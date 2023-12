LINE สรุป 12 เทรนด์ฮิต 'AI หมูกรอบ พระแม่ลักษมี เลือกตั้ง' มาครบ

ปี 2023 มีเรื่องราวและความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ทั้งในแง่ของกระแสสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ไลฟ์สไตล์ บางอย่างดำเนินต่อเนื่องมาจากปีก่อนหน้า บางอย่างเกิดขึ้นเป็นเทรนด์ใหม่ LINE ประเทศไทยเลยขอสรุป 12 เทรนด์ฮิตชีวิตดิจิทัลประจำปี 2023 มาให้แบบครบจบในที่เดียว พบ “เอไอ - หมูกรอบ – พระแม่ลักษมี - เลือกตั้ง” ครองความนิยมสูงสุดในหมู่คนไทยผ่านบริการต่าง ๆ บนแอป LINE1. คนไทยใกล้ชิดและเข้าถึง AI มากขึ้นกว่าเคยเห็นได้จากกระแสบนโลกโซเชียลในเรื่องของการใช้ AI ช่วยทำงานในชีวิตประจำวัน เช่นเดียวกันกับ LINE ที่เข็นฟีเจอร์บน Profile Studio ใช้ AI ในการสร้างสรรค์รูปภาพโปรไฟล์หลากหลายสไตล์ ทั้ง AI วัยทีน, AI เบบี้, AI พอร์ตเทรต, AI เซลฟี่ และ AI คริสต์มาส ออกมาใหม่อย่างไม่ขาดสาย ขณะที่ LINE OpenChat ก็ปล่อยฟีเจอร์ Message Summary ใช้ AI ช่วยสรุปข้อความในห้องโอเพนแชทที่ช่วยให้ตามเรื่องราวในกลุ่มทัน และมีแนวโน้มว่า AI จะมีบทบาทในทุกแง่มุมของการใช้ชีวิตดิจิทัลมากยิ่งขึ้น2. เลือดกรุ๊ปบี - เพลงเคป๊อบ เขย่าวงการเสียงรอสาย – เรียกเข้าเลือดกรุ๊ปบี (B Blood Type) โดย CHRRISSA, ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง (ดอกไม้ฤดูหนาว) โดย เรนิษรา, ดาวหางฮัลเลย์ โดย fellow fellow และ วาสนาผู้ใด – Parkmelody ขึ้นแท่นเพลงฮิตไวรัลตลอดปี 2023 คว้ารางวัล BLACK MELODY ที่สุดแห่งเพลงฮิตรอสาย - เรียกเข้าบน LINE MELODY ทั้งยังเป็นปีที่ค่ายเพลงอินเตอร์พาเหรดขนเพลงให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้ง SM True, Universal Music (Thailand), Sony Music Thailand และ YG PLUS INC.3. “เลือกตั้ง 66” ตื่นตัวทุกหัวระแหง คนรุ่นใหม่สนใจการเมืองพุ่งเห็นได้จากช่วงเลือกตั้ง 66 ที่ผ่านมา จากสถิติบน LINE TODAY ที่เกาะติดสถานการณ์เลือกตั้งจากพาร์ทเนอร์ผู้ผลิตชั้นนำ พบคนแห่ดูไลฟ์ดีเบตดุเดือด ดันยอดไลฟ์พุ่งสูงถึง 57% สูงขึ้นกว่า 27 เท่า จากช่วงก่อนเลือกตั้ง ขณะที่ยอดเพจวิวจากคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มสูงขึ้นถึง 67% โดยเฉพาะในช่วง 13 – 14 พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงวันเลือกตั้ง ก็พายอดวิวแตะนิวไฮพุ่งสูงเกิน 100 ล้าน ยังพบว่าจำนวนกลุ่มผู้ใช้ต่ำกว่าอายุ 20 