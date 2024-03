ปรับวัฒนธรรมองค์กร รับ Telco-Tech ’True’ พร้อมปั้นคนรุ่นใหม่สู่ผู้นำแห่งอนาคต

ศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแนวทางในการปรับวัฒนธรรมองค์กรของทรูว่า เราคำนึงถึงความหลากหลาย และความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศ วัย รุ่น และทักษะที่หลากหลาย ที่จะมาเติมเต็ม ในการนำความหลากหลายในแต่ละรุ่นมาเติมเต็มกัน และจะเปลี่ยนแปลงองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างดีเยี่ยม“ความท้าทายของทรู ที่มีพนักงานกว่าหมื่นคน โดยที่กว่า 70% อยู่ใน Gen Y ซึ่งอยู่กึ่งกลาง คอยเชื่อมต่อระหว่าง Gen X ที่มีสัดส่วนราว 20% และกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Z ที่เริ่มมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 10% ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาฝ่าย HR เริ่มเห็นการเปลี่ยนของ Talent ที่เข้ามา และกลายเป็นชาเลนจ์หลักในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร”จึงเป็นที่มาของโครงการอย่าง ‘True Next Gen’ ที่จะสร้างผู้นำรุ่นใหม่ มาช่วยขับเคลื่อนการทรานฟอร์ท เนื่องจากมองว่าคนรุ่นใหม่จะเข้าช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่องค์กร ทั้งในด้านของการเพิ่มมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการคิดเชิงวิเคราะห์ที่จะเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นโอกาสทางธุรกิจขณะเดียวกันความแตกต่างของเจนเนอเรชัน จะช่วยให้เกิดไอเดียใหม่ๆ จากการนำประสบการณ์ของรุ่นพี่ในอุตสาหกรรม มาส่งเสริมผ่านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ให้คนรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิดของการมองว่าลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ที่คนรุ่นใหม่จะเข้าใจมุมมองการใช้งานดิจิทัล และความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน“ทรูอยากได้ความรู้ความคิดอ่านของคนรุ่นใหม่ๆ ในขณะที่รุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ก็พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้กลายเป็นว่าน้องๆ ที่เข้ามาทำงาน จะเห็นว่าเวลาเข้ามาแล้วทรูไม่ได้เป็นคนแก่ แต่เป็นบริษัทที่โมเดิร์น”พร้อมกันนี้ ทรู ได้เตรียมความพร้อมในการยกระดับเส้นทางอาชีพผ่านประสบการณ์ตรงและการมอบหมายงานจริง ภายใต้โปรแกรม True Next Gen ที่จะมีให้เลือกเข้าร่วมทั้ง 1. Tech Talent และ 2. Business Talent โดยจะได้รับโอกาสในการทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูง ได้รับการฝึกหมุนเวียนไปในทุกกลุ่มธุรกิจ ในบริษัทตลอดระยะเวลา 18 เดือนทั้งนี้ คุณสมบัติ และดีเอ็นเอสำคัญของ True Next Gen คือจะต้องมีความเป็นผู้นำและพร้อมผลักดันวิสัยทัศน์บริษัทในการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน Telecom-Tech ของไทย มีอายุต่ำกว่า 28 ปีบริบูรณ์ หรือเทียบเท่า ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่อง ผู้สมัครจะต้องผ่านการทำแบบประเมินออนไลน์ การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว และเข้าร่วมกิจกรรมบูทแคมป์เพื่อคัดเลือกเข้าสู่โปรแกรม True Next Gen เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้อย่างไรก็ตามส่วนสำคัญที่ทำให้วัฒนธรรมองค์กรของทรูเปลี่ยนไป คือการนำเทคโนโลยี และออโตเมชันทั้งระบบคลาวด์ และ AI เข้ามาใช้งาน พร้อมกับการเพิ่มขีดความสามารถทางดิจิทัลของบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะทำให้เกิดความเชี่ยวชาญของการทำงานในอนาคต (Future Workforce) ในยุคที่ AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานซ้ำๆ และคนจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจในแง่ของ Digital Workforce กลุ่มทรู มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลทั้งหมด 2,400 คนภายในปีนี้ และเป็น 5,000 คน ภายในปี 2026 พร้อมกับนำระบบ Automation เข้ามาใช้งาน 100% ภายในปี 2027 ครอบคลุมทั้ง True Shop ช่องทาง Call Center และฝ่ายขายทั่วประเทศเรวัฒน์ ตันกิตติกร (ซ้าย) Head of Channel Excellence ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้ข้อมูลเสริมถึงการทำงานภายในของกลุ่มทรู ที่จากเดิมฝ่ายขาย และบริการจะมีแอปพลิเคชันที่ใช้ดูแลลูกค้าอยู่ทั้งหมด 9 แอปฯ แต่ในอนาคตตั้งเป้าว่าจะรวมให้เหลือเพียง 1 แอปฯ ที่เรียกว่า ‘One’ เท่านั้น“การรวมแอปฯ จะดีสำหรับการลงทุนของบริษัท ดีไซน์ให้เกิดความง่าย และเตรียมความพร้อมในการนำ AI เข้ามาช่วยให้พนักงานสามารถแนะนำบริการ หรือแพ็กเกจที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น”โดยทางทรู คาดว่าการรวมแอปฯ จะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2025 เพราะจากเดิมแอปฯ ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับในธุรกิจมือถือ ทำให้เมื่อมีการเพิ่มส่วนของทรูออนไลน์ ทรูวิชั่นส์ และอื่นๆ เข้ามา ทำให้ต้องมทยอยรับฟังความต้องการของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงแอปฯ ให้รองรับการใช้งานที่ดีที่สุด