Infinix เปิดตัว ZERO 30 5G พลิกโฉมเทรนด์การถ่ายภาพ Vlog เอาใจสายครีเอเตอร์

แบรนด์สมาร์ทโฟนระดับโลกที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ เปิดตัวมือถือ Infinix ZERO 30 5G ภายใต้สโลแกน “Capture Your Own Story - เก็บทุกโมเมนต์ที่เป็นคุณ” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรุ่นในซีรีส์ ZERO ที่ได้ยกระดับทุกการใช้งาน และมอบประสบการณ์การถ่ายภาพบนมือถือที่เหนือระดับ ชูความโดดเด่นด้วยการเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกในตลาดราคากลางที่มาพร้อมกล้องหน้า 4K 60FPS เพื่อการสร้างสรรค์คอนเทนต์วิดีโอ Vlog แบบคมชัด และเอาใจคนหนุ่มสาวที่ชื่นชอบการถ่ายวิดีโอกับกล้องหน้าความละเอียด 50MP ผสานกับโปรเซสเซอร์ 5G MediaTek Dimensity 8020 ขนาด 6 นาโนเมตร ที่มาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ 3D Curved AMOLED อัตราการรีเฟรชที่ 144Hz เพื่อรองรับทุกการใช้งานและเติมเต็มอรรถรสด้านความบันเทิงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มาพร้อม ROM 256 GB เปิดตัวในราคา 10,999 บาท* จากราคาเต็ม 11,999 วางจำหน่ายแบบ Online ที่ร้าน Infinix Official Store บน Shopee, Lazada, TikTok Shop ในราคาพิเศษตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กันยายน 2566 และสามารถหาซื้อได้ที่ร้าน BaNANA พร้อมรับของแถมมากมายมูลค่ารวม 5,340 บาท* ประกันเครื่อง 2+5 ปี ประกันหน้าจอ 180 วัน ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 เป็นต้นไปอินฟินิกซ์ (Infinix) เดินหน้าตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์มือถือราคาคุ้มค่า ด้วยการมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งล่าสุดได้ปล่อย Infinix ZERO 30 5G สมาร์ทโฟนรุ่นท็อปที่เน้นตอบโจทย์วัยรุ่น GenZ และเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ โดยในรุ่นนี้เน้นชูจุดเด่น 3 หัวใจหลัก ดังนี้Infinix ZERO 30 5G ชวนสัมผัสประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่าด้วยกล้องหน้าความละเอียด 50MP ที่สามารถถ่ายวิดีโอด้วยความคมชัดสูง 4K พร้อมเฟรมเรต 60FPS ทำให้ทุกคนสามารถบันทึกทุกช่วงเวลาดีๆ ของชีวิตด้วยความละเอียดและความคมชัด ตลอดจนยังเอาใจผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายวิดีโอแบบภาพยนตร์ โดยจะมีโหมดถ่ายวิดีโออันเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยครีเอตผลงานได้อย่างมืออาชีพ เสมือนทุกคนเป็นผู้กำกับตัวจริง อีกทั้งยังมีแฟลช Dual Micro-slit ที่ช่วยทำให้ถ่ายวิดีโอได้ในทุกสภาพแสง ด้วย Phase Detection Auto Focus (PDAF) จึงทำให้ภาพออกมาสวย คมชัดในทุกครั้งที่ถ่ายเซลฟี่หรือบันทึกวิดีโอ และยังมีโหมด Movie Filter ในการถ่ายวิดีโอสัดส่วน 2.35:1 ที่ให้ภาพเสมือนถ่ายภาพยนตร์ หรือการใช้ Dual View เพื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวจากกล้องทั้งสองด้าน โดยจะใช้ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังไปพร้อมๆ กันด้านคุณภาพกล้องหลังของ Infinix ZERO 30 5G รุ่นนี้มาพร้อมกล้องหลัง 108MP ที่ทำให้ภาพออกมาคมชัดแม้จะอยู่ในที่ที่มีแสงน้อยด้วยเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ 1/1.67 นิ้ว และเลนส์กระจกที่สามารถจับแสงได้ถึง 10% มากกว่าเลนส์ทั่วๆ ไป พร้อมผสานเทคโนโลยี OIS และ EIS เพื่อให้ภาพและวิดีโอไม่สั่น และรุ่นนี้ยังให้เลนส์ซูมถึง 3 เท่า จึงทำให้ได้ภาพความละเอียดสูงแม้ในระยะไกล และยังมีเลนส์กว้าง 120 องศา ที่ช่วยให้สามารถถ่ายมุมกว้างได้อย่างน่าประทับใจตื่นเต้นกับเสน่ห์ที่เร้าใจด้วยการออกแบบตัวเครื่องแบบ 'Golden Hour' ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเฉดสีอันน่าหลงใหลของท้องฟ้ายามพระอาทิตย์อัสดง ด้วยสีแบบไล่ระดับและพื้นผิวที่แวววาว โดยในรุ่น ZERO 30 5G ได้นำช่วงเวลามหัศจรรย์นั้น ที่ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น เงียบสงบ และความสง่างามอย่างแท้จริงมาไว้ในมือคุณสำหรับในรุ่นนี้ได้มีการดีไซน์ให้ตัวเครื่องมีความพรีเมียม เรียบหรู ทันสมัย