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ลูกค้าโรมมิ่ง ทรู ดีแทค เที่ยวญี่ปุ่นรับส่วนลด 500 เยน ที่ห้าง MITSUI วันนี้ถึง 30 เม.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



BEYOND ROAMING ... ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดให้กับเดสติเนชันยอดนิยมอันดับหนึ่งของคนไทย ไฮซีซันนี้ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ใช้บริการโรมมิ่งบนเครือข่าย 5G อัจฉริยะ ทั้ง TRAVEL SIM จากทรู และ SIM GO INTER จากดีแทค หรือพิเศษสุดสำหรับแพกเกจ TRAVEL JAPAN 14 GB ระยะเวลา 7 วัน จากทรู หรือดีแทค GO TRAVEL (เอเชีย/ออสเตรเลีย/อเมริกา) 14 GB ระยะเวลา 7 วัน ในราคาเพียง 499 บาท เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น จะได้รับ SMS แจ้งรายละเอียดแคมเปญ กดเข้า link เพื่อรับ QR Code นำมาแสดงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ณ MITSUI OUTLET PARK และ MITSUI SHOPPING PARK ทั้ง 19 สาขา ทั่วประเทศญี่ปุ่น (1 ครั้ง/1 วัน/1 ท่าน) เพื่อรับส่วนลด 500 เยน เมื่อชอปครบ 5,000 เยนต่อเซลล์สลิป นอกจากนี้ ยังสามารถทำคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat refund) ได้พร้อมกันที่เดียวอีกด้วย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2567 …ตอกย้ำ Better Together รวมกันแล้วได้มากกว่าเดิม


รายละเอียดเพิ่มเติม
TRUE: https://www.true.th/news/truemoveh/tmvhirprivilege
DTAC: https://www.dtac.co.th/ir


MITSUI 19 สาขา ดังนี้
- MITSUI OUTLET PARK SAPPORO KITAHIROSHIMA (Hokkaido)
- MITSUI OUTLET PARK SENDAI PORT (Miyagi Prefecture)
- MITSUI OUTLET PARK KISARAZU (Chiba Prefecture)
- MITSUI OUTLET PARK MAKUHARI (Chiba Prefecture)
- Mitsui Shopping Park LaLaport TOKYO-BAY (Chiba Prefecture)
- DiverCity Tokyo Plaza (Tokyo)
- Mitsui Shopping Park Urban Dock LaLaport TOYOSU (Tokyo)
- COREDO Muromachi (Tokyo)
- MITSUI OUTLET PARK TAMA MINAMI OSAWA (Tokyo)
- MITSUI OUTLET PARK IRUMA (Saitama Prefecture)
- Mitsui Shopping Park LAZONA kawasaki plaza (Kanagawa Prefecture)
- MITSUI OUTLET PARK YOKOHAMA BAYSIDE (Kanagawa Prefecture)
- MITSUI OUTLET PARK HOKURIKU OYABE (Toyama Prefecture)
- MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM NAGASHIMA (Mie Prefecture)
- MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO (Shiga Prefecture)
- Mitsui Shopping Park LaLaport KADOMA / MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA (Osaka Prefecture)
- Mitsui Shopping Park LaLaport EXPOCITY (Osaka Prefecture)
- MITSUI OUTLET PARK KURASHIKI (Okayama Prefecture)
- Mitsui Shopping Park LaLaport FUKUOKA (Fukuoka Prefecture)

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