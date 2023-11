Wow Gadget : vivo, CASETiFY, Redmi และ OPPO

CASETiFY - เทคแอคเซสซอรี่ Nothing Mini Pouch with Ear กระเป๋าเคสมินิที่มากับหูฟังเอียร์บัดเป็นครั้งแรก ผลงานความร่วมมือกับ Nothing แบรนด์เทคโนโลยีสำหรับคนรุ่นใหม่สัญชาติอังกฤษที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2020 ณ กรุงลอนดอน ถือเป็นนวัตกรรมหูฟังที่ได้รับรางวัลในฐานะอุปกรณ์เสียงที่เหนือกว่าในราคาที่เข้าถึงได้ มีสายเชือกหูหิ้วกระเป๋าเส้นเล็กลายโลโก้ CASETiFY ช่วยให้ใช้ได้สะดวกสบาย Nothing Mini Pouch จะจำหน่ายเป็นชุดพร้อมกับ Nothing's Ear ราคา 5,499 บาทOPPO - คอลเลกชันพิเศษ OPPO Find N3 Flip | Aristotle ถูกใจสายแฟชั่น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ด้วยกระเป๋าลายกุหลาบเย็บนูนชื่อดังของคนไทย เป็นคอลเลกชันกระเป๋า Aristotle Rose Bag รุ่น Phone & Coin ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่พกเพียงแค่โทรศัพท์ การ์ด เหรียญ และตัวกระเป๋าสามารถสะพายคล้องคอได้ แมทช์เสื้อผ้าได้ทุกสไตล์ ใครอยากเป็นเจ้าของต้องพรีออเดอร์ OPPO Find N3 Flip ราคา 34,990 บาท แล้วรับฟรีกระเป๋าเอกซ์คลูซิฟมูลค่า 2,499 บาทRedmi - แท็บเล็ตที่ผสมผสานการใช้งานและสุนทรียภาพได้อย่างลงตัว Redmi Pad SE มีหน้าจอแสดงผล FHD+ ขนาด 11 นิ้ว อัตราส่วนการแสดงผล 16:10 สีสันหลากหลายกว่า 16.7 ล้านสี สามารถเลือกใช้อัตรารีเฟรชระหว่าง 60Hz หรือ 90Hz ด้วยตัวเองเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เหมาะสมที่สุด ใช้ชิป Snapdragon 680 พร้อมเทคโนโลยี 6nm แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 8000mAh เล่นวิดีโอได้ยาวนาน 14 ชั่วโมง รุ่นความจุใหม่ 8GB+256GB ราคา 6,999 บาทvivo - สมาร์ตโฟนสุดล้ำสำหรับสายพอร์ตเทรต V29e 5G ชูฟีเจอร์ Aura Light Portrait 2.0 ถ่ายสวยละมุนเป็นธรรมชาติ รองรับการถ่ายภาพกลุ่ม Group Selfie กล้องหน้าความละเอียด 50MP มี AF ครบจบในภาพเดียว โดดเด่นด้วยตัวเครื่องดีไซน์ใหม่ สีฟ้า Ice Creek Blue และ สีดำ Forest Black ดีไซน์หรู โฉบเฉี่ยว หน้าจอ AMOLED ขนาดใหญ่ 6.67 นิ้ว ความละเอียด 2400 x 1080 (FHD+) พร้อมเม็ดสีที่อัดแน่นมากถึง 394 PPI อัตราการรีเฟรช 120Hz และอัตราแสดงผลที่มากถึง 16.7 ล้านสี ราคา 11,999 บาท