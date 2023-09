Cisco กระทุ้งเอเชีย "กริดจ่ายไฟ" ต้องเป็นดิจิทัลถึงจะลดโลกร้อนได้

ซิสโก้ (Cisco) บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่สัญชาติอเมริกัน ประกาศเปิดตัว 3 กลยุทธ์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมฉบับอัปเดทใหม่ ตั้งชื่อ The Plan for Possible หรือ "แผนเพื่อความเป็นไปได้" ที่เชื่อว่าจะคุมอากาศโลกไม่ให้ร้อนขึ้นเกิน 1.5°C ได้สำเร็จ ชี้ส่วนสำคัญที่สุดคือการปรับให้ "กริดจ่ายไฟ" (Power Grid) เป็นดิจิทัลและใช้พลังงานสะอาด กระทุ้งประเทศในเอเชียแปซิฟิกมองเป็นวาระแห่งชาติเร่งปรับปรุงระบบไฟให้เขียวขึ้นแมรี เดอ ไวซอคกี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืนของซิสโก้ กล่าวว่าแผนกลยุทธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นในอนาคต ด้วยการก้าวไปไกลกว่าความยั่งยืนและขยายผลไปสู่การสร้างอนาคตที่ระบบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถเจริญเติบโตไปคู่กันได้ โดย Cisco นั้นมีความมุ่งมั่นที่จะจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก ไม่ให้สูงไปกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม หรือที่ 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งแปลว่าโลกจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงเหลือศูนย์ให้สำเร็จภายในปี 2593"เราทำงานร่วมกับทั้งบริษัทต่างๆ ซัปพลายเชน และลูกค้า คีย์หลักคือจะทำอย่างไรให้เกิดการมีส่วนร่วม ให้ทุกคนใช้พลังงานสะอาด" แมรีกล่าว พร้อมกับย้ำว่าสิ่งที่ Cisco ทำแล้วและจะทำต่อไปคือการเชื่อมโยงกับหลายฝ่าย คู่กับการให้ความรู้เรื่องวิธีการนับปริมาณคาร์บอน และจะมุ่งลงทุนให้เกิดการพัฒนากริดจ่ายไฟที่ "สะอาดขึ้น"ปัจจุบัน อัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกอยู่ที่ 1.1 องศาเซลเซียส และปีนี้ถือเป็นปีที่อากาศร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ ภาวะนี้ทำให้ Cisco เชื่อว่าโลกต้องการอนาคตที่ไม่ต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และหากโลกลุกขึ้นมาจัดการกับมลพิษที่สะสมมานานนับศตวรรษ ชุมชนต่างๆ ทั่วโลกก็จะมีโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้นไปด้วยCisco อ้างว่าตัวเองพัฒนาก้าวไปไกลกว่าแนวทาง “ไม่ทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม” เพราะได้กำหนดกลยุทธ์แบบรอบด้านเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กลยุทธ์นี้ชื่อว่า “The Plan for Possible” ครอบคลุมถึงวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัท แนวทางการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ และการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าและชุมชนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป1 ใน 3 ภารกิจสำคัญของแผนนี้ คือการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด Cisco ระบุว่าเพื่อขับเคลื่อนโลกด้วยพลังงานทดแทน ระบบโครงข่ายไฟฟ้าจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อเชื่อมต่อแหล่งพลังงานสะอาดที่หลากหลายและไม่รวมศูนย์อย่างไรก็ตาม ถึงแม้โลกจะใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องลดปริมาณพลังงานที่ใช้โดยระบบเศรษฐกิจเชื่อมต่อ ภายใต้ภารกิจที่สำคัญนี้ ซิสโก้ได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิให้เหลือศูนย์ (Net Zero) โดยครอบคลุมทุกส่วนของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ภายในปี 2583 ซึ่งรวมถึงการใช้พลังงานของทั้งซัพพลายเออร์และลูกค้าด้วยซิสโก้ระบุว่าปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการใช้นวัตกรรมชั้นนำที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การเชื่อมต่อพลังงานสะอาด และการปรับเปลี่ยนโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นดิจิทัล"ซิสโก้มีความพร้อมอย่างมากในการจัดหาโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆ เพื่อช่วยให้องค์กรเหล่านี้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ตัวอย่างเช่น ชิป Silicon One ซึ่งเป็นอุปกรณ์เครือข่ายของซิสโก้สำหรับการประมวลผล AI ช่วยลดการใช้พลังงาน ควบคู่ไปกับการเพิ่มแบนด์วิธ และ Universal Power Over Ethernet (PoE) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอาคารอัจฉริยะ นอกจากนี้ ซิสโก้ยังช่วยให้ซัพพลายเชนของบริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย" Cisco ระบุภารกิจที่ 2 คือการพัฒนาธุรกิจแบบหมุนเวียน Cisco ย้ำว่าบริษัทมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปรับใช้และปรับขนาดโมเดลธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลงทุนอย่างจริงจังในการบ่มเพาะเทคโนโลยีเพื่อก้าวให้ทันกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนห่วงโซ่มูลค่าทางดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"เรากำลังดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปรับใช้หลักการออกแบบแบบหมุนเวียนสำหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2568"ภารกิจที่ 3 คือการลงทุนในอีโคซิสเต็มที่ยืดหยุ่น เนื่องจากความสำคัญของอีโคซิสเต็มที่ยืดหยุ่นและการลงทุนในโซลูชั่นที่ช่วยด้านการฟื้นฟู Cisco จึงกำหนดภารกิจข้อ 3 ไว้ที่การช่วยเหลือชุมชนเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถสำหรับเศรษฐกิจฟื้นฟู และการใช้เทคโนโลยีเพื่อปกป้องและฟื้นฟูอีโคซิสเต็ม"เมื่อปี 2564 ทาง Cisco Foundation ได้ลงทุน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเวลามากกว่า 10 ปีในโซลูชั่นสภาพอากาศที่ช่วยลดคาร์บอนในชั้นบรรยากาศ และฟื้นฟูระบบนิเวศที่ถูกทำลาย"นายวีระ อารีรัตนศักดิ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและเมียนมาร์ของซิสโก้ กล่าวว่าความยั่งยืนเป็นความสำคัญลำดับต้นๆ ของรัฐบาลไทย เพราะได้นำทางไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยต่างเร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ขณะที่การลงทุนในเทคโนโลยีจะช่วยสร้างโอกาสในการเปลี่ยนผ่านทั้งด้านดิจิทัลและความยั่งยืน"ในฐานะพันธมิตรด้านเทคโนโลยีของธุรกิจในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่คำนึงถึงความยั่งยืนของลูกค้าของเรา และช่วยให้ธุรกิจมีทางเลือกพร้อมอนาคตที่ยั่งยืน”ในภาพรวม Cisco ตั้งเป้าหมายว่า 80% ของซัพพลายเออร์ด้านคอมโพเนนท์ การผลิต และผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์ของซิสโก้จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบสัมบูรณ์ ภายในปี 2568 โดยตอนนี้ซิสโก้บรรลุความสำเร็จที่ 78% ในปี 2565 ที่ผ่านมา.