LINE MAN Wongnai ผนึก LINE ซื้อกิจการ Rabbit LINE Pay

ผู้จัดการรายวัน 360 -LINE MAN Wongnai และ LINE ประเทศไทย เข้าซื้อกิจการ Rabbit LINE Pay (RLP) จากผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ บริษัท แรบบิทเพย์ ซิสเทม จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัดการซื้อหุ้นครั้งนี้ทำให้ LINE MAN Wongnai กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ RLP โดยนายยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายชอง อิน ยัง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ LINE MAN Wongnai เข้ามาดำรงตำแหน่งเดียวกันใน RLP ด้วยการซื้อกิจการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมบริการของ RLP เข้ากับระบบนิเวศของ LINE มากขึ้น ได้แก่ LINE MAN, LINE SHOPPING, แอป LINE รวมถึงเครือข่ายร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Wongnai สามารถทำธุรกรรมได้อย่างไร้รอยต่อ โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่จะช่วยเพิ่มนวัตกรรมของ RLP และสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นในการใช้บริการบนแพลตฟอร์ม LINE MAN Wongnai และระบบนิเวศของ LINEผู้ใช้งานจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น สามารถใช้จ่ายผ่านบริการของ RLP ได้ทุกช่องทางเช่นเดิม รวมทั้งการเชื่อมต่อกับระบบตั๋วรถไฟฟ้า BTS และการชำระค่าบริการ AISนายยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN Wongnai กล่าวว่า “RLP ดำเนินธุรกิจด้าน e-payment ในไทยมาอย่างยาวนาน ให้บริการครอบคลุมทั้งการจ่ายเงินออนไลน์และออฟไลน์ แต่เมื่อพฤติกรรมการใช้ e-payment ของคนไทยและตลาด Fintech ในไทยเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ก็ถึงเวลาที่ควรปรับบทบาทของ RLP ภายใต้โครงสร้างผู้ถือหุ้นแบบใหม่“เราต้องการใช้จุดแข็งจากการเชื่อมต่อผู้ใช้งานกว่า 10 ล้านคนบนแพลตฟอร์ม LINE MAN และ Wongnai รวมถึงร้านค้าอีกกว่า 5 แสนร้านและไรเดอร์อีกมากกว่า 1 แสนคน เพื่อสร้างประสบการณ์ธุรกรรมทางการเงินระหว่างกันได้อย่างราบรื่น เราเชื่อว่า RLP เป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่ช่วย LINE MAN Wongnai อยู่ในสถานะที่โดดเด่นในการผลักดันเศรษฐกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” นายยอด กล่าวนายชอง อิน ยัง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน LINE MAN Wongnai กล่าวว่า “การที่ LINE ประเทศไทย และ LINE MAN Wongnai ร่วมกันเข้าซื้อ RLP มีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมต่อฐานผู้ใช้งานและแพลตฟอร์มร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของไทยเข้าด้วยกันผ่านบริการชำระเงิน ดีลครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ระหว่าง LINE Group หนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และ LINE MAN Wongnai หนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีระดับยูนิคอร์นของไทย โดยการเข้าซื้อกิจการต่อเนื่องของ LINE MAN Wongnai ตั้งแต่ธุรกิจ POS ก่อนหน้านี้ และ RLP ในครั้งนี้ ทำให้พวกเรามั่นใจว่าจะสามารถสร้างบริษัทเทคโนโลยีที่คนไทยภาคภูมิใจได้สำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้”ดร. พิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE ประเทศไทย กล่าวว่า “การที่ LINE ประเทศไทย และ LINE MAN Wongnai ร่วมกันเข้าซื้อ RLP ซึ่งมีจุดแข็งในการผสานการชำระเงินแบบออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกัน เป็นกลยุทธ์ที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่แอป LINE โดยเชื่อมต่อเข้ากับ LINE MAN แพลตฟอร์มออนดีมานด์ และLINE SHOPPING ผู้ให้บริการแชตคอมเมิร์ซ ซึ่งเติมเต็มความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกกลุ่ม เรายังสามารถนำจุดเด่นของแอปอย่างการแชท, LINE POINTS, LINE STICKERS มายกระดับประสบการณ์ให้กับผู้ใช้ได้อีกด้วย นอกจากนี้เราเชื่อมั่นว่าคุณยอดและทีมงานจะสามารถผลักดัน RLP ขึ้นไปอีกระดับเช่นเดียวกัน”LINE MAN Wongnai คือหนึ่งในบริษัทเทคสตาร์ตอัพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีมูลค่าบริษัทมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังการระดมทุนซีรีส์บีที่นำโดย GIC และ LINE บริษัทตั้งเป้าสู่การเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซด้านบริการครบวงจร ได้แก่ ส่งอาหารและสินค้า แท็กซี่ เมสเซนเจอร์ รีวิวสำหรับธุรกิจท้องถิ่น และโซลูชันสำหรับร้านอาหาร บริษัทขับเคลื่อนโดยพนักงานกว่า 1,000 คนที่ทุ่มเทเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง เชื่อมต่อผู้ใช้หลายล้านคนในไทยเพื่อยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นส่วนLINE ประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2557 LINE ประเทศไทยมีหน้าที่บริหารจัดการธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดภายในประเทศ เช่นเดียวกับการพัฒนาธุรกิจและบริการใหม่ๆสำหรับตลาดในเมืองไทย ด้วยพันธกิจ Closing The Distance LINE ประเทศไทยมอบอึโคซิสเต็มสำหรับชีวิตดิจิทัลแบบครบวงจรด้วยบริการที่หลากหลาย เช่น LINE SHOPPING, LINE VOOM, LINE STICKERS, LINE MELODY, LINE TODAY, LINE OPENCHAT, LINE for Business and LINE Official Account, LINE MAN, LINE GAME, LINE WEBTOON, LINE BK และ Rabbit LINE Pay ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน (MAU) ในไทยรวม 54 ล้านคน (มิถุนายน 2566)สำหรับRabbit LINE Pay (RLP) คือผู้ให้บริการระบบการชำระเงินแบบออนไลน์และออฟไลน์ ภายใต้การบริหารของ LINE MAN Wongnai หลังการประกาศเข้าซื้อกิจการเมื่อเดือนสิงหาคม 2023 โดย RLP ให้บริการครอบคลุมทั้งกระเป๋าเงินดิจิทัล บริการช่องทางชำระเงินที่ง่ายและปลอดภัย สามารถจ่าย โอนเงิน หรือเติมเงิน ที่สามารถใช้ได้กับเครือข่ายระบบขนส่งมวลชน การชำระค่าสินค้าและบริการจากแบรนด์พันธมิตร รวมถึงชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