แข็งแรง (50% ของจีดีพี) โดยจุดแข็งของเราคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการทางการเงิน (Tourism and financial services industries) ตลอดจนจุดแข็งด้านอาหาร ที่ไทยเรามีจุดเด่นด้านความมั่นคงของอาหารในเวทีโลกอีกด้วยหัวข้อสำหรับการประชุม APEC CEO Summit 2022 นี้ ได้แก่ Innovation, The Global Economy and the Future of APEC, Trade and Investment, Circular Economy in Practice, Digital Economy, Future of Work, Inclusive Growth, Healthcare after the Pandemic, และอื่นๆ โดยมีตารางกิจกรรมเป็นเวลา 3 วัน ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์ทางธุรกิจร่วมกัน โดยนอกเหนือจากประเด็นที่น่าจับตาในการผลักดันทางเศรษฐกิจ ความพิเศษของการประชุมในปีนี้ คือ มีกิจกรรมที่บุคคลผู้มีชื่อเสียงจากภาครัฐ เอกชน รวมทั้งผู้นำเอเปกหลายท่านขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อต่างๆ ที่กำลังเป็นประเด็นที่น่าสนใจและการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมแบบพบปะกัน ทำให้แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งความมั่นใจของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นหลังการแพร่ระบาดของโควิดอีกด้วยคุณเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ Alternate Member สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกประเทศไทย และ Executive Director : APEC CEO Summit 2022 กล่าวเสริมว่า “การประชุมในครั้งนี้ เรามองว่าเป็นความภูมิใจที่สำคัญยิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับโอกาสในการเปิดประตูประเทศต้อนรับผู้บริหารระดับสูง ผู้นำธุรกิจ ผู้นำทางความคิด นายกรัฐมนตรี และประธานาธิบดีที่ให้เกียรติมาร่วมกล่าวปาฐกถาในวันงาน คณะผู้จัดมองว่า นอกจากจะเป็นเวทีของการค้าและการลงทุนไทยที่สำคัญแล้ว เรายังเห็นมิติของความร่วมมือร่วมใจระหว่างภาคธุรกิจและประชาชนคนไทยในการสร้างโอกาสอันยิ่งใหญ่ร่วมกันอีกด้วย เราจึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกัน เพราะที่สุดแล้ว APEC CEO Summit 2022 จะเป็นหนึ่งในกลไกครั้งประวัติศาสตร์ในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ทรงคุณค่าของประเทศ และของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเราทุกคน”คุณชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ไอคอนสยามได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานที่มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศไทย และจะได้มีโอกาสให้การต้อนรับผู้นำทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจจากทั่วโลก ไอคอนสยามเป็นโครงการที่นำเสนอหลากหลายมิติของอัตลักษณ์ไทยและความล้ำสมัยของวิถีชีวิตยุคโลกาภิวัตน์มาไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ได้รับการยกย่องบนเวทีระดับนานาชาติโดยการคว้ารางวัลชนะเลิศในการเป็นโครงการที่เยี่ยมยอดในสาขาต่างๆ จากองค์กรชั้นนำทั่วโลก โดยมี True ICON HALL ศูนย์ประชุมมาตรฐานสากลที่มีนวัตกรรมล้ำยุคแห่งแรกในประเทศไทยเป็นส่วนสำคัญที่จะรองรับการจัดงานการประชุมสำคัญระดับโลก เพราะได้รับการออกแบบให้มีมาตรฐานสูงเพียบพร้อมด้วยระบบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างครบครัน ไอคอนสยามจึงมีความพร้อมที่จะนำเสนอประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสถึงศิลปวัฒนธรรมของไทย ความหรูหราสง่างามของสถานที่และความครบครันของการจับจ่ายใช้สอยและความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ เพียบพร้อมในสถานที่เดียว ยิ่งไปกว่านั้นการจัดงานที่ไอคอนสยามจะส่งผลดีอย่างยิ่งยวดต่อบรรดาธุรกิจที่อยู่รายล้อมอันได้แก่ โรงแรมชั้นนำกว่า 40 แห่ง สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมาย และผู้ประกอบการเรือทั้งหมดที่ให้บริการได้รับประโยชน์ร่วมกันอีกด้วย เราเชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะไม่ได้เป็นเพียงโอกาสสำคัญที่ทำให้นักธุรกิจทั่วโลกได้ตระหนักถึงศักยภาพและความก้าวล้ำนำสมัยของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังทำให้นักธุรกิจไทยสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจได้กว้างไกล พร้อมกับการตอกย้ำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญที่สร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกอยากมาเยือนอีกด้วย”การประชุม APEC CEO Summit 2022 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ไอคอนสยาม ซึ่งได้เรียนเชิญซีอีโอ บุคคลสำคัญทางธุรกิจและผู้มีอำนาจตัดสินใจทั่วเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลกเข้าร่วมในการประชุม ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและหัวข้อการประชุมได้ทาง www.apecceosummit2022.com