ปี เพิ่มขึ้น 63% บริโภคคอนเทนต์ประเภทดังกล่าวมากขึ้นเฉลี่ย 67% เป็นนัยยะของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการเมืองจริงจังมากขึ้น4. สินค้า ไอดอล - อาร์ตทอย ทำช็อปปิ้งออนไลน์คึกสินค้าขายดีทำวงการช็อปออนไลน์คึกคักในปีที่ผ่านมา ที่น่าจับตามองเห็นจะเป็นหมวดไลฟ์สไตล์ในกลุ่มสินค้าและร้านค้าจากเหล่าศิลปินคนดังทั้งไทยและเทศ ทั้ง K-Pop, T-Pop และนักแสดงไอดอลคู่จิ้นมากมาย รวมถึงบัตรคอนเสิร์ต ขณะที่ประเภทสินค้าที่ถูกค้นหามาแรงที่สุดตกเป็นของสินค้าในหมวด “อาร์ตทอย” และร้านค้าสายแฟนด้อมที่มากขึ้นชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น crybaby, rubsarb, velence, ninetytwo, หรือ anwyll เรียกได้ว่า LINE SHOPPING กลายเป็นอีกแหล่งช็อปของสินค้าที่เน้นฐานแฟนไปโดยปริยาย5. หมูกรอบ – หม่าล่า ขึ้นแท่นจานโปรดใหม่คนไทยฟาก LINE MAN ตัวจริงทุกเรื่องกินของคนไทย ก็พบว่าเมนูเดลิเวอรีที่เพิ่มขึ้นสูงสุดตลอดปีที่ผ่านมา ได้แก่ หมูกรอบคั่วพริกเกลือ, หม่าล่า, กะเพราหมูกรอบ, สารพัดเมนูใบเหลียง และกากหมู ขณะที่ “ส้มตำ” ก็ยังคงรั้งตำแหน่งเมนูที่มียอดสั่งสูงสุดบนแพลตฟอร์มติด 2 ปีซ้อน ทะลุ 18 ล้านจาน สูงกว่าปีที่แล้ว 2.6 เท่า!6. คนเก็บเงินเพื่อลูกมากที่สุด ครองฟินเทคบน LINELINE BK พบผู้ใช้ออมเงินดอกเบี้ยพิเศษสูงสุดเพื่อ 3 จุดประสงค์ อย่าง เก็บเงินเพื่อลูก, เก็บเงินเพื่อความมั่งคั่ง และเก็บเงินเพื่อการท่องเที่ยว ขณะที่ด้านบริการให้กู้เงิน พบว่าผู้ใช้กู้ไปเพื่อใช้จ่ายส่วนตัว, เป็นวงเงินสำรองยามฉุกเฉิน และ เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือกระแสเงินสดสำรองในธุรกิจตามลำดับ ขณะที่ Rabbit LINE Pay ก็ฝากบอกว่าได้เปลี่ยนชื่อบริการใหม่เป็น “LINE Pay” แล้ว ภายใต้การดูแลใหม่ LINE MAN Wongnai และ LINE ประเทศไทย พร้อมเชื่อมบริการเข้ากับระบบนิเวศ LINE ขยายการเชื่อมต่อร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Wongnai และบริการอื่น ๆ7. I Told “พระแม่ลักษมี” About You กันรัว ๆหนึ่งในเทพที่ได้รับการกล่าวถึงในหมู่คนไทยมากที่สุดในปีนี้ เห็นจะเป็น “พระแม่ลักษมี” เห็นได้จากวันที่ผู้ใช้งานบริการ LINE ดูดวง เข้ามาขอพรออนไลน์มากที่สุดคือวัน วาราลักษมี วรัทตัม ซึ่งเป็นวันมงคลในการขอพรพระแม่ลักษมี เทวีแห่งความงดงาม มั่งคั่ง และอุดมสมบูรณ์ทั้งเรื่องการงาน การเงิน หรือความรัก ขณะที่บริการเพื่อการบริจาคนั้นพบว่าโครงการที่ได้รับยอดระดมทุนบริจาคมากที่สุดของปีนี้คือ โครงการสร้างห้องความดันลบ ARI