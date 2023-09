eCloudvalley ตอกย้ำความแข็งแกร่ง เสริมทัพโซลูชั่นส่งพันธมิตรสู่ความสำเร็จ​ การันตีด้วย Top7 MSP ผู้ให้คำปรึกษาบริการคลาวด์ระดับโลก

ในวันนี้ภาคธุรกิจทุกวันนี้ เทคโนโลยีระบบ Cloud หรือ Cloud Computing เป็นระบบที่เข้ามาช่วยให้งานด้านต่างๆ ของธุรกิจให้ก้าวหน้า ความท้าทายของธุรกิจที่จะต้องเปลี่ยนผ่านจากระบบดั้งเดิมเข้าสู่ดิจิทัล หรือเริ่มสร้างธุรกิจใหม่บนคลาวด์ อาจเป็นเรื่องใหม่และยาก สำหรับในประเทศไทย ด้วยความเชี่ยวชาญมากว่า 10 ปีของบริษัทผู้ให้บริการจัดการระบบคลาวด์ บน Amazon Web Services (AWS) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้มากที่สุด ก็ได้ช่วยหลายธุรกิจวางแผนโอนย้ายระบบไปใช้เทคโนโลยีคลาวด์ได้สำเร็จ ธุรกิจคล่องตัวมากขึ้นให้บริการ Cloud Managed Services Provider (MSP) ด้านเทคโนโลยีบนคลาวด์กับพันธมิตร ผู้ให้บริการคลาวด์เจ้าใหญ่อย่าง AWS ช่วยวางระบบปฏิบัติการแก่ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ที่เข้ามาช่วยพัฒนาระบบการทำงานรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรียกว่า Next-Generation Managed Service มุ่งเน้นไปที่การบริการจัดการสำหรับระบบคลาวด์ด้านต่างๆ ตั้งแต่การจัดการระบบคลาวด์โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service) ระบบการจัดการอัตโนมัติ Highly Automated IT Environment การใช้งาน DevOps/DevSecOps ระบบเซอร์วิสอัจฉริยะ Service intelligence ทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงงานเทคนิครอบด้านได้ตั้งแต่ บริการเครือข่าย (Network) บริการ Server, การรักษาความปลอดภัย (Security), ด้าน Cloud and software based solutions รวมถึงการใช้งาน Application, การใช้งานดาต้า AI/ML และการใช้งาน Storage เก็บข้อมูล รวมทั้งบริการ Software ขององค์กร เช่น Office, Mail, Account, HR, Conference เป็นการเสริมศักยภาพให้ธุรกิจได้ประโยชน์อย่างสูงสุด อีกทั้งสามารถลดต้นทุนค่าดูแลบำรุงรักษาต่างจากระบบเดิม ด้วยคิดค่าบริการแบบเฉพาะรายการและระยะเวลาตามที่ลูกค้าต้องการได้นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทอันดับที่ 7 ของโลกจากการจัดอันดับ The World's Top 100 Vertical Market MSPs อีกด้วย ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2023 ที่ผ่านมา eCloudvalley ได้รับการรับรองโดย Amazon Web Services MSSP (AWS) เป็นผู้ให้บริการรายแรกที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยของระบบคลาวด์ในไต้หวัน ด้วยมาตรฐานการทำงานที่ได้รับการรับรองในระดับสากลนี้เอง ทำให้ลูกค้าองค์กรต่าง ๆ มากกว่า 2,000 บริษัทให้ความไว้วางใจใน eCloudvalley และมั่นใจเลือกให้บริษัทช่วยเสริมโซลูชั่นความแข็งแกร่งให้ธุรกิจอย่างต่อเนื่องต่อไปที่สำคัญส่งมอบคุณค่าให้กับธุรกิจในการให้บริการจัดการระบบ Cloud ด้วย ‘ATLAS’ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มจัดการระบบคลาวด์ให้ธุรกิจ ที่จะติดตามและแสดงภาพการใช้งานและประสิทธิภาพ ก่อนนำข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถปรับแต่งระบบคลาวด์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจตนเองได้ พร้อมใบรับรอง ISO 27017 สำหรับการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลและมาตรฐานสากลของการปฏิบัติตามความปลอดภัย ลูกค้าจึงสามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายและแนวโน้มการใช้งานระบบคลาวด์ในอนาคตได้ สามารถช่วยให้ธุรกิจปรับใช้ทรัพยากรระบบคลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบคลาวด์ ทำให้การดำเนินงานบนระบบคลาวด์คล่องตัวและเป็นอัตโนมัติทั้งนี้ eCloudvalley Technology Limited เตรียมฉลองครบรอบ 10 ปี ในเดือนกันยายนปีนี้ และมีกำหนดการจัดงานครบรอบในประเทศไทยด้วยเช่นกัน เพื่อตอกย้ำความสำเร็จในฐานะผู้ให้บริการคลาวด์ครบวงจรที่สุด เป็นที่ปรึกษาและพันธมิตรที่เชื่อถือได้ให้แก่ธุรกิจมาอย่างยาวนาน ตามเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอยู่เสมอ และรักษาความปลอดภัยในการปฎิบัติตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เป็นบริษัทที่เติบโตสูงสุดติดอันดับ Top 10 ในเอเชียแปซิฟิก (APAC)ติดต่อเรา:Website: https://www.ecloudvalley.com/th/ Tel: +66 02255-5565E-mail: info@ecloudvalley.comFB: eCloudvalley ThailandLinkedIn: eCloudvalley Thailand