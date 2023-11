True - dtac ร่วมกับ Sawasdee by AOT ซื้อแพ็กโรมมิ่ง รับสิทธิผู้ช่วยส่วนตัว และบริการรถกอล์ฟไฟฟ้า

โดยมีเจ้าหน้าที่มารับด้วยรถกอล์ฟไฟฟ้าที่ประตูผู้โดยสารขาเข้า และมาส่งบริเวณหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง นอกจากนี้ผู้ช่วยส่วนตัวจะช่วยดูแลสัมภาระและแนะนำทุกขั้นตอนตลอดเส้นทาง เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับการบริการที่พรีเมี่ยมสุดพิเศษตั้งแต่เครื่องลงจอดจนกระทั่งออกจากท่าอากาศยาน มูลค่ารวมค่าบริการทั้งหมด 2,800บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)สำหรับลูกค้าทรู และ ดีแทคที่ซื้อแพ็คเกจโรมมิ่งตั้งแต่ 1,099 บาทขึ้นไป โดยกดรับสิทธิ์ ผ่าน USSD เพื่อรับ code การใช้สิทธิ์ และทำการจองบริการผ่าน เว็ปไซด์ www.sawasdeepass.com หรือแอปพลิเคชัน Sawasdee by AOT นำ code ที่ได้ใส่ในช่อง Discount Code จะได้รับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษเหนือใครทั้งนี้ลูกค้าต้องดำเนินการจองตั้งแต่ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทยและก่อนวันที่รับบริการ 3 วัน ลูกค้าทรูกด USSD *868*1014# โทรออก และ ลูกค้าดีแทคกด *399*891# โทรออก เพื่อรับสิทธิประโยชน์นี้ลูกค้าโรมมิ่ง ทรู และ ดีแทค สัมผัสความเอ็กซ์คลูซีฟ กับประสบการณ์ Beyond Roaming ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2567…ตอกย้ำ Better Together รวมกันแล้วได้มากกว่าเดิม