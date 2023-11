ปันโปร จับมือ แอร์เอเชีย ส่งท้ายโครงการ “เที่ยวดี กรีนดี” หวังครีเอเตอร์หน้าใหม่สร้างเนื้อหาการทำการตลาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์

นางสาวอรวรรณ กิตติธนนิรันดร์ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด เปิดเผยว่า “การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน แต่ด้วยข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้ชุมชนหลายแห่งขาดความพร้อม และกำลังในการเข้าถึงเครื่องมือที่เพิ่มโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเองให้เติบโต อีกทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันมักเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งปันโปรเล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงร่วมมือกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย นำทีมงานไปลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการสื่อสารและการทำ การตลาดเชิงสร้างสรรค์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้แก่ชุมชนเครือข่าย 11 ชุมชน เพื่อนำไปต่อยอดและสร้างโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างเอกลักษณ์ให้แก่ชุมชน กระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจและดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยว ให้หันมาท่องเที่ยววิถีชุมชนมากยิ่งขึ้น”นอกจากการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้คนในชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นเอกลักษณ์ ตามความต้องการของชุมชนแล้ว ปันโปรยังร่วมผลักดันการท่องเที่ยววิถีชุมชนให้แพร่หลายมากขึ้น โดยเหล่าครีเอเตอร์หน้าใหม่“ความพิเศษของทริปดอยผาหมีนี้คือเราพาผู้โชคดีไปร่วมสัมผัสและส่งต่อประสบการณ์ท่องเที่ยววิถีชุมชน ซึ่งออกแบบการเดินทางโดย บริษัท ฟายด์โฟล์ค จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้ร่วมเดินทางได้เปิดมุมมองการท่องเที่ยวแบบใหม่ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอาข่าอย่างใกล้ชิด ยิ่งไปกว่านั้นผู้ร่วมเดินทางยังมีส่วนในการส่งเสริมให้คนหันมาท่องเที่ยววิถีชุมชนมากขึ้น ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทาง ตามแบบฉบับของตัวเองบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ถือเป็นการส่งต่อและแบ่งปันสิ่งดี ๆ อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสะท้อนความตั้งใจของปันโปรที่อยากส่งมอบคุณค่าสู่สังคมอย่างรอบด้าน (More For Life)” นางสาวอรวรรณกล่าวปิดท้ายโครงการ “เที่ยวดี กรีนดี” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่มีความหมายแก่ชุมชน สังคม และผู้ร่วมเดินทางมากขึ้นกว่าเดิม ตอกย้ำความมุ่งมั่นของปันโปรที่ต้องการส่งมอบประสบการณ์ที่จริงใจ (More Experience), ส่งมอบความทรงจำที่ดี (More Memory), ส่งเสริมชุมชน (More Local), ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (More Green) และสุดท้ายคือส่งมอบคุณค่าถึงผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิต (More Value)ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหว โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Facebook หรือ Instagram ปันโปร - Punpromotion