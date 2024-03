LINE จัดงานมอบรางวัลแห่งปี ชูความสำเร็จของแบรนด์-องค์กร ที่ใช้ LINE สร้างการเติบโต

โดยปีนี้ มีการมอบรางวัลรวมทั้งสิ้น 40 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลสุดยอดแบรนด์ผู้สร้างสรรค์ผลงานการตลาดดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี 5 รางวัล และรางวัลการใช้งานโซลูชั่นต่างๆ บน LINE ยอดเยี่ยมตามแต่ละกลุ่มประเภทธุรกิจอีก 35 รางวัล ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจสำคัญในไทยด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ LINE มีโซลูชั่นที่ครบครันให้กับภาคธุรกิจและภาคบริการสาธารณะนำไปใช้งาน ตอบโจทย์ด้านการตลาดได้ตามเป้าหมาย ไม่เพียงเพื่อสร้างความสำเร็จในยุคใหม่ แต่ยังขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจไทย สู่การเป็นสุดยอดผู้นำในการใช้เทคโนโลยี สร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ โดยรายนามแบรนด์และองค์กรที่ได้รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์ผู้สร้างสรรค์ผลงานการตลาดดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2023” ได้แก่โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย คว้ารางวัล Best LINE Solutions สุดยอดแบรนด์แห่งการสร้างสรรค์ ใช้งานโซลูชั่น LINE ได้อย่างครบครันและทรงประสิทธิภาพที่สุดแห่งปี พิจารณาจากภาพรวมผลงานการใช้งานโซลูชั่นอันหลากหลายบนแพลตฟอร์ม LINE ได้อย่างครบวงจร ก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงธุรกิจอันโดดเด่น น่าประทับใจ สร้างการเติบโตผ่าน LINE ได้อย่างเต็มศักยภาพที่สุดในปี 2023บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ คว้ารางวัล Best Localization Solutions สุดยอดแบรนด์ผู้ใช้งาน LINE Official Account (LINE OA) ในการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างสร้างสรรค์ที่สุดแห่งปี พิจารณาจากกลยุทธ์และผลงานการใช้ LINE OA ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมพัฒนาบริการผ่าน LINE OA เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคไทยได้อย่างสร้างสรรค์และทรงประสิทธิภาพสูงสุดในปี 2023มายด์แชร์ (ประเทศไทย) คว้ารางวัล LINE Ads Agency of The Year สุดยอดเอเจนซี่ ผู้วางแผนกลยุทธ์การลงโฆษณาบน LINE Ads ได้ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปี โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ แผนการลงโฆษณาบนแพลตฟอร์ม LINE และผลงานการลงโฆษณาผ่าน LINE Ads อันยอดเยี่ยม ทรงประสิทธิภาพสูงสุดในปี 2023คาเทียร์ ประเทศไทย คว้ารางวัล Creative Excellence Award รางวัลพิเศษ สำหรับสุดยอดแบรนด์ผู้ริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงานการตลาดผ่าน LINE ออกมาได้อย่างโดดเด่น มีเอกลักษณ์ที่สุดแห่งปีการประปาส่วนภูมิภาค คว้ารางวัล Government e-Service Award รางวัลพิเศษ สำหรับสุดยอดองค์กรภาครัฐ ผู้พัฒนาการให้บริการ e-service ผ่าน LINE ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคไทยได้อย่างโดดเด่นที่สุดแห่งปี ช่วยยกระดับชีวิตคนไทยให้ง่ายและสะดวกขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้ ยังมีรางวัลสุดยอดแบรนด์และองค์กรผู้ใช้งานโซลูชั่นต่างๆ บนแพลตฟอร์ม LINE ได้อย่างยอดเยี่ยมจาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจในไทย ได้แก่ ยานยนต์และพลังงาน การเงินและธนาคาร สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ประกัน สินค้าหรู ภาคบริการสาธารณะ ค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซ เทคโนโลยี โทรคมนาคมและบันเทิง รายนามแบรนด์ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้Best Official Account สุดยอดแบรนด์ผู้นำในการใช้งาน LINE OA สร้างการเติบโตให้ธุรกิจได้ยอดเยี่ยม ด้วยกลยุทธ์การตลาด การสื่อสาร และพัฒนาบริการผ่าน LINE OA ได้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคไทย โดยวัดผลจากยอด Performance และการเติบโตของแบรนด์ผ่าน LINE OA ตามแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมBest Sponsored Stickers สุดยอดแบรนด์ผู้นำแห่งการสร้างสรรค์สติกเกอร์ LINE สู่ความสำเร็จเชิงธุรกิจได้ยอดเยี่ยม ด้วยกลยุทธ์การสร้างสรรค์สติกเกอร์ LINE ให้เป็นตัวแทนของแบรนด์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงภาพลักษณ์หรือ Brand Identity ได้เป็นอย่างดี จนมียอดดาวน์โหลดสติกเกอร์สูงสุดในปี 2023 ตามแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมBest LINE Ads สุดยอดแบรนด์ผู้นำในการลงโฆษณาผ่าน LINE Ads สร้างการเติบโตให้ธุรกิจได้ยอดเยี่ยม ทั้งในเชิงกลยุทธ์ การวางแผนลงโฆษณา และความสร้างสรรค์ของชิ้นงาน สู่ความสำเร็จในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมBest Display Ads สุดยอดแบรนด์ผู้นำแห่งการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณาผ่าน LINE ได้ยอดเยี่ยม ด้วยการออกแบบผลงานโฆษณาที่รังสรรค์ออกมาได้อย่างน่าสนใจ เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและสร้างผลลัพธ์เชิงธุรกิจได้อย่างทรงพลัง ตามแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม