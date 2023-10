Nutanix ควง Cisco บุกตลาดโลก หลังปิดปี 2023 รายได้สัญญาพุ่ง 44%

Cisco กระทุ้งเอเชีย "กริดจ่ายไฟ" ต้องเป็นดิจิทัลถึงจะลดโลกร้อนได้

ซิสโก้ (Cisco) บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่สัญชาติอเมริกัน ประกาศเปิดตัว 3 กลยุทธ์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมฉบับอัปเดทใหม่ ตั้งชื่อ The Plan for Possible หรือ แผนเพื่อความเป็นไปได้ ที่เชื่อว่าจะคุมอากาศโลกไม่ให้ร้อนขึ้นเกิน 1.5#176;C