ปับลิซิส คว้างานมีเดีย เอเจนซี่ เป๊ปซี่โค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลังจากที่ได้มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ในที่สุดเป๊ปซี่โค (PepsiCo) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็ได้แต่งตั้งให้ปับลิซิส กรุ๊ป เป็นมีเดีย เอเจนซี่ เพื่อช่วยดูแลแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มในเครือโดยในครั้งนี้ ปับลิซิสได้สร้าง Plus+ by Publicis ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ขึ้นมาเพื่อทำงานให้กับ PepsiCo โดยเฉพาะ โดยหน่วยงานนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นแบรนด์ที่รวดเร็ว แข็งแรง และดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมของ PepsiCo ซึ่ง Plus+ by Publicis มีหน้าที่สร้างระบบนิเวศให้กับมีเดีย ครีเอทีฟ และเทคโนโลยีที่จะทำให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกกับธุรกิจ อีกทั้งยังจะช่วยทำให้แบรนด์เติบโตได้อย่างเต็มที่ในสภาพตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง ด้วยโซลูชันที่ยึดถือผู้บริโภคเป็นหัวใจ และความสามารถในการทรานสฟอร์มด้วยดาต้า โดยรูปแบบการปฏิบัติการที่มุ่งขับเคลื่อนองค์กรด้วยการกำหนดเป้าหมายนี้ให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรก อีกทั้งยังมีค่านิยมที่ใช้ร่วมกันในเชิงบวกเป็นตัวกำหนดการทำงานแบบใหม่นี้“เราต้องขอขอบคุณทีมมายด์แชร์ที่ทำหน้าที่มีเดียเอเจนซี่ของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมา รวมทั้งเอเจนซี่อื่นๆ ที่มาร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย หลังจากที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว เราได้เลือกปับลิซิส มีเดีย เป็นมีเดีย เอเจนซี่ของเรา ทั้งนี้ก็เพราะ ปับลิซิส นั้นมีความเชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ อาทิ ดาต้า (Data) ดิจิทัล (Digital) การวิเคราะห์ (Analysis) และการพาณิชย์ (Commerce) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับธุรกิจของเรา และคุณสมบัติเหล่านี้นี่เองทำให้พวกเขาโดดเด่นเหนือคนอื่น” ลิลลี่ ยิป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดของ PepsiCo ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวเมื่อพูดถึงชัยชนะ อัมริตา รันธาวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปับลิซิส กรุ๊ป สิงคโปร์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “เราตื่นเต้นมากที่ได้รับเลือกให้เป็นมีเดียเอเจนซี่ของ PepsiCo ในภูมิภาคที่ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งและเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเคารพกระบวนการที่ PepsiCo ได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดความถี่ถ้วนในความต้องการที่จะค้นหาเอเจนซี่ที่ดีที่สุด ทีมของเรารู้สึกได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจากโอกาสที่จะได้สร้างงานสร้างสรรค์ระดับแนวหน้าของวงการ เพื่อแบรนด์ในตำนานทั้งหลายของ PepsiCo ในอนาคต”ปับลิซิส กรุ๊ปได้รับชัยชนะหลังจากที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันแบบที่มีหลายเอเจนซี่เข้าร่วม ที่ PepsiCo ได้จัดให้มีขึ้นในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาปับลิซิส กรุ๊ป [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] เป็นผู้นำระดับโลกทางด้านธุรกิจการสื่อสาร ธุรกิจของกรุ๊ปครอบคลุมการบริการในทุก ๆ ขั้นตอนของการสื่อสาร จากการให้คำปรึกษาไปจนถึงการลงมือปฏิบัติงาน การทรานสฟอร์มการทำการตลาดไปจนถึงการปรับโครงสร้างทางธุรกิจให้เข้าสู่โลกดิจิทัล ซึ่งทางปับลิซิสกรุ๊ปคือพันธมิตรในการทรานสฟอร์มธุรกิจของลูกค้าที่ตรงกับความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางกรุ๊ปมุ่งมั่นในการพัฒนาความเชี่ยวชาญทั้งหมด 10 สาขา โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ การโฆษณาและการสื่อสาร (Communication), การวางแผนสื่อ (Media), การบริหารข้อมูล (Data), และ เทคโนโลยี (Technology) ประสานกับการทำงานร่วมกันและพร้อมที่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อการบริการลูกค้าโดยสามารถเข้าถึงทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ภายในกรุ๊ปได้จากทุกมุมโลกกว่า 100 ประเทศด้วยทีมงานกว่า 83,000 ชีวิต