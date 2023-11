ยกระดับประสบการณ์พิเศษเหนือใคร เฉพาะลูกค้าโรมมิ่งทรูและดีแทค

ร่วมกับมอบสิทธิพิเศษยกระดับประสบการณ์การเดินทางที่ทั้งสะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งกว่า ด้วยบริการ Red carpet แก่ลูกค้าโรมมิ่งทั้งทรู และ ดีแทค ตั้งแต่การเช็คอินที่ช่องทางพิเศษ พักผ่อนสบายพร้อมอาหารเเละเครื่องดื่มในห้องรับรองก่อนขึ้นเครื่อง เรียกขึ้นเครื่องก่อนใคร เเละเมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานปลายทาง ได้รับสัมภาระก่อนใคร โดย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น นางสุกัณณี เลิศสุขวิบูลย์ หัวหน้าสายงานธุรกิจต่างประเทศและเกตเวย์ ร่วมกับ แอร์เอเชีย นางสาวอารดา จิรกาญจนากร Senior Group Product Manager มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู และ ดีแทคที่ใช้แพ็คเกจโรมมิ่ง และ SIM - True TRAVEL SIM / Dtac GO INTER โดยลูกค้าทรูกด USSD *868*1015# โทรออก และลูกค้าดีแทคกด *399*892# โทรออก เพื่อ redeem code โดยลูกค้าจะได้รับ VIP code ผ่าน SMS และนำ code มาแสดงที่เคานเตอร์เช็คอิน ระยะเวลาการใช้ code ภายใน 30 นาทีหลังจากรับ code เพื่อรับสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2567…ตอกย้ำ Better Together รวมกันแล้วได้มากกว่าเดิม*อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ใช้บริการห้องรับรองพิเศษที่ The Coral Executive Lounge และ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ใช้บริการห้องรับรองพิเศษที่ The Coral Executive Lounge* กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เช็คอิน เพื่อรับบัตรสำหรับใช้ยื่นให้แก่พนักงาน Coral Lounge ก่อนเข้ารับบริการที่ห้องรับรองพิเศษ**กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินแอร์เอเชียเพื่อรับเครื่องดื่มซิกเนเจอร์TRUE: https://www.true.th/news/truemoveh/tmvhirprivilege DTAC: https://www.dtac.co.th/ir #AirAsiaxTRUE&dtacRoaming#TrueMoveHRoaming #DTACRoaming #HappierTogether #Trueanddtacprivilege #TRUE5G #DTAC5G #TrueanddtacBeyondRoaming