ด้วยหน้าจอโค้งขอบสีทอง กับกรอบที่แคบเพียง 2.8 มม. จึงทำให้เป็นสมาร์ทโฟนที่เพรียวบางและมีสไตล์ จับถนัดมือ ที่พร้อมมอบประสบการณ์การรับชมภาพคอนเทนต์ความบันเทิงต่างๆ ได้อย่างสมจริงและไร้รอยต่อ อีกทั้งยังเหนือชั้นด้วยหน้าจอคมชัด AMOLED 10-bit ด้วยอัตรารีเฟรชเรตที่เร็วเป็นพิเศษ 144Hz และอัตราความไวในการสัมผัสหน้าจอที่รวดเร็ว 360Hz จึงทำให้ทุกการปัดและสัมผัสลื่นไหล พร้อมให้ทุกคนสามารถรับชมภาพระดับพรีเมียมที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ ZERO 30 5G มาพร้อมกับกระจก Corning® Gorilla® ที่กันการตกกระแทกได้ทั้งสองด้าน ให้ความทนทานและความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ ทำให้ทนต่อการตกหล่นและแรงกระแทกได้สูงสำหรับ Infinix ZERO 30 5G มาพร้อมกับชิปเซ็ตประมวลผลระดับเรือธง Dimensity 8020 5G ขนาด 6 นาโนเมตร ผสานประสิทธิภาพกับตัวประมวลผลแบบ octa-core ขั้นสูง ขนาด 6nm จาก TSMC CPU สูงสุดถึง 2.6Hz ที่ช่วยยกระดับความเร็วในการใช้งานแอป รองรับไฟล์เกมขนาดใหญ่ๆ และทำให้การเชื่อมต่อราบรื่น หมดปัญหาเรื่องเครื่องช้าหรือกระตุก และยังมี Cortex-A78 สูงสุด 2.6GHz ที่ทำให้การใช้งานลื่นไหลมากยิ่งขึ้น โดยรุ่นนี้จุใจไปกับการผสานแรมสูงสุดถึง 21GB (12+9GB โดยใช้เทคโนโลยีฟิวชันเมมโมรี) ที่มาพร้อม ROM สูงถึง 256 GB จึงทำให้สามารถรองรับการถ่ายวิดีโอคุณภาพสูง 4K ที่ไม่ว่าจะถ่ายนานแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลอีกทั้งยังมีเทคโนโลยี UPS ที่ Infinix พัฒนาขึ้นเองด้วยการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อในสถานการณ์สัญญาณอ่อน ด้วยการออกแบบเสาอากาศใหม่ โดยเทคโนโลยี UPS จะเข้ามาสลับเสาอากาศเพื่อปรับจุดรับสัญญาณได้อัตโนมัติ เพื่อเร่งความเร็วเครือข่าย และลดอัตราความล่าช้าให้เกิดความหน่วงต่ำในขณะเล่นเกม หรือดาวน์โหลดคอนเทนต์ต่างๆ และดูวิดีโอ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานหรือเหล่าครีเอเตอร์สามารถเพลิดเพลินได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอนทั้งนี้ อินฟินิกซ์ยังตั้งใจมอบความพิเศษด้วยการจัด Global Vlog Campaign ซึ่งเป็นแคมเปญประกวด Vlog ระดับโลก ที่มีการจัดขึ้นในหลายประเทศ รวมถึงในประเทศไทยก็เข้าประกวดด้วยเช่นกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ถ่ายทอดเรื่องราวของตนเอง เพราะเราเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถเป็นนักเล่าเรื่องได้ โดย Infinix จับมือกับ TikTok และ CapCut ในการสร้างเทมเพลตสุดพิเศษ 4 แบบ ให้ทุกคนได้เลือกใช้ และร่วม challenge ด้วยกัน ซึ่งประเทศไทยจะเริ่มแคมเปญในวันที่ 25 กันยายน 2566 โดยใช้แฮชแท็ก #CaptureYourOwnStory โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลรวมมูลค่าสูงสุด 50,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้เร็วๆ นี้ ทางช่องทางของอินฟินิกซ์ห้ามพลาด! กับสมาร์ทโฟนใหม่ล่าสุด Infinix ZERO 30 5G สีที่วางจำหน่ายในประเทศไทย มีทั้งหมด 2 สี ได้แก่ สีเขียว (Rome Green) และสีทอง (Golden Hour) โดยพร้อมเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการและวางจำหน่ายแล้ววันนี้ ในราคาสุดคุ้มเริ่มต้นเพียง 10,999 บาท* จากราคาเต็ม 11,999 บาท วางจำหน่ายแบบ Online ที่ร้าน Infinix Official Store บน Shopee, Lazada และ TikTok Shop ในราคาโปรโมชันพิเศษตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กันยายน 2566 คลิกสั่งซื้อได้ที่ Shopee: https://cutt.ly/7wklLXh8 Lazada: https://cutt.ly/TwklZeJL BaNANA: https://bitly.ws/UAdL และสามารถหาซื้อได้ที่ร้าน BaNANA พร้อมรับของแถมมากมายมูลค่ารวม 5,340 บาท และยังมีโปรโมชันผ่อน 0% นาน 24 เดือน** ดูรายละเอียดโปรโมชันได้ที่หน้าร้านทุกสาขาได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 เป็นต้นไปผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.infinixmobility.com/th และสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมดีและข่าวสารโปรโมชันต่างๆ จากอินฟินิกซ์ได้ที่เฟซบุ๊ก Infinix Mobile