โรงพยาบาลเด็ก และ โครงการช่วยสุนัข-แมวแก่และพิการ8. คนเหงา - นางงาม ด้อมคึกคักไม่ขาดตอนLINE OpenChat ก็ยังคงตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มเพื่อสารพัดแฟนด้อมของคนไทย โดยเฉพาะสายนางงาม ที่ยังเติบโตไม่แผ่ว เพราะในปี 2023 มีการรวบรวมว่ามีผู้ใช้ในสายนี้รวมกว่า 200,000 คน เข้ามาพูดคุย แลกเปลี่ยนเรื่องราวจากทุกเวทีไม่ขาดตอนกันตลอด 24 ชม. ไม่ใช่แค่ช่วงประกวดเพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันก็พบว่าห้องโอเพนแชทประเภท “หาเพื่อน พูดคุย สไตล์คนเหงา” ก็มีการใช้ฟีเจอร์ใหม่อย่าง Live talk ตั้งห้องพูดคุยด้วยเสียงเฉลี่ยถึง 1,200 ครั้งต่อเดือน9. ลูกทุ่ง - บ้านเกิด แนวคอนเทนต์ที่ไม่ควรมองข้ามเห็นได้จากเป็นแนวคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมไม่เคยแผ่วบน LINE VOOM แพลตฟอร์มวิดีโอสั้น โดยเพลงลูกทุ่ง เป็นประเภทที่ได้รับความนิยมเฉลี่ยจากผู้ใช้ทั่วประเทศสูงสุดจากทุกเพศ ทุกวัย สอดคล้องกับแคมเปญ “ใครไม่เกิด บ้านเกิด” ที่ปลุกความภูมิใจของดีท้องถิ่นทั่วไทย ที่สามารถคว้ารางวัล รางวัล Best Apps & Platforms Influencer Campaign จากเวที Thailand Influencer Awards 2023 ที่ผ่านมาได้10. หลากอารมณ์กับเรื่องงาน พูดตรงๆ ไม่ได้ ก็ส่งสติกเกอร์เอาด้าน LINE STICKERS ก็ออกมาเผยเทรนด์สติกเกอร์มาแรง พบสติกเกอร์แนวโหมดทำงาน นั้นฮิตติดใจชาวออฟฟิศ ฟรีแลนซ์ วัยทำงานทุกคน เพราะช่วยสื่อสารข้อความและอารมณ์แทนการพิมพ์ข้อความตรงๆ ได้เป็นอย่างดี หรือจะเป็นสติกเกอร์แนวจิกกัดขำขัน ที่เปิดโอกาสให้คนเราเลี่ยงที่จะพูดสิ่งนั้นตรง ๆ ได้อย่างมีอารมณ์ขัน ยิ่งเมื่อปล่อย LINE STICKERS PREMIUM ระบบสมาชิกให้ใช้สติกเกอร์ไม่อั้นได้แล้วด้วย ก็ยิ่งกระตุ้นให้การพูดด้วยสติกเกอร์สนุกยิ่งขึ้นไปอีก11. เว็บตูนต่อคิวรอทำเป็นหนัง – ซีรีส์ อีกเพียบท็อป 5 สำหรับ LINE WEBTOON ยอดนิยมสูงสุดได้แก่ Lookism, ชาตินี้น้องขอเป็นราชินี, ช่วยเปลี่ยนฉันที, การศึกษาที่แท้จริง และ การแต่งงานครั้งใหม่ของจักรพรรดินี โดยในปีนี้มีเว็บตูนทั้งหมด 28 เรื่องได้ถูกนำไปสร้างเป็นอนิเมชัน ภาพยนตร์ ซีรีส์ ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะเรื่อง Doona ที่ถูกนำไปทำเป็นซีรี ส์บน Netflix และ อนิเมชัน บน BiliBili ในจีนอีกด้วย12. LINE GAME ยอดนิยมแห่งปีเกม Let’s Get Rich ขึ้นแท่นเกมยอดนิยมแห่งปี และมียอดดาวน์โหลดทั่วโลกมากที่สุด แถมแผนที่โลกถูกเล่นเฉลี่ยต่อวันกว่า 3 แสนครั้ง มากกว่าจำนวนเที่ยวบินทั่วโลกรวมกันโดยเฉลี่ย ถึง 3 เท่า!