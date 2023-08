Jack Dorsey โกยกำไรจาก Block ใน Q2/66 เพิ่มขึ้น 74%

จากการเปิดเผยของ decrypt ระบุถึงผลประกอบการของ Block Inc. เหนือกว่าความคาดหมายของนักวิเคราะห์ โดยรายได้และกำไรสุทธิสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้การเติบโตของ Block Inc. ขับเคลื่อนโดยการเติบโตของธุรกิจการประมวลผลการชำระเงิน ซึ่งเติบโต 43% เมื่อเทียบเป็นรายปี ธุรกิจ Cash App ก็เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยเติบโต 35% เมื่อเทียบเป็นรายปีBlock Inc. ยังคงเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จ แต่ต้องเผชิญกับความท้าทายบางประการรวมถึงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากคู่แข่งเช่น PayPal และ Visaโดยรวมแล้ว ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2566 ของ Block Inc. แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังคงเติบโตและประสบความสำเร็จรายละเอียดสำคัญของผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2566 ของ Block Inc. ได้แก่รายได้: 4.31 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 42% เมื่อเทียบเป็นรายปีกำไรสุทธิ: 128 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 74% เมื่อเทียบเป็นรายปีธุรกิจการประมวลผลการชำระเงิน: รายได้ 2.66 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบเป็นรายปีธุรกิจ Cash App: รายได้ 1.65 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบเป็นรายปีธุรกิจ Square Capital: รายได้ 100 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบเป็นรายปีธุรกิจ Afterpay: รายได้ 215 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 58% เมื่อเทียบเป็นรายปีBlock Inc. เป็นบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จ แต่ต้องเผชิญกับความท้าทายบางประการ รวมถึงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากคู่แข่งเช่น PayPal และ Visa อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2566 แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังคงเติบโตและประสบความสำเร็จ