มายด์แชร์คว้า 2 เหรียญทองจากงานประกาศรางวัล AGENCY OF THE YEAR 2022

เป็นงานประกาศรางวัลเอเยนซียอดเยี่ยมประจำปีที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกที่ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 30 จัดโดยตัดสินบนผลงานของเอเยนซีที่มีความเป็นเลิศทั้งทางด้านการดำเนินงานเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาบุคลากร บทบาทต่ออุตสาหกรรม รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยงานประกาศผลรางวัลสำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี 2022 ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่กล่าวถึงการได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่าทั้งนี้ จากผลงานที่โดดเด่นของมายด์แชร์จากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ส่งผลให้เน็ตเวิร์กของมายด์แชร์ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับรางวัล Southeast Asia Digital Agency of the Year รางวัล Southeast Asia Media Agency of the Year และรางวัล Asia-Pacific Media Network of the Year อีกด้วย