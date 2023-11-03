ลูกค้าโรมมิ่ง ทรู ดีแทค เที่ยวญี่ปุ่นรับส่วนลด 500 เยน ที่ห้าง MITSUI วันนี้ถึง 30 เม.ย.นี้

BEYOND ROAMING ... ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดให้กับเดสติเนชันยอดนิยมอันดับหนึ่งของคนไทย ไฮซีซันนี้ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ใช้บริการโรมมิ่งบนเครือข่าย 5G อัจฉริยะ ทั้ง TRAVEL SIM จากทรู และ SIM GO INTER จากดีแทค หรือพิเศษสุดสำหรับแพกเกจ TRAVEL JAPAN 14 GB ระยะเวลา 7 วัน จากทรู หรือดีแทค GO TRAVEL (เอเชีย/ออสเตรเลีย/อเมริกา) 14 GB ระยะเวลา 7 วัน ในราคาเพียง 499 บาท เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น จะได้รับ SMS แจ้งรายละเอียดแคมเปญ กดเข้า link เพื่อรับ QR Code นำมาแสดงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ณ MITSUI OUTLET PARK และ MITSUI SHOPPING PARK ทั้ง 19 สาขา ทั่วประเทศญี่ปุ่น (1 ครั้ง/1 วัน/1 ท่าน) เพื่อรับส่วนลด 500 เยน เมื่อชอปครบ 5,000 เยนต่อเซลล์สลิป นอกจากนี้ ยังสามารถทำคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat refund) ได้พร้อมกันที่เดียวอีกด้วย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2567 …ตอกย้ำ Better Together รวมกันแล้วได้มากกว่าเดิม
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MITSUI 19 สาขา ดังนี้
- MITSUI OUTLET PARK SAPPORO KITAHIROSHIMA (Hokkaido)
- MITSUI OUTLET PARK SENDAI PORT (Miyagi Prefecture)
- MITSUI OUTLET PARK KISARAZU (Chiba Prefecture)
- MITSUI OUTLET PARK MAKUHARI (Chiba Prefecture)
- Mitsui Shopping Park LaLaport TOKYO-BAY (Chiba Prefecture)
- DiverCity Tokyo Plaza (Tokyo)
- Mitsui Shopping Park Urban Dock LaLaport TOYOSU (Tokyo)
- COREDO Muromachi (Tokyo)
- MITSUI OUTLET PARK TAMA MINAMI OSAWA (Tokyo)
- MITSUI OUTLET PARK IRUMA (Saitama Prefecture)
- Mitsui Shopping Park LAZONA kawasaki plaza (Kanagawa Prefecture)
- MITSUI OUTLET PARK YOKOHAMA BAYSIDE (Kanagawa Prefecture)
- MITSUI OUTLET PARK HOKURIKU OYABE (Toyama Prefecture)
- MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM NAGASHIMA (Mie Prefecture)
- MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO (Shiga Prefecture)
- Mitsui Shopping Park LaLaport KADOMA / MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA (Osaka Prefecture)
- Mitsui Shopping Park LaLaport EXPOCITY (Osaka Prefecture)
- MITSUI OUTLET PARK KURASHIKI (Okayama Prefecture)
- Mitsui Shopping Park LaLaport FUKUOKA (Fukuoka Prefecture)